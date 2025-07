Blue Diamond Resorts debutará en The Luxury Collection

CANCÚN, México, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se enorgullece en compartir que Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, está próximo a integrarse a su portafolio en expansión en los próximos meses. Este paso representa un hito importante, marcando la entrada de la compañía al prestigioso Luxury Collection de Marriott y reflejando su continua evolución dentro del segmento todo incluido de alta gama, sentando las bases para una nueva era de experiencias de viaje más elevadas, guiadas por la experiencia de Blue Diamond Resorts.

“Mientras damos la bienvenida gradual a Paraíso de la Bonita en nuestra trayectoria, este momento representa tanto un logro significativo como un hito importante en nuestro decimoquinto aniversario”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Tener la oportunidad de colaborar en un resort tan emblemático dentro de The Luxury Collection refleja lo lejos que hemos llegado y hacia dónde nos dirigimos. Nos permite honrar el legado de una propiedad muy querida, al tiempo que abrimos paso a una nueva era de lujo consciente, servicio elevado y excelencia operativa.”

Situado en un enclave privilegiado entre una reserva de manglares y el Mar Caribe, Paraíso de la Bonita se siente como un secreto susurrado por la Riviera Maya; a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, pero en un mundo aparte. Este retiro estilo hacienda, recientemente renovado, no es solo un resort, sino una narrativa viva de herencia, arte y alma. Inspirado en la historia local y redefinido con un diseño sofisticado contemporáneo, ofrece un sentido de lugar poco común, donde cada detalle cuenta una historia y el servicio se anticipa antes de ser solicitado.

El resort cuenta con 90 amplias suites frente al mar o con vistas al océano, cada una diseñada como un paraíso privado. Las terrazas se abren a la brisa. Los baños de mármol evocan un spa personal, con detalles cuidados y profundas tinas de inmersión. Los muebles tallados a mano y los acentos artesanales reflejan el legado de la región. En algunas categorías, las duchas al aire libre difuminan el límite entre interior y naturaleza, invitando a los huéspedes a reconectar con los elementos en un entorno de lujo silencioso y sin esfuerzo.

En Paraíso de la Bonita, el lujo se revela de manera única, auténtica y profundamente personal. Los viajes culinarios se despliegan en tres restaurantes frente al mar, cada uno con personalidad propia, donde los ingredientes locales se encuentran con técnicas globales bajo el ritmo del mar. Dos bares refinados invitan a la indulgencia tranquila, con espacios donde los cócteles se elaboran, las catas se curan y la conversación fluye como la brisa.

El bienestar es inmersivo y elemental. Los huéspedes están invitados a sumergirse en una de las pocas piscinas Thalasso al aire libre del Caribe, una inmersión en agua salada que alguna vez fue exclusiva de los santuarios termales europeos, celebrada por su capacidad natural para restaurar, desintoxicar y equilibrar. La experiencia se amplía con tratamientos personalizados en santuarios de jardín, un próximo ritual de temazcal guiado por la sabiduría ancestral, y un gimnasio que combina tecnología de punta con la serenidad de un refugio privado.

Para eventos y celebraciones, el resort aporta un sentido de ocasión a cada espacio. Desde un salón interior íntimo hasta jardines frente al mar ideales para bodas destino, y un muelle privado que permite reuniones sin interrupciones, cada detalle está diseñado para enriquecer los momentos más significativos.

Paraíso de la Bonita se encuentra completamente operativo y ofrece un servicio personalizado del más alto nivel. En el marco del 15.º aniversario de Blue Diamond Resorts, este momento representa un hito estratégico en el crecimiento continuo de la compañía. La incorporación prevista de esta propiedad refuerza su visión a largo plazo de elevar el concepto todo incluido mediante una expansión consciente, un servicio excepcional y una hospitalidad auténtica.

Para más información, visite www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-la-bonita

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.



Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/867e6eb2-3f38-41b0-9f1f-44407d6358ff/es