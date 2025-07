Aya Or & Argent inc. publie des résultats d’exploration à haute teneur à Boumadine, augmente l’étendue de la zone Imariren à 1 km et identifie la zone Asirem, une nouvelle zone à haute teneur à l’ouest

MONTRÉAL, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les nouveaux résultats de forage d’exploration à haute teneur issus de son programme 2025 à Boumadine, dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés d’aujourd’hui permettent également d’augmenter de 1 kilomètre (« km ») l’étendue du corridor minéralisé à Imariren, confirmant ainsi la continuité de la minéralisation à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine. Aya a également le plaisir d’annoncer qu’elle a identifié une nouvelle zone minéralisée à haute teneur en surface à l’ouest.

Faits saillants1

La zone Asirem, une nouvelle zone potentielle à haute teneur, a été identifiée à l’ouest du corridor principal à Boumadine, incluant des échantillons choisis présentant des valeurs de 3,34 grammes par tonne (« g/t ») en or (« Au ») et de 4,0 % en cuivre (« Cu »). Intersections à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine (5,4 km) : BOU-MP25-038 a recoupé 258 g/t d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 3,3 mètres (« m ») (2,85 g/t Au, 27 g/t d’argent (« Ag »), 0,1 % de zinc (« Zn »), 1,0 % de plomb (« Pb ») et 0,05 % Cu, incluant 563 g/t éq.Ag sur 1,3 m (6,13 g/t Au, 65 g/t Ag, 0,3 % Zn, 0,2 % Pb et 0,1 % Cu) BOU-MP25-028 a recoupé 286 g/t éq.Ag sur 4,3 m (3,27 g/t Au, 19 g/t Ag, 0,3 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 460 g/t éq.Ag sur 2,1 m (5,46 g/t Au, 26 g/t Ag, 0,05 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu) Intersections à haute teneur dans la zone Tizi (2 km) : BOU-DD25-547 a recoupé 248 g/t éq.Ag sur 9,0 m (0,42 g/t Au, 80 g/t Ag, 3,6 % Zn, 1,8 % Pb et 0,04 % Cu) BOU-DD24-540 a recoupé 480 g/t éq.Ag sur 2,0 m (3,27 g/t Au, 53 g/t Ag, 1,1 % Zn, 5,2 % Pb et 0,2 % Cu) Étendue latérale de la zone Imariren augmentée à 1 km : BOU-DD25-503 a recoupé 876 g/t éq.Ag sur 1,0 m (9,92 g/t Au, 49 g/t Ag, 1,6 % Zn, 0,2 % Pb et 0,1 % Cu) BOU-DD25-529 a recoupé 365 g/t éq.Ag sur 2,0 m (3,66 g/t Au, 52 g/t Ag, 0,5 % Zn, 0,5 % Pb et 0,1 % Cu) Réalisation de 79 732 m de forage à Boumadine depuis le début de l’année 2025







1. Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.

« Nous sommes très heureux d’avoir identifié la nouvelle zone de cuivre-or Asirem en surface à l’ouest du corridor principal à Boumadine, une nouvelle cible prometteuse qui souligne le potentiel de Boumadine en tant que projet à grande échelle et à forte teneur », affirme Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Nous sommes bien placés pour sonder rapidement cette nouvelle cible régionale par forage, et la structure peut désormais être suivie vers l’ouest sur plus de 9 km. De plus, les trous de forage à haute teneur BOU-MP25-038 et BOU-MP25-028 confirment la forte continuité du corridor principal à Boumadine en profondeur, tandis que le trou de forage BOU-DD25-529 prolonge l’empreinte vers le sud à Imariren. Avec plus de 8,4 km d’étendue latérale minéralisée, nous continuons de démontrer le potentiel de croissance significatif des ressources de Boumadine. »

Tableau 1 – Intersections significatives du programme de forage d’exploration à Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De

