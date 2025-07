COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 7 juillet 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WINFARM au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 528 titres

16 614,04 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat 32 696 titres 125 633,06 EUR 667 transactions Vente 35 509 titres 133 331,01 EUR 605 transactions

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200 000,00 €





Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/01/2025 au 30/06/2025

DATE



ACHAT VENTE Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 02/01/2025 9 2 34,06 1112 6 4 247,84 03/01/2025 68 6 262,48 1 1 3,87 06/01/2025 30 5 115,71 80 2 310,35 07/01/2025 78 2 301,08 2 2 7,74 08/01/2025 1376 21 5555,72 3125 24 12573,44 09/01/2025 1323 12 5 242,85 1 1 4,07 10/01/2025 137 4 541,89 41 2 161,57 13/01/2025 452 7 1 776,31 2 2 7,98 14/01/2025 1239 7 4781,07 52 3 203,86 15/01/2025 451 4 1 740,89 1 1 3,89 16/01/2025 1 1 3,81 31 2 118,41 17/01/2025 129 6 490,64 306 5 1172,65 20/01/2025 661 8 2512,45 251 5 953,75 21/01/2025 47 4 177,98 261 5 995,64 22/01/2025 225 6 852,87 206 3 784,06 23/01/2025 1 1 3,75 1 1 3,75 24/01/2025 6 2 22,5 1 1 3,75 27/01/2025 1 1 3,76 104 4 393,26 28/01/2025 1 1 3,79 232 3 882,60 29/01/2025 157 8 597,71 473 5 1 808,99 30/01/2025 156 3 591,24 136 3 518,15 31/01/2025 1021 10 4 011,36 2643 26 10 381,70 03/02/2025 2051 21 7 792,48 126 5 476,36 04/02/2025 1 1 3,78 171 8 648,33 05/02/2025 348 11 1312,23 104 4 398,32 06/02/2025 59 4 221,73 302 6 1143,43 07/02/2025 248 8 937,41 172 5 656,13 10/02/2025 387 4 1 473,46 1 1 3,84 11/02/2025 301 2 1116,73 566 9 2111,18 12/02/2025 55 2 204,05 856 5 3210,26 13/02/2025 1 1 3,76 35 2 132,28 14/02/2025 4 2 15,12 280 3 1 061,20 17/02/2025 442 8 1 653,29 104 5 392,42 18/02/2025 1 1 3,78 210 4 793,80 19/02/2025 365 9 1 374,94 178 8 668,76 20/02/2025 270 12 1 016,99 904 17 3451,56 21/02/2025 191 5 712,51 293 6 1 116,65 24/02/2025 21 2 80,81 91 4 351,05 25/02/2025 68 5 259,95 1 1 3,84 26/02/2025 499 11 1878,68 184 4 691,12 27/02/2025 1 1 3,76 2 2 7,52 28/02/2025 361 8 1 340,25 246 6 916,97 03/03/2025 51 4 190,44 97 3 363,73 04/03/2025 931 12 3 396,22 231 6 841,14 05/03/2025 1 1 3,62 481 6 1 749,64 06/03/2025 1 1 3,66 401 5 1474,88 07/03/2025 65 4 237,88 214 3 791,8 10/03/2025 11 3 41,5 1226 14 4612,7 11/03/2025 86 5 331,25 292 5 1 133,34 12/03/2025 303 8 1 197,58 717 8 2 871,01 13/03/2025 1 1 4,01 23 2 92,23 14/03/2025 145 7 577,13 1 1 4,00 17/03/2025 64 3 252,81 1 1 3,96 18/03/2025 1 1 3,98 41 3 163,76 19/03/2025 