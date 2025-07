Aktietilbagekøbsprogram afsluttet

Selskabsmeddelelse 29/2025

7. juli 2025

Ophør af aktietilbagekøb:

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 18/2025, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb i perioden 12. maj – fredag d. 8. august 2025, begge dage inklusive til dækning af levering af et internt RSU program, Jf. Selskabsmeddelelse 17/2025.

I alt har man til og med dags dato tilbagekøbt 600 aktier for i alt DKK 604.152,76 svarende til en gennemsnitspris pr. aktie på DKK 1.007, og selskabet afslutter derfor pr. dags dato sit aktietilbagekøb da man har færdiggjort sin forpligtelse om levering af 600 aktier, hvilket er sket uden nogen udvanding af de eksisterende aktionærer.

Når selskabet har solgt de 600 aktier til dækning af RSU programmet, så ejer man 0 egne aktier.

Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Vedhæftet fil