Mawer annonce des changements organisationnels pour la Stratégie d’actions mondiales

CALGARY, Alberta, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (« Mawer ») a annoncé aujourd’hui que Paul Moroz, CFA, a assumé le rôle de gestionnaire principal de portefeuille et que David Ragan, CFA, a assumé le rôle de cogestionnaire pour la Stratégie d’actions mondiales Mawer, avec effet immédiat. Manar Hassan-Agha, CFA, continuera d’agir à titre de cogestionnaire. Christian Deckart, CFA, Ph. D., quitte ses fonctions de gestionnaire de portefeuille à compter d’aujourd’hui, mais continuera de collaborer à la stratégie au cours des prochains mois.

Paul Moroz apporte une vaste expérience à ce poste, ayant déjà occupé le rôle de gestionnaire principal de portefeuille pour la Stratégie d’actions mondiales Mawer de 2009 à 2021. M. Moroz s’est joint à Mawer en 2004 et, au fil de sa carrière, il a occupé plusieurs postes clés, dont celui de chef des placements de 2018 à juin 2024, gestionnaire principal de portefeuille de la Stratégie d’actions mondiales de petite capitalisation Mawer de 2007 à 2017, et cogestionnaire de la Stratégie de capital-investissement privé Mawer depuis 2023.

David Ragan est gestionnaire de portefeuille avec une vaste expérience dans la gestion des stratégies d’actions internationales de Mawer. Il s’est joint à l’équipe Actions internationales l’année de son arrivée chez Mawer en 2004, est devenu gestionnaire principal de portefeuille de 2010 à 2021, et continue d’agir à titre de cogestionnaire des Stratégies d’actions internationales Mawer et d’actions internationales de grande capitalisation (EAFE Large Cap).

« Je suis enthousiaste à l’idée de diriger à nouveau la Stratégie d’actions mondiales Mawer, » a déclaré Paul Moroz. « Notre objectif demeure d’offrir une valeur à long terme à nos clients grâce à une gestion disciplinée et axée sur la recherche. »

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Fondée en 1974, Mawer est une société de gestion de placements indépendante qui gère des portefeuilles pour un large éventail de fondations et d’organismes sans but lucratif, de régimes de retraite, d’alliances stratégiques et d’investisseurs individuels. Pour plus d’informations, visitez Mawer à l’adresse www.mawer.com.