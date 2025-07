Alstom fournira 316 voitures de trains périurbains, modernes et confortables, pour les lignes Long Island Rail Road et Metro-North Railroad de l’Autorité Métropolitaine des Transports de New York

Ces voitures M-9A, à la pointe de la technologie, remplaceront les plus anciennes voitures de trains de banlieue de la MTA

Elles seront produites sur les sites Alstom situés dans le nord de l’État de New York

Le contrat de base est évalué à 2,0 milliards d’euros (approximativement 2,3 milliards de dollars).





7 juillet 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a annoncé aujourd’hui avoir reçu une note d’attribution pour un contrat de 2,0 milliards d’euros1 (2,3 milliards de dollars) portant sur la fabrication de 316 voitures de trains périurbains pour les lignes Long Island Rail Road (LIRR) et Metro-North Railroad de l’Autorité Métropolitaine des Transports de New York (New York Metropolitan Transportation Authority). Le contrat comprend une option pour 242 voitures supplémentaires, pour une valeur additionnelle de 1,3 milliard d’euros au maximum (soit 1,5 milliard de dollars).

Les voitures M-9A remplaceront les voitures M-3, vieilles de 40 ans, qui étaient le plus ancien modèle en service sur les lignes de banlieue ; elles permettront un voyage plus silencieux, plus agréable et plus fiable. Les voitures seront équipées de ports USB, d’un espace pour les fauteuils roulants et de toilettes accessibles à tous. Deux paires de portes extra-larges situées de chaque côté de la voiture continueront à garantir que les passagers puissent embarquer et débarquer le plus rapidement possible.

Le contrat devrait permettre la création de près de 300 emplois sur les deux sites de production d’Alstom situés dans le nord de l’État de New York. Beaucoup de ces emplois seront comblés par des membres du syndicat IAM (International Association of Machinists).

« Avec le projet M-9A, Alstom se réjouit de pouvoir fournir de bons trains de banlieue et de bons emplois aux New-Yorkais », a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Amériques, ajoutant : « Nous sommes reconnaissants à la MTA de nous avoir fait confiance en s’appuyant sur la longue histoire commune entre Alstom et la MTA et sur la fabrication de trains de pointe en Amérique. Ces nouveaux trains n’offrent pas seulement aux passagers plus de confort, de commodités et d’équipements, ils seront également fabriqués dans nos usines de l’État de New York, par de la main d’œuvre new-yorkaise. L’investissement de la MTA dans ces trains périurbains est aussi un investissement dans les communautés locales de l’État de New York ».

Hope Knight, président-directeur général et commissaire de l’Empire State Development, a déclaré : « Le secteur manufacturier est une industrie vitale du nord de l’État de New York et les récentes améliorations apportées au site Alstom de Hornell ont été rendues possibles grâce à des investissements stratégiques de l’entreprise et de l’État de New York. Ces investissements portent leurs fruits grâce au nouveau contrat d’Alstom avec la MTA, et ces voitures de trains “Made in New York” soutiendront l’emploi et la croissance économique régionale, tout en assurant des transports plus sûrs et plus fiables ».

Le sénateur Chuck Schumer a déclaré : « La croissance économique est au rendez-vous, car Alstom forge l’avenir de la fabrication américaine de trains ici même, dans le nord de l’État de New York. Ce nouveau contrat gigantesque portant sur la construction de voitures de trains pour la Long Island Rail Road et la ligne Metro-North Railroad, va injecter une énergie économique considérable dans le nord de l’État de New York, en créant 300 emplois bien rémunérés, dans deux régions clés de l’état. Je me bats depuis longtemps pour soutenir la croissance d’Alstom dans le Southern Tier, qu’il s’agisse du financement des programmes d’Amtrak qui ont permis de réaliser d’importants travaux et de créer des emplois, ou de l’octroi d’un financement fédéral de 3,4 millions de dollars2 destiné à soutenir la construction d’une nouvelle usine de fabrication de caisses de voitures à la pointe de la technologie. Je me battrai toujours pour que le comté de Steuben et le nord de l’État de New York disposent des ressources dont ils ont besoin pour devenir un centre national de fabrication ferroviaire ».

La sénatrice Kristin Gillibrand a déclaré : « Les transports publics sont l’épine dorsale de New York. Ces wagons destinés au LIRR et au Metro-North Railroad contribueront à fournir aux New-Yorkais le système de transport rapide, efficace et résilient dont ils ont besoin et à créer des centaines d’emplois dans le nord de l’état. J’ai hâte de continuer à me battre pour des améliorations vitales de nos systèmes de transport public, afin que tous les New-Yorkais aient accès au transport moderne et fiable qu’ils méritent ».

Le membre de la Chambre des représentants Nick Langworthy a déclaré : « L’obtention par Alstom du contrat M-9A de la MTA pour les nouvelles flottes de trains du Metro-North Railroad et du LIRR est une grande victoire pour notre région, qui va créer des centaines d’emplois bien rémunérés à Hornell et consolider la position de la région du Southern Tier en tant que leader national de la fabrication de matériel ferroviaire. Je félicite Alstom et la MTA d’avoir choisi de moderniser les transports en commun tout en investissant dans les travailleurs et les communautés de l’État de New York ».

