BNP PARIBAS FAIT EVOLUER SA GOUVERNANCE DANS LA PERSPECTIVE DE SON FUTUR PLAN STRATEGIQUE

Paris, le 7 juillet 2025

Leader européen de la banque d’investissement, du financement des entreprises et de la gestion d’épargne longue, BNP Paribas dispose de toutes les expertises, des plateformes industrielles et technologiques ainsi que de franchises clients d’excellence pour engager une nouvelle phase de développement.

Dans ce contexte, BNP Paribas fait évoluer sa gouvernance afin de renforcer son modèle intégré et la transversalité entre ses métiers dans la perspective de son futur plan stratégique.



Le Groupe saisira ainsi d’autant mieux l’opportunité de l’Union de l’Epargne et de l’Investissement (UEI) comme celle des mutations technologiques en cours, principalement l’intelligence artificielle.

Ainsi, CPBS (le pôle Commercial, Personal Banking & Services de BNP Paribas) crée en son sein un ensemble réunissant les banques commerciales de la zone euro : la Banque Commerciale en France (BCEF), BNL banca commerciale en Italie, BNP Paribas Fortis (BCEB) en Belgique et BGL BNP Paribas au Luxembourg.

Yannick Jung, actuel Responsable de CIB Global Banking, en assurera la responsabilité. Nommé à ce titre Directeur Général adjoint du Groupe, il rapportera à Thierry Laborde, Directeur Général délégué du Groupe en charge de CPBS.

Ce nouvel ensemble accélèrera la mutualisation en termes de partage d’investissement, d’industrialisation et d’actifs technologiques pour renforcer la qualité de l’expérience clients. Il permettra d’accélérer les ventes croisées avec les métiers de CIB et d’IPS, ainsi que la distribution des actifs originés par CPBS.

En fédérant les banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés, CPBS consolide aujourd’hui des positions de leader en Europe tant pour ses franchises Corporate et Private que pour ses métiers spécialisés. CPBS, en tant que leader du financement des PME-ETI européennes notamment les entreprises innovantes et leader de la banque privée en Europe, soutient l’économie européenne et accompagne ses clients dans la gestion de leur épargne financière.

Par ailleurs, le pôle Corporate & Institutional Banking (CIB) adapte sa gouvernance qui sera désormais constituée d’un Président exécutif et d’un Directeur Général. Ainsi Yann Gérardin, Directeur Général délégué du Groupe devient également Président exécutif de CIB. Rapportant à Yann Gérardin, Olivier Osty, actuel Responsable de CIB Global Markets, devient Directeur Général adjoint du Groupe et Directeur Général de CIB.

L’organisation de CIB sera désormais constituée de deux activités de Coverage (Institutional coverage & Corporate coverage, y compris les équipes sectorielles et Advisory), de cinq métiers – Transaction Banking, Capital Markets, Equities, Fixed Income Currencies and Commodities (FICC), Securities Services –, et de trois géographies EMEA*, APAC et Americas, dont les responsables rapporteront directement au Directeur Général de CIB, Olivier Osty.

Ces dix dernières années, fort d’un parcours exceptionnel, CIB a doublé ses revenus pour devenir la première CIB européenne. CIB occupe désormais une position de banque européenne de référence pour les plus grands clients institutionnels et corporate globaux. Bénéficiant de la puissance du modèle intégré du Groupe, ce succès est le fruit de l’investissement et du déploiement de plateformes de pointe au service des clients, et de l’exécution d’une stratégie efficace « Originate & Distribute » reliant investisseurs institutionnels et clients entreprises qui restera au cœur du financement de l’économie européenne dans les années à venir.

Enfin, le pôle Investment & Protection Services (IPS), sous la responsabilité de Renaud Dumora, Directeur Général adjoint de BNP Paribas, poursuivra l’accélération de son développement. Fort d’opérations de croissance externes transformantes, au premier rang desquelles celle d’AXA IM qui donnera naissance au leader européen de la gestion d’épargne longue, mais aussi en assurance vie en France et en Italie comme en wealth management en Allemagne, IPS disposera d'une gamme unique de produits et services et bénéficiera toujours plus d'un accès élargi et privilégié aux clients particuliers, entreprises et institutionnels, en collaboration étroite avec les activités de CIB et de CPBS. Il poursuivra également le déploiement de plateformes puissantes pour ses métiers afin de renforcer ses capacités à répondre aux besoins des clients et faire croître ses activités. Cette nouvelle dynamique permettra à IPS de faire progresser de plus de moitié sa contribution au résultat avant impôt, en la portant en cible à plus de 20% de l'ensemble du Groupe.

Ces nominations prendront effet au 1er septembre 2025.

« Ces évolutions et nominations constituent une étape majeure pour préparer la prochaine phase de croissance de BNP Paribas. Elles visent à consolider le modèle intégré du Groupe en permettant d’accélérer la croissance des parts de marché de notre CIB fondé sur son approche « origination et distribution », de renforcer la transversalité de nos banques commerciales en zone euro et de préparer leur avenir en misant notamment sur les investissements technologiques communs. Avec l’acquisition d’AXA IM, l’un de nos plus importants mouvements de croissance externe, nous consolidons les métiers de gestion d’actifs du Groupe et accélérons le développement de notre pôle IPS en lien avec ses métiers d’assurance et de wealth management. » a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas.