(m) À

(m) Au

(g/t) Ag

(g/t) Longueur*

(m) Cu

(%) Pb

(%) Zn

(%) Mo

(g/t) Éq.Ag**

(g/t) BOU-DD25-503 224,2 225,2 9,92 49 1,0 0,1 0,2 1,6 6 876 BOU-DD25-529 134,4 136,4 3,66 52 2,0 0,0 0,5 0,5 5 365 BOU-DD25-533 204,3 207,7 1,18 61 3,4 0,2 0,1 3,7 13 266 incluant 206,1 207,7 2,19 87 1,6 0,3 0,2 5,9 13 436 BOU-DD25-537 119,9 124,3 1,46 30 4,4 0,0 0,2 0,8 119 174 BOU-DD25-540 69,0 71,0 3,27 53 2,0 0,2 5,2 1,1 3 480 BOU-DD25-547 117,0 126,0 0,42 80 9,0 0,0 1,8 3,6 5 248 BOU-MP25-026 238,5 243,2 0,58 36 4,7 0,1 1,3 7,2 12 296 BOU-MP25-028 392,1 396,4 3,27 19 4,3 0,1 0,1 0,3 9 286 incluant 392,1 394,2 5,46 30 2,1 0,1 0,1 0,0 10 460 BOU-MP25-031 279,1 282,0 2,47 21 2,9 0,1 0,2 0,7 7 242 BOU-MP25-038 437,7 441,0 2,85 27 3,3 0,0 0,1 0,1 2 258 incluant 437,7 439,0 6,13 65 1,3 0,1 0,2 0,3 2 563 BOU-MP25-039 521,0 525,0 2,86 13 4,0 0,0 0,1 0,2 1 246 incluant 521,0 523,0 3,91 19 2,0 0,1 0,1 0,4 1 339 BOU-MP25-042 194,0 196,0 2,82 31 2,0 0,1 0,7 1,9 7 322

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.

Figure 1 - Plan de surface du permis d’exploitation minière Boumadine montrant les données magnétiques (champ total résiduel) et les forages de 2025





Figure 2 - Plan de surface de la propriété Boumadine montrant les forages de 2025





Résultats d’exploration de 2025

Cette année, 148 trous de forage au diamant (« DD »), 31 trous de forage par circulation inverse (« RC ») et 15 trous de forage polyvalents (« MP ») totalisant 79 732 m ont été réalisés à Boumadine (figure 1, figure 2 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l’extension latérale du corridor principal (zone Nord), dans les zones Tizi et Imariren, ainsi que sur certaines cibles régionales. La plupart des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu’à BOU-DD25-557 (tableau 1, figure 3 et annexe 1).

Les résultats reçus jusqu’à présent en 2025, incluant ceux des sondages BOU-MP25-038 et BOU-MP25-028, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal, qui reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd’hui, avec les sondages BOU-DD25-529 et BOU-DD25-547, confirment également la continuité de la zone Tizi et augmentent l’étendue de la minéralisation à Imariren à 1,0 km. Les zones Imariren et Tizi restent aussi ouvertes dans toutes les directions.

La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340° avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (> 80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, de galène et de chalcopyrite. Tizi et Imariren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000°).

Les figures 4 et 5 montrent les derniers résultats des nouveaux échantillons choisis prélevés sur le permis d’exploitation le plus à l’ouest, récemment acquis. Les résultats élevés en or et en cuivre ont permis d’identifier la nouvelle minéralisation à haute teneur en surface à Asirem, qui fera l’objet de forages d’exploration dans les mois à venir. Les anomalies Au-Cu coïncident avec une forte caractéristique géophysique orientée N080° et une faille régionale. Cette structure majeure peut être suivie sur plus de 9 km dans nos nouveaux permis d’exploration occidentaux.

Figure 3 – Plan de surface des zones Boumadine Nord, Imariren et Tizi montrant les nouveaux résultats de DD





Figure 4 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les résultats des échantillons choisis d’Au





Figure 5 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les résultats des échantillons choisis de Cu





Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5,4 km, la zone Tizi, qui s’étend actuellement sur 2,0 km, et la zone Imariren, qui s’étend actuellement sur 1,0 km; les trois corridors restent ouverts dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé des foreuses pour réaliser le programme de forage de 100 000 à 140 000 mètres. La moitié des travaux de forage se concentrera le long du corridor principal, à Imariren et à Tizi afin de continuer d’augmenter l’étendue de la minéralisation connue le long du corridor et en profondeur et pour réaliser du forage intercalaire dans les secteurs connus, de manière à faire avancer le projet vers une évaluation économique préliminaire. L’autre 50 % sera consacré à l’exploration en terrain peu connu, afin de vérifier des hypothèses géologiques et des cibles de forage générées dans le cadre des travaux des trois dernières années. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux pratiques exemplaires en matière d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage et des éclats récupérés par circulation inverse. Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse au African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Pour le forage par circulation inverse, tous les échantillons individuels représentent 1,0 m de longueur et une part représentative est conservée pour chaque mètre dans des bacs à éclats stockés sur place. Un échantillon divisé représentant 1/16e, pesant de 2 à 4 kilogrammes, est envoyé pour préparation et analyse chez Afrilab.

Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« SAA »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. L’or est également analysé par pyroanalyse. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque lot de 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicata de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., vice-président à l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent inc.

Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquez avec :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et

Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com





Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « augmenter l’étendue », « identifier », « prolonger », « confirmer », « prospectif », « cible », « potentiel », « devenir », « position », « continuer », « terminer », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de (1) la confirmation de la continuité de la minéralisation à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine et l’augmentation de l’étendue du corridor minéralisé à Imariren à 1 kilomètre; (2) l’identification d’une nouvelle zone minéralisée à haute teneur en surface à l’ouest en vue d’une exploration future potentielle; (3) l’identification de la zone Asirem, une nouvelle zone potentielle à haute teneur en or et en cuivre à l’ouest du corridor principal Boumadine en vue d’une exploration future éventuelle; (4) l’identification de la zone de cuivre-or Asirem comme nouvelle cible prometteuse; (5) le potentiel de Boumadine en tant que projet à grande échelle et à forte teneur; (6) l’intention et la volonté de procéder rapidement à des essais de forage sur la cible régionale nouvellement identifiée d’Asirem; (7) le suivi de la structure minéralisée de Boumadine sur 9 kilomètres, à l’appui du potentiel d’exploration future; (8) la poursuite de la démonstration du potentiel de croissance significatif des ressources de Boumadine; (9) la continuité à haute teneur du corridor principal et son potentiel de prolongement, qui reste ouvert dans toutes les directions; (10) la continuité dans la zone Tizi et le prolongement de la minéralisation à Imariren à 1,0 km; (11) le potentiel de prolongement et d’exploration des zones de Tizi et Imariren, qui restent ouvertes dans toutes les directions; (12) l’identification de la nouvelle minéralisation de surface à haute teneur d’Asirem; (13) l’intention de tester par forage la nouvelle minéralisation à haute teneur d’Asirem en surface au cours des prochains mois; (14) le suivi de la structure minéralisée majeure sur plus de 9 kilomètres dans les permis d’exploration nouvellement acquis dans l’ouest, appuyant le potentiel d’exploration future; (15) le potentiel d’augmentation de l’étendue du corridor principal à Boumadine, de la zone Tizi et de la zone Imariren, qui restent ouvertes dans toutes les directions; (16) l’exécution du programme de forage prévu de 100 000 à 140 000 mètres à Boumadine; (17) la poursuite et la réussite du programme d’exploration, y compris le prolongement de la minéralisation; (18) l’avancement du projet vers une évaluation économique préliminaire; (19) le fait d’axer les forages futurs sur l’exploration de nouveaux sites et tester les hypothèses géologiques et les cibles générées au cours des trois dernières années; (20) l’attente que les travaux géologiques en cours orientent et déterminent les activités de développement ultérieures. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, les permis règlementaires pour les travaux sur place, les permis d’importation de biens et de machines, les permis d’embauche, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2024 d’Aya datée du 31 mars 2025 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas. Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.



Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De

(m) À

(m) Au

(g/t) Ag

(g/t) Longueur*

(m) Cu

(%) Pb

(%) Zn

(%) Mo

(g/t) Éq.Ag**

(g/t) BOU-DD25-492 0,0 666,0 0,00 0 666,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BOU-DD25-495 258,9 259,5 0,03 47 0,6 0,6 0,0 0,1 9 102 BOU-DD25-499 0,0 705,0 0,00 0 705,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BOU-DD25-503 224,2 225,2 9,92 49 1,0 0,1 0,2 1,6 6 876 BOU-DD25-507 28,0 29,4 1,18 20 1,4 0,0 0,4 2,0 14 171 BOU-DD25-523 0,0 183,0 0,00 0 183,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BOU-DD25-527 129,4 131,3 0,73 30 1,9 0,1 0,2 0,3 2 99 BOU-DD25-529 103,0 104,0 1,41 14 1,0 0,0 0,1 0,1 6 131 BOU-DD25-529 105,9 108,2 1,42 6 2,3 0,0 0,3 0,5 4 142 BOU-DD25-529 134,4 136,4 3,66 52 2,0 0,0 0,5 0,5 5 365 BOU-DD25-532 43,6 44,4 3,32 32 0,8 0,0 0,1 0,2 16 299 BOU-DD25-532 51,0 52,0 0,09 81 1,0 0,1 0,2 3,5 2 187 BOU-DD25-532 165,3 165,8 1,22 11 0,5 0,2 0,1 0,4 2 135 BOU-DD25-532 169,4 171,2 0,64 12 1,8 0,0 0,1 0,4 2 77 BOU-DD25-532 189,0 190,0 0,89 6 1,0 0,0 0,3 1,3 3 114 BOU-DD25-533 204,3 207,7 1,18 61 3,4 0,2 0,1 3,7 13 266 incluant 206,1 207,7 2,19 87 1,6 0,3 0,2 5,9 13 436 BOU-DD25-534 0,0 114,0 0,00 0 114,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BOU-DD25-535 230,5 231,5 0,48 9 1,0 0,0 0,2 0,8 1 72 BOU-DD25-537 65,6 70,0 0,92 29 4,4 0,1 0,1 0,4 6 118 BOU-DD25-537 104,2 104,8 0,33 44 0,6 0,0 1,2 1,5 4 135 BOU-DD25-537 108,5 109,0 0,24 42 0,5 0,0 0,5 1,0 9 102 BOU-DD25-537 119,9 124,3 1,46 30 4,4 0,0 0,2 0,8 119 174 BOU-DD25-538 203,5 204,3 0,23 74 0,8 0,1 0,2 1,7 2 147 BOU-DD25-538 264,0 266,0 0,66 5 2,0 0,0 0,0 0,0 2 60 BOU-DD25-539 80,2 81,0 0,90 1 0,8 0,0 1,1 1,1 7 128 BOU-DD25-539 85,7 86,3 0,89 373 0,6 0,3 0,5 13,7 4 816 BOU-DD25-539 113,0 113,9 0,46 11 0,9 0,0 0,4 1,1 2 86 BOU-DD25-540 69,0 71,0 3,27 53 2,0 0,2 5,2 1,1 3 480 BOU-DD25-540 164,2 165,1 0,90 11 0,9 0,1 0,0 0,1 9 93 BOU-DD25-540 330,5 331,5 2,59 332 1,0 0,3 0,7 0,2 2 582 BOU-DD25-541 111,8 112,9 0,78 52 1,1 0,0 0,2 1,5 9 159 BOU-DD25-541 133,5 134,2 2,16 1 0,7 0,0 0,2 0,2 114 184 BOU-DD25-541 165,7 166,3 1,02 3 0,6 0,1 0,1 0,1 1 93 BOU-DD25-541 255,7 256,5 0,93 1 0,8 0,0 0,2 0,4 1 89 BOU-DD25-542 22,4 23,0 0,84 13 0,6 0,0 0,3 0,3 20 96 BOU-DD25-542 36,0 37,0 0,87 1 1,0 0,0 0,3 0,4 5 86 BOU-DD25-542 177,3 179,0 0,80 1 1,7 0,0 0,3 0,5 14 86 BOU-DD25-542 182,0 183,0 0,66 1 1,0 0,0 0,4 0,6 12 76 BOU-DD25-543 200,0 201,0 0,68 6 1,0 0,0 1,0 1,6 4 124 BOU-DD25-543 223,0 224,0 0,48 11 1,0 0,0 