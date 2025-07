Blue Diamond Resorts wird in die Luxury Collection aufgenommen

CANCUN, Mexiko, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts freut sich bekannt zu geben, dass Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive in den kommenden Monaten Teil seines wachsenden Portfolios werden wird. Dieser bedeutende Schritt markiert den Eintritt des Unternehmens in die renommierte Luxury Collection von Marriott und unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung im Bereich hochwertiger All-Inclusive-Angebote. Damit wird der Grundstein für eine neue Ära des gehobenen Reisens gelegt – geprägt von der Expertise von Blue Diamond Resorts.

„Mit der schrittweisen Aufnahme von Paraíso de la Bonita in unser Portfolio ist dieser Moment sowohl eine Errungenschaft, auf die wir stolz sind, als auch ein bedeutender Meilenstein in unserem 15-jährigen Jubiläumsjahr“, so Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts. „Die Chance, bei einem so ikonischen Resort der Luxury Collection mitzuwirken, zeigt, wie weit wir gekommen sind – und wohin unsere Reise noch geht. Wir können das Erbe eines geschätzten Anwesens würdigen und gleichzeitig eine neue Ära des durchdachten Luxus, des erstklassigen Service und der operativen Exzellenz einläuten.“

Eingebettet zwischen einem Mangrovenreservat und dem Karibischen Meer fühlt sich Paraíso de la Bonita wie ein Geheimtipp der Riviera Maya an – nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Cancún entfernt und doch eine andere Welt. Dieser neu gestaltete Rückzugsort im Hacienda-Stil ist nicht einfach nur ein Resort, sondern eine lebendige Erzählung von Tradition, Kunstfertigkeit und Seele. Verwurzelt in der lokalen Geschichte und neu definiert durch zeitgenössisches, raffiniertes Design bietet es ein seltenes Gefühl von Heimat – wo jedes Detail eine Geschichte erzählt und der Service intuitiv ist, noch bevor man ihn anfordert.

Das Resort verfügt über 90 großzügige Suiten mit Meerblick, von denen jede wie ein privates Paradies gestaltet ist. Terrassen, die sich der Brise öffnen. Marmorbäder mit feinen Details und tiefen Badewannen vermitteln das Gefühl eines privaten Spas. Handgeschnitzte Möbel und kunstvolle Akzente spiegeln das Erbe der Region wider. In ausgewählten Kategorien verwischen Open-Air-Duschen die Grenze zwischen Innen und Außen und laden dazu ein, in ruhiger, müheloser Luxusatmosphäre wieder mit den Elementen in Einklang zu kommen.

Im Paraíso de la Bonita offenbart sich Luxus auf eine seltene, gefühlvolle und zutiefst persönliche Weise. Kulinarische Reisen entfalten sich in drei Restaurants direkt am Meer – jedes mit eigener Persönlichkeit, in denen lokale Zutaten im Rhythmus des Meeres auf internationale Kochkunst treffen. Zwei elegante Bars laden zum entspannten Genuss ein – mit Räumen, in denen Cocktails gemixt, Verkostungen kuratiert werden und Gespräche so mühelos dahinfließen wie der leichte Wind.

Wellness ist hier allumfassend und elementar. Gäste sind eingeladen, in einem der einzigen Thalasso-Pools unter freiem Himmel in der Karibik zu entspannen – einem Salzwasserbad, das einst europäischen Thermalbädern vorbehalten war und für seine natürliche Fähigkeit zur Regeneration, Entgiftung und Wiederherstellung des Gleichgewichts bekannt ist. Das Erlebnis wird durch personalisierte Behandlungen in Gartenoasen erweitert, durch ein bevorstehendes Temazcal-Ritual, das von der Weisheit der Vorfahren inspiriert ist, und durch einen Fitnessbereich, der modernste Technologie mit der Ruhe eines privaten Rückzugsortes verbindet.

Für Veranstaltungen und Feierlichkeiten bietet das Resort an jedem Veranstaltungsort eine besondere Atmosphäre: von einem gemütlichen Salon im Innenbereich über üppige Gärten direkt am Meer – ideal für Hochzeiten – bis hin zu einem privaten Steg, der nahtlose Zusammenkünfte ermöglicht. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, bedeutungsvolle Momente zu verschönern.

Paraíso de la Bonita ist komplett in Betrieb und bietet personalisierten Service auf höchstem Niveau. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Blue Diamond Resorts markiert die jüngste Entwicklung einen strategischen Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens.. Die erwartete Erweiterung um diese Immobilie unterstreicht die langfristige Vision, das All-inclusive-Erlebnis durch durchdachte Expansion, außergewöhnlichen Service und authentische Gastfreundschaft zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-la-bonita.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts umfasst über 80 Immobilien mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo jeder Gast als Familienmitglied betrachtet wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Für mehr Zeit für wertvolle Beziehungen und Freundschaften bietet Hideaway at Royalton ein Adults-only-Erlebnis mit exklusiver Gastronomie und erstklassigen Unterkünften – perfekt, um das Miteinander seiner Gäste zu fördern. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton bietet die perfekte Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. In Jamaika erwartet Gäste über 21 im Grand Lido Negril ein einzigartiger All-inclusive-FKK-Urlaub – inklusive eines abgeschiedenen Strandes für maximale Privatsphäre. Memories Resorts & Spa passt sich Ihren Wünschen an, egal ob Familienurlaub, ein Wiedersehenstrip mit Freunden oder entspanntes Paarerlebnis. Starfish Resorts überzeugt hingegen mit top Preis-Leistungs-Verhältnis, traumhafter Kulisse und einem reichen kulturellen Erbe. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt ein zu Vacation Like A Star™ – einem spannenden, interaktiven Erlebnis mit Kultobjekten aus Film, Musik und Sport. Im Planet Hollywood Adult Scene heißt es Dodge the Paparazzi – genießen Sie einen exklusiven und glamourösen Adults-only-Urlaub, bei dem Sie voll und ganz im Rampenlicht stehen.

Weitere Informationen über Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/867e6eb2-3f38-41b0-9f1f-44407d6358ff