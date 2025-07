En su 30º aniversario, los Premios de Negocio BRAVO reconocerán el liderazgo visionario de Mercado Libre, Embraer, FedEx y Corporación Multi Inversiones

MIAMI, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo de las Américas (Council of the Americas, COA) se complace en anunciar a los galardonados de sus Premios de Negocio BRAVO 2025, que serán homenajeados en el Hotel Ritz-Carlton Coconut Grove de Miami el 16 de octubre durante la 30ª edición de la Gala de los Premios de Negocio BRAVO y el Simposio del Consejo de las Américas. La gala de este año, que reunirá a líderes de multinacionales y de multilatinas, figuras gubernamentales, empresarios e inversores, celebrará un rico legado de liderazgo inspirador que impulsa las oportunidades en América Latina y da forma a su futuro.

“Al cumplirse tres décadas de los Premios de Negocio BRAVO, nuestros galardonados de 2025 representan verdaderamente el liderazgo visionario y el impacto transformador que definen el progreso en América Latina", dijo Susan Segal, Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). "Impulsados por la innovación y su determinación, sus notables logros no sólo reflejan el rico legado de esta región, sino que también iluminan el camino a seguir para su continuo crecimiento, prosperidad y creciente impacto global. Estamos inmensamente orgullosos de celebrar a estas empresas y personas que están dando forma al futuro de las Américas y haciendo contribuciones significativas a los mercados estadounidenses y mundiales a través de la inversión, la creación de empleo y la innovación".

Los galardonados de 2025 son los siguientes:

Mercado Libre recibirá el Premio BRAVO a la Empresa de una Generación. Este premio reconoce los 25 años de innovación revolucionaria, liderazgo y creación de valor a largo plazo que han hecho de Mercado Libre un símbolo del espíritu empresarial latinoamericano y la empresa más valiosa de la región. El premio será recibido por Ariel Szarfsztejn, Presidente de Commerce de Mercado Libre.

Francisco Gomes Neto , Presidente y CEO de Embraer, será galardonado con el Premio BRAVO al Líder Transformador del Año por su excepcional liderazgo al guiar a Embraer a través de un periodo de profunda transformación y expansión global. Ha conseguido situar a la empresa aeronáutica brasileña a la vanguardia de la aviación sostenible y las tecnologías avanzadas de movilidad.

Luiz R. Vasconcelos, Presidente de FedEx América Latina y el Caribe, será honrado con el Premio BRAVO al Líder Dinámico del Año por su papel en el impulso de la innovación, la mejora de la conectividad regional y el fortalecimiento del impacto que FedEx tiene en el comercio, la logística y el desarrollo económico en todo el continente americano.

Corporación Multi Inversiones (CMI) recibirá el Premio BRAVO al Legado Empresarial, aceptado por Juan José Gutiérrez Mayorga, Presidente de CMI Foods, y Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente de CMI Capital. El premio reconoce a la empresa multigeneracional por su expansión en 15 países, a medida que impulsa su negocio de alimentos, proyectos de energía limpia y desarrollo sostenible en toda América Latina y Estados Unidos.





Desde 1995, los Premios de Negocio BRAVO han sido el principal reconocimiento a la excelencia y el liderazgo en América Latina. Durante tres décadas, estos prestigiosos premios han reconocido a las empresas y pioneros que han dado forma al desarrollo económico y social de la región a través de la innovación, el crecimiento inclusivo y el progreso sostenible. Incluyendo a los galardonados de 2025, los Premios de Negocio BRAVO han reconocido a más de 200 ejecutivos y empresas líderes que reflejan un compromiso sin precedentes con el desarrollo de las Américas.

“Nuestros galardonados del 2025 representan los valores y el espíritu dinámico que han convertido a los Premios de Negocio BRAVO en la principal plataforma de reconocimiento de éxito en América Latina”, dijo María Lourdes Terán, Vicepresidenta de AS/COA Miami y Presidenta de los Premios de Negocio BRAVO. "Estas empresas y líderes excepcionales no sólo están estableciendo nuevos puntos de referencia para la excelencia en el sector privado, sino que también están allanando el camino para un futuro de mayor prosperidad y cambio impactante en todo el continente americano. Es un profundo honor reconocer sus contribuciones transformadoras en un año tan especial para nosotros."

El Simposio del Consejo de las Américas, que se celebrará la mañana de los Premios de Negocio BRAVO, reunirá a CEOs, altos ejecutivos y líderes de opinión para debatir el papel de América Latina en la agenda global. Los temas incluirán geopolítica, sostenibilidad, transformación digital, inteligencia artificial y oportunidades de inversión en toda la región.

En colaboración con: CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Patrocinadores: Amazon, CHUBB Latin America, LLYC, Atlas Renewable Energy, Bank of America, Castillo Hermanos, Moody’s, Salesforce, The AES Corporation, BlackRock, FedEx, y Grupo Mariposa.

Socios: McKinsey & Company

Medios colaboradores: Americas Quarterly, Bloomberg Línea, CNN en Español, El País, Estrategia & Negocios, y Exame.

Para mas información, visite: www.as-coa.org/bravo2025