0,6 1,5 2 103 BOU-DD25-544 31,9 44,2 0,31 60 12,3 0,0 1,1 1,9 4 161 BOU-DD25-544 55,0 56,0 0,38 35 1,0 0,0 0,7 1,9 1 130 BOU-DD25-545 130,8 131,8 0,60 32 1,0 0,2 1,2 3,2 14 205 BOU-DD25-545 134,2 136,6 0,52 25 2,4 0,2 0,9 1,1 5 127 BOU-DD25-545 177,8 178,5 0,46 27 0,7 0,1 1,3 2,9 6 170 BOU-DD25-545 242,0 244,4 1,48 27 2,4 0,2 0,6 1,5 6 206 BOU-DD25-545 368,4 369,3 0,50 16 0,9 0,0 0,1 1,2 1 88 BOU-DD25-546 22,1 22,8 0,95 37 0,7 0,1 1,1 7,1 11 320 BOU-DD25-546 41,7 42,6 0,38 21 0,9 0,0 0,5 1,2 4 91 BOU-DD25-546 57,0 59,7 0,57 53 2,7 0,0 1,8 1,8 6 189 BOU-DD25-546 62,4 63,3 0,45 30 0,9 0,0 1,2 1,8 9 137 BOU-DD25-546 79,4 82,1 0,55 78 2,7 0,1 1,6 1,8 7 209 BOU-DD25-547 69,3 73,0 0,72 22 3,7 0,0 0,3 0,7 4 106 BOU-DD25-547 86,3 86,8 0,20 69 0,5 0,0 0,4 1,5 3 134 BOU-DD25-547 97,8 98,6 0,74 30 0,8 0,0 0,5 1,0 2 123 BOU-DD25-547 117,0 126,0 0,42 80 9,0 0,0 1,8 3,6 5 248 BOU-DD25-548 0,0 294,0 0,00 0 294,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BOU-DD25-549 176,5 184,0 0,40 38 7,5 0,0 0,8 0,9 4 112 BOU-DD25-549 186,0 187,7 0,32 34 1,7 0,0 1,5 3,2 9 176 BOU-DD25-550 40,2 40,8 0,44 82 0,6 0,0 0,7 1,6 13 173 BOU-DD25-551 95,5 100,0 0,47 36 4,5 0,0 0,8 1,0 9 116 BOU-DD25-552 54,6 55,9 1,19 21 1,3 0,0 0,2 0,2 3 128 BOU-DD25-552 123,4 124,1 0,41 19 0,7 0,0 0,1 0,4 6 64 BOU-DD25-552 161,5 163,0 1,01 13 1,5 0,0 0,2 0,5 14 110 BOU-DD25-552 166,6 168,1 0,69 117 1,5 0,0 1,8 2,7 9 282 BOU-DD25-553 102,1 102,9 0,28 30 0,8 0,0 0,2 0,7 4 75 BOU-DD25-553 286,3 287,8 0,73 108 1,5 0,3 2,2 4,8 3 361 BOU-DD25-554 222,0 223,9 0,58 58 1,9 0,1 1,4 2,6 6 207 BOU-DD25-554 224,9 226,5 0,29 34 1,6 0,0 0,9 1,6 9 119 BOU-DD25-555 171,8 172,8 0,54 9 1,0 0,0 0,0 0,1 10 55 BOU-DD25-556 24,7 30,5 1,73 2 5,8 0,0 0,0 0,1 12 141 BOU-DD25-556 45,1 46,1 0,06 122 1,0 0,0 0,1 0,3 32 136 BOU-DD25-557 212,0 213,0 0,40 25 1,0 0,0 0,0 0,1 2 60 BOU-DD25-557 214,7 215,2 6,38 126 0,5 0,1 1,8 0,7 3 697 BOU-DD25-557 222,2 222,8 2,30 21 0,6 0,0 0,4 1,0 1 236 BOU-DD25-557 234,3 235,0 1,35 27 0,7 0,1 0,6 1,8 3 196 BOU-DD25-557 246,3 247,0 2,52 30 0,7 0,2 0,4 0,7 5 273 BOU-DD25-557 258,7 259,9 1,99 20 1,2 0,0 0,5 0,9 17 210 BOU-DD25-557 266,6 268,4 2,32 34 1,8 0,1 0,1 0,1 5 231 BOU-DD25-557 270,5 271,0 1,71 29 0,5 0,1 0,1 0,2 6 181 BOU-DD25-560 82,0 83,0 1,19 9 1,0 0,0 0,0 0,0 10 104 BOU-DD25-560 90,3 91,0 1,19 9 0,7 0,0 0,0 0,0 9 103 BOU-MP25-024 0,0 200,0 0,00 0 200,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BOU-MP25-025 151,0 152,0 0,06 57 1,0 0,0 0,6 2,5 16 138 BOU-MP25-025 164,0 