74Software : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Kepler Cheuvreux

Communiqué de presse



Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Kepler Cheuvreux





Paris, le 7 juillet 2025 – Au titre du contrat de liquidité confié par 74Software à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 512 titres ;

996 585,86 euros en espèces.





Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 820 titres ;



838 684,39 euros en espèces.





Sur la période du 31 décembre 2024 au 30 juin 2025, les volumes échangés ont représenté :

36 191 titres pour 1 138 124,19 euros à l’achat (1 002 transactions) ;

40 499 titres pour 1 289 318,95 euros à la vente (1 239 transactions).

Lors de la mise en place du contrat au 14 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titres ;



1 000 000 euros en espèces.

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.









A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

Pièce jointe