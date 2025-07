Gildan est reconnue comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights et incluse dans le classement des entreprises les plus durables au monde de TIME

MONTRÉAL, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer sa reconnaissance comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights (Canada’s Best 50 Corporate Citizens) pour la quatrième année consécutive. Gildan est l’une des deux seules entreprises du secteur de la fabrication de textiles et de vêtements à figurer au classement. De plus, la Société figure de nouveau dans le classement des entreprises les plus durables au monde (World’s Most Sustainable Companies) de TIME, qui en est à sa deuxième édition. Gildan est l’une des 13 entreprises canadiennes figurant sur cette liste mondiale et est l’une des deux seules entreprises canadiennes reconnues dans la sous-catégorie des « vêtements, chaussures et articles de sport ».

« Les facteurs ESG sont un pilier clé de la stratégie de croissance durable de Gildan, et nous avons démontré à maintes reprises que le développement durable va de pair avec la réussite commerciale; la reconnaissance de Corporate Knights et de TIME l'affirme », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Cette réalisation n’aurait pas été possible sans nos équipes dévouées, qui ont travaillé fort pour donner vie à notre stratégie ESG de prochaine génération, et je suis confiant que nous continuerons d’honorer notre engagement à fabriquer des vêtements avec respect. »

Le classement 2025 des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights est déterminé à partir d’un ensemble de données d’entreprises ayant des revenus annuels de plus d’un milliard de dollars, notamment des sociétés d’État, des grandes coopératives, des coopératives de crédit, et des entreprises membres de l’Indice des énergies renouvelables et des technologies propres S&P/TSX. Chaque société est évaluée en fonction de 25 indicateurs de rendement clés (IRC) couvrant la gestion des ressources, les revenus et les investissements durables, la gestion du personnel et des finances, et le rendement des fournisseurs.

Le classement 2025 des entreprises les plus durables au monde de TIME établit les 500 entreprises les plus durables sur plus de 5 000 entreprises parmi les plus importantes et les plus influentes au monde en fonction de plus de 20 indicateurs clés. Les entreprises sont évaluées en fonction de leurs cotes de développement durable externes et de leurs engagements auprès d’organisations réputées, y compris (sans s’y limiter) les cotes du CDP, du Global Sustainability Yearbook de S&P, et de leur conformité à la Science Based Targets initiative, de la disponibilité et la qualité de leurs rapports sur le développement durable, et de divers IRC sociaux et environnementaux.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.