ARAMIS GROUP - Mise à jour des objectifs annuels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 7 juillet 2025

Aramis Group met à jour ses objectifs de croissance pour l’année fiscale 2025

Impact contenu sur la rentabilité

Après une croissance solide au premier semestre, Aramis Group poursuit ses gains de parts de marché mais anticipe une croissance moins forte qu’attendue au second semestre de l’année fiscale 2025, du fait :

d’un contexte de marché sensiblement ralenti depuis début avril, marqué par l’incertitude économique et qui impacte l’ensemble du secteur automobile européen ;

des choix délibérés de privilégier la rentabilité unitaire dans certains pays afin de poursuivre l’alignement opérationnel de ses entités sur les standards du Groupe.

Dans le même temps, les efforts d’amélioration opérationnelle permettent au Groupe de limiter l’impact de ce ralentissement sur l’EBITDA ajusté.

Dans ce contexte, Aramis Group prévoit désormais pour son exercice fiscal 2025 :

une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés « mid single digit » (contre « à deux chiffes » précédemment), qui conduit à une croissance organique des volumes de véhicules B2C totaux « mid single digit » (contre « high single digit » précédemment) ;

un EBITDA ajusté proche de 65 millions d’euros (contre supérieur à 65 millions d’euros précédemment) ;

une amélioration progressive et continue de son besoin en fonds de roulement opérationnel, exprimé en jours de chiffre d’affaires (inchangé).





Aramis Group demeure confiant dans sa capacité à générer une croissance pérenne et rentable.

Prochaines informations financières :

Activité du troisième trimestre 2025 : 24 juillet 2025 (après bourse)

Résultats annuels 2025 : 26 novembre 2025 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2024, déposé par l'AMF sous le numéro D. 24-0891 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