165,0 0,40 17 1,0 0,0 0,1 0,5 13 63 BOU-MP25-026 13,0 14,0 0,80 5 1,0 0,0 0,6 0,1 14 86 BOU-MP25-026 238,5 243,2 0,58 36 4,7 0,1 1,3 7,2 12 296 BOU-MP25-026 252,0 254,0 0,47 16 2,0 0,0 1,1 1,2 15 115 BOU-MP25-026 317,0 318,0 1,12 2 1,0 0,0 0,1 0,1 2 96 BOU-MP25-026 326,0 327,0 1,53 4 1,0 0,0 0,1 0,4 2 137 BOU-MP25-028 392,1 396,4 3,27 19 4,3 0,1 0,1 0,3 9 286 incluant 392,1 394,2 5,46 30 2,1 0,1 0,1 0,0 10 460 BOU-MP25-029 69,0 70,0 0,39 20 1,0 0,0 1,1 0,4 25 90 BOU-MP25-031 275,0 276,3 0,47 31 1,3 0,0 0,4 0,9 6 100 BOU-MP25-031 279,1 282,0 2,47 21 2,9 0,1 0,2 0,7 7 242 BOU-MP25-034 191,0 192,0 0,53 12 1,0 0,0 0,4 0,7 6 83 BOU-MP25-034 497,0 498,0 0,75 12 1,0 0,0 0,2 0,6 1 92 BOU-MP25-036 312,3 313,0 0,87 19 0,7 0,0 0,7 1,3 3 137 BOU-MP25-036 618,2 618,9 1,38 30 0,7 0,1 0,1 1,4 7 183 BOU-MP25-036 646,8 647,5 1,34 11 0,7 0,1 0,1 1,4 9 161 BOU-MP25-036 721,2 722,3 1,45 33 1,1 0,1 0,0 0,1 1 157 BOU-MP25-037 733,6 734,4 3,52 10 0,8 0,0 0,1 0,2 1 293 BOU-MP25-038 437,7 441,0 2,85 27 3,3 0,0 0,1 0,1 2 258 incluant 437,7 439,0 6,13 65 1,3 0,1 0,2 0,3 2 563 BOU-MP25-038 453,9 457,6 1,66 2 3,7 0,0 0,0 0,2 4 139 BOU-MP25-038 907,6 908,3 3,29 84 0,7 0,2 0,6 1,4 5 408 BOU-MP25-039 164,0 166,0 0,24 161 2,0 0,0 0,2 0,3 5 192 BOU-MP25-039 419,4 420,1 0,52 16 0,7 0,0 0,1 1,5 7 101 BOU-MP25-039 466,0 467,0 0,97 12 1,0 0,1 0,6 1,2 14 136 BOU-MP25-039 521,0 525,0 2,86 13 4,0 0,0 0,1 0,2 1 246 incluant 521,0 523,0 3,91 19 2,0 0,1 0,1 0,4 1 339 BOU-MP25-039 565,0 565,6 0,61 30 0,6 0,1 0,7 2,4 2 154 BOU-MP25-039 604,2 604,7 0,42 25 0,5 0,1 0,9 1,4 1 119 BOU-MP25-040 413,5 415,4 0,89 25 1,9 0,0 0,3 0,8 14 126 BOU-MP25-040 568,8 569,6 0,03 77 0,8 0,2 5,9 2,8 4 308 BOU-MP25-040 571,6 572,5 0,03 77 0,9 0,0 0,2 0,4 6 95 BOU-MP25-040 574,3 576,9 1,94 30 2,6 0,1 0,8 0,6 3 218 BOU-MP25-041 70,0 71,0 0,39 20 1,0 0,0 1,4 1,4 27 120 BOU-MP25-041 81,0 83,0 0,90 15 2,0 0,0 0,9 1,1 30 138 BOU-MP25-041 114,0 115,0 0,47 16 1,0 0,1 0,4 2,6 9 130 BOU-MP25-041 116,0 120,0 0,69 19 4,0 0,0 0,6 2,3 7 148 BOU-MP25-041 121,0 122,0 0,52 10 1,0 0,0 0,1 0,1 7 56 BOU-MP25-041 487,0 487,5 1,77 30 0,5 0,1 0,5 1,7 1 228 BOU-MP25-041 621,5 622,4 0,72 33 0,9 0,3 0,3 0,3 18 128 BOU-MP25-041 626,0 626,5 0,50 64 0,5 0,1 1,3 1,9 6 193 BOU-MP25-041 644,6 645,1 2,50 45 0,5 0,1 0,5 3,4 1 347 BOU-MP25-041 648,6 649,1 4,86 20 0,5 0,0 0,7 1,6 1 458 BOU-MP25-042 189,0 190,0 0,51 9 1,0 0,0 0,9 1,0 9 96 BOU-MP25-042 194,0 196,0 2,82 31 2,0 0,1 0,7 1,9 7 322 BOU-MP25-042 776,4 776,9 0,80 6 0,5 0,1 0,5 0,4 20 100