Jeremy Cooney, sénateur de l’État, a déclaré : « Je plaide depuis longtemps pour qu’un maximum de dépenses d’investissement de la MTA se concentrent dans l’État de New York, car il est logique que les trains new-yorkais soient construits par des travailleurs new-yorkais, dans des localités comme Hornell. Alstom a prouvé qu’il était un leader national en matière d’excellence ferroviaire et ce contrat est une nouvelle preuve qu’il continuera à être à la pointe de la fabrication ferroviaire et de la croissance de l’emploi local pour les années à venir ».

Tom O’Mara, sénateur de l’État, a déclaré : « Ce nouveau contrat est une excellente nouvelle pour Alstom, la ville de Hornell, l’ensemble de la région du Southern Tier et l’État de New York. Il s’agit d’une reconnaissance bien méritée pour l’une des meilleures équipes d’ouvriers au monde, celle d’Alstom à Hornell, qui est constamment reconnue comme un leader national de la fabrication de trains et qui est très appréciée pour son dévouement, son excellence et ses compétences. Nous sommes reconnaissants à Alstom pour son engagement envers les travailleurs de la région et leurs familles, pour son ancrage dans l’économie régionale à bien des égards et pour la grande fierté qu’elle suscite dans nos communautés locales ».

Andrew Hevesi, membre de l’assemblée de l’État, a déclaré : « De nouvelles options de transport en commun n’ont jamais été aussi nécessaires qu’aujourd’hui et je suis heureux de constater que les dirigeants de l’état leur accordent la priorité avec ces investissements. Alors que nous nous efforçons d’accroître l’inclusivité et l’efficacité des transports en commun, je me réjouis de continuer à travailler aux côtés de mes collègues pour soutenir un déploiement complet et efficace et je félicite tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible ».

Phil Palmesano, membre de l’Assemblée de l’État, a déclaré : « L’investissement de plus de 150 millions de dollars d’Alstom3 dans l’État de New York continue à porter ses fruits pour Hornell, le nord de l’État de New York, la main-d’œuvre locale et l’industrie ferroviaire de l’état. L’approbation par la MTA de l’achat des voitures de passagers M-9A créera près de 300 emplois importants dans le secteur de la fabrication et renforcera la présence d’Alstom en tant que plus grande usine de fabrication de matériel ferroviaire aux États-Unis. C’est une excellente nouvelle pour Alstom, l’État, Hornell et les communautés environnantes ».

Environ la moitié des voitures de trains (160) sont destinées à la ligne LIRR (Long Island Rail Road), un ensemble de lignes de train de banlieue qui dessert les banlieues Est de New York situées sur l’île de Long Island et qui est la ligne de banlieue la plus fréquentée aux États-Unis. Les autres voitures (156) sont destinées à la ligne Metro-North Railroad, qui dessert les banlieues du nord de New York et du Connecticut. Elles porteront à environ 5 400 le nombre total de voitures de banlieue et de métro produites par Alstom pour la MTA.

Les nouvelles voitures répondront aux dernières normes de cybersécurité de la MTA afin de protéger les systèmes internes et les communications externes du train. Tous les véhicules seront des unités électriques multiples (EMU) et n’auront pas besoin de locomotive pour les propulser sur les voies électrifiées.

Alstom est très présent dans l’État de New York, avec des bureaux à Rochester et à Manhattan, un site d’exploitation et de maintenance pour la navette AirTrain de l’Aéroport international John F. Kennedy, situé dans le Queens, des usines de fabrication à Hornell et Plattsburgh, ainsi qu’un site de révision et de maintenance à Kanona. Le site de Hornell, qui totalise 170 ans d’histoire en tant que centre d’excellence ferroviaire, est la plus grande usine de fabrication de matériel ferroviaire aux États-Unis.

Les véhicules M-9A destinés à l’agglomération de New York font partie de la gamme de trains périurbains Adessia d’Alstom. Véritable colonne vertébrale de la vie urbaine, les trains Adessia constituent l’un des moyens les plus durables de se déplacer dans les villes et leurs banlieues. La large gamme d’unités multiples à plancher haut et de voitures de trains est disponible en configuration à un ou deux niveaux et convient à toutes les conditions climatiques. Ces trains peuvent circuler à des vitesses maximales comprises entre 120 et 200 km/h, sur les réseaux électrifiés et non électrifiés. En tant que premier fabricant de trains périurbains avec plus de 60 ans d’expérience, Alstom s’engage à améliorer encore davantage les opérations durables et l’expérience des passagers.

Avec plus de 40 000 voitures de trains vendues à plus de 60 réseaux de banlieue dans une quinzaine de pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Australie, les trains périurbains Adessia d’Alstom permettent chaque jour à plus de 20 millions de passagers de voyager dans des conditions de confort, de sécurité et de fiabilité optimales.

Alstom est l’un des principaux fournisseurs de matériel roulant et de services ferroviaires aux États-Unis. Alstom a livré plus de 12 000 véhicules ferroviaires, neufs ou rénovés, à des agences nationales, notamment à New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Boston, Washington, San Francisco, Atlanta et au New Jersey, et construit actuellement une nouvelle flotte de trains à grande vitesse pour Amtrak. Alstom est également le premier fournisseur et opérateur de navettes aéroportuaires automatisées aux États-Unis, avec une présence dans 15 aéroports du pays.

ALSTOM™ et Adessia™ sont des marques protégées du groupe Alstom.









1 Cette commande sera comptabilisée au 2e trimestre de l'exercice fiscal 2025/2026 d'Alstom.

2 environ 2,9 milliards d'euros

3 environ 127 millions d'euros

