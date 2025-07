Blue Diamond Resorts Estreia na The Luxury Collection

CANCUN, México, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts tem o orgulho de compartilhar que o Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, será incluído no seu portfólio em expansão nos próximos meses. Este passo importante marcará a entrada da empresa na prestigiada Luxury Collection do Marriott e reflete sua evolução contínua no espaço all-inclusive de alta qualidade, preparando o terreno para uma nova era de viagens refinadas guiadas pela experiência do Blue Diamond Resorts.

“Com a adição gradual do Paraíso de la Bonita à nossa jornada, este momento é uma conquista orgulhosa e um marco significativo no nosso 15º aniversário”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. “A oportunidade de colaborar em um resort tão icônico dentro da The Luxury Collection é um grande exemplo do nosso progresso e do nosso futuro. Ela nos permite honrar o legado de uma propriedade amada e, ao mesmo tempo, inaugurar uma nova era de luxo cuidadoso, serviço elevado e excelência operacional.”

Escondido entre a borda de uma reserva de manguezal e o Mar do Caribe, o Paraíso de la Bonita parece um segredo sussurrado pela Riviera Maya, a apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Cancun, mas a mundos de distância. Este retiro de estilo hacienda reimaginado não é simplesmente um resort, e sim uma narrativa viva de herança, arte e alma. Enraizado na história local e redefinido através do design contemporâneo sofisticado, ele transmite uma sensação rara de lugar onde cada detalhe conta uma história e o serviço parece intuitivo antes mesmo de ser solicitado.

O resort possui 90 amplas suítes à beira-mar e com vista para o mar, cada uma criada como um paraíso privado. Terraços abertos para a brisa. Banheiros de mármore ecoam a sensação de um spa pessoal com seus detalhes e banheiras de imersão profunda. Móveis esculpidos à mão e detalhes artesanais refletem o legado da região. Em categorias selecionadas, os chuveiros ao ar livre confundem a linha entre o interior e a natureza, convidando os hóspedes a se reconectarem com os elementos de um luxo silencioso e sem esforço.

No Paraíso de la Bonita, o luxo se revela de maneiras raras, cheias de alma e profundamente pessoais. As jornadas culinárias se desdobram em três restaurantes à beira-mar, cada um com sua própria personalidade, onde os ingredientes locais se encontram com técnicas globais sob o ritmo do mar. Dois bares refinados convidam à indulgência silenciosa, com espaços onde os coquetéis são elaborados, degustações selecionadas e a conversa flui tão facilmente quanto a brisa.

O bem-estar é imersivo e elementar. Os hóspedes são convidados a mergulhar em uma das únicas piscinas Thalasso ao ar livre do Caribe, uma imersão em água salgada antes reservada para santuários termais europeus, celebrada por sua capacidade natural de restaurar, desintoxicar e reequilibrar. A experiência expande-se através de tratamentos personalizados em santuários de jardim, um próximo ritual Temazcal guiado pela sabedoria ancestral e um espaço de fitness que combina a tecnologia de ponta com a serenidade de um retiro privado.

Para eventos e celebrações, o resort oferece uma sensação de ocasião para cada local. De um salão interno intimista a jardins exuberantes à beira-mar, ideais para casamentos de destino, e uma doca privada que permite reuniões perfeitas, cada detalhe foi projetado para elevar um momento significativo.

O Paraíso de la Bonita está totalmente operacional e oferece um serviço personalizado ao mais alto nível. Na ocasião da comemoração do 15º aniversário do Blue Diamond Resorts este é um marco estratégico no crescimento contínuo da empresa. A adição antecipada desta propriedade reforça a visão de longo prazo de elevar a experiência do tudo incluído por meio de uma expansão cuidadosa, serviço excepcional e hospitalidade autêntica.

Para mais informações, visite www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-la-bonita.