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.



Annexe 2 – Coordonnées des nouveaux sondages forés dans le cadre du programme d’exploration 2025 à Boumadine (sondages complétés)



Sondage



Estant Nordant Élévation Azimut Pendage Longueur (m) BOU-DD25-596 305278 3473693 1245 180 -50 156 BOU-DD25-597 305278 3473774 1240 180 -50 168 BOU-DD25-598 305278 3473868 1252 180 -50 216 BOU-DD25-599 317536 3476276 1212 250 -50 820 BOU-DD25-600 305278 3473946 1249 180 -50 237 BOU-DD25-601 304208 3473224 1349 180 -50 153 BOU-DD25-602 317338 3476969 1201 250 -50 846 BOU-DD25-603 304208 3473316 1320 180 -50 330 BOU-DD25-606 317171 3475739 1250 250 -50 543 BOU-MP25-070 317700 3476451 1208 250 -55 102 BOU-MP25-071 317612 3476303 1209 250 -55 126 BOU-MP25-072 317631 3476114 1231 250 -55 200 BOU-MP25-073 317440 3476157 1213 245 -55 36 BOU-MP25-074 317440 3476157 1213 245 -55 36 BOU-MP25-075 317385 3474168 1286 65 -50 12 BOU-MP25-076 317385 3474168 1286 65 -55 84 BOU-MP25-077 317316 3474143 1273 65 -55 102 BOU-MP25-078 317700 3476451 1208 250 -50 12 BOU-RC25-028 317142 3476181 1218 250 -55 192 BOU-RC25-029 317104 3476167 1219 250 -55 156 BOU-RC25-030 317065 3476153 1223 250 -55 200 BOU-RC25-031 332555 3487943 1033 315 -50 192 BOU-RC25-032 332337 3487819 1039 135 -50 200 BOU-RC25-033 331313 3486836 1069 135 -55 200 BOU-RC25-034 331286 3486864 1066 135 -50 200 BOU-RC25-035 335465 3471963 1183 180 -50 150 BOU-RC25-036 335464 3471922 1182 180 -50 144 BOU-RC25-037 335564 3471908 1190 180 -50 200 BOU-RC25-038 335564 3471955 1194 180 -50 12

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8152bde-4e38-45db-9eb0-0b478c5d0c29/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5370ca2-cc3c-4dc8-89e0-0447ad5ef93a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a25bdf0-9164-4cc1-bc97-23391ba09d22/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf12b23e-9af9-4e74-bffd-7f50c2f44cbc/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb4ed5fa-597e-4915-810c-c84efb495ce8/fr