1 1 4,02 34 2 136,68 20/03/2025 6 2 24,03 99 2 398,97 21/03/2025 18 4 72,28 1 1 4,03 24/03/2025 167 5 666,33 167 3 669,75 25/03/2025 106 6 424,6 51 3 206,56 26/03/2025 1 1 4,01 253 6 1 015,54 27/03/2025 58 4 234,69 26 2 105,80 28/03/2025 1675 18 6 635,98 445 11 1 810,08 31/03/2025 266 8 1 058,40 85 4 339,11 01/04/2025 1286 18 4 993,12 54 3 209,53 02/04/2025 1237 13 4 611,42 86 3 322,42 03/04/2025 332 5 1 201,84 382 6 1 394,76 04/04/2025 416 9 1 480,80 51 2 187,66 07/04/2025 716 8 2309,58 1882 12 6173,15 08/04/2025 3 3 10,14 552 10 1 892,75 09/04/2025 85 4 290,25 686 6 2371,85 10/04/2025 91 3 314,61 1006 11 3528,75 11/04/2025 16 2 56,5 1 1 3,55 14/04/2025 1 1 3,53 6 2 21,18 15/04/2025 1 1 3,53 1 1 3,53 16/04/2025 1 1 3,54 246 4 870,84 17/04/2025 1 1 3,54 1 1 3,54 22/04/2025 26 2 92,3 230 2 816,5 23/04/2025 47 3 165,05 47 2 166,85 24/04/2025 1 1 3,51 5 2 17,63 25/04/2025 21 3 74,55 1 1 3,55 28/04/2025 101 3 357,54 388 5 1385,12 29/04/2025 501 8 1861,53 1258 8 4601,89 30/04/2025 121 5 477,80 821 10 3279,98 02/05/2025 281 7 1113,44 1 1 4 05/05/2025 158 6 631,28 221 8 903,20 06/05/2025 11 3 46,15 41 4 172,5 07/05/2025 1776 21 7600,98 31 3 134,41 08/05/2025 401 13 1680,5 1 1 4,25 09/05/2025 70 5 291,82 1 1 4,2 12/05/2025 737 8 3044,06 594 8 2461,06 13/05/2025 32 2 132,14 44 2 182,13 14/05/2025 607 12 2489,51 129 4 534,81 15/05/2025 163 4 663,89 71 2 290,41 16/05/2025 1078 14 4289,67 55 5 219,72 19/05/2025 882 9 3421,38 342 6 1324,22 20/05/2025 782 15 2885,24 244 13 909,19 21/05/2025 3 3 10,82 189 7 684,31 22/05/2025 284 8 1007,98 74 5 267,86 23/05/2025 10 2 36,38 197 10 714,52 26/05/2025 2 2 7,20 609 7 2192,4 27/05/2025 50 2 180 405 8 1465,09 28/05/2025 151 6 545,24 797 9 2898,29 29/05/2025 36 3 130,32 188 5 680,56 30/05/2025 1 1 3,62 59 3 214,74 02/06/2025 364 9 1 294,56 1 1 3,62 03/06/2025 148 3 523,95 1 1 3,57 04/06/2025 1 1 3,53 300 4 1 071,00 05/06/2025 100 2 354,04 5 2 17,78 06/06/2025 89 4 319,02 785 9 2822,62 09/06/2025 32 3 115,53 140 6 505,62 10/06/2025 409 6 1455,83 257 5 917,28 11/06/2025 6 3 21,60 125 4 451,24 12/06/2025 1 1 3,61 321 5 1170,88 13/06/2025 134 6 487,47 224 5 821,39 16/06/2025 197 6 719,84 744 7 2 742,24 17/06/2025 636 14 2 311,95 385 9 1403,21 18/06/2025 17 2 62,22 13 2 47,82 19/06/2025 139 7 504,54 131 8 479,18 20/06/2025 1 1 3,66 213 2 781,71 23/06/2025 2 2 7,32 151 6 555,77 24/06/2025 154 6 558,67 5 2 18,2 25/06/2025 1 1 3,63 90 4 327,5 26/06/2025 131 3 473,25 1 1 3,65 27/06/2025 2 2 7,32 266 5 976,06 30/06/2025 412 7 1481,17 580 10 2 128,72 TOTAL 32 696 667 125 633,06 35 509 605 133 331,01

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com





