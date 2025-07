Amlan International Amplia Presença no mercado brasileiro em Parceria com a Boviz e Anuncia Participação no Rio Preto Country Bulls Rodeo em Julho

CHICAGO, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan® International, empresa de saúde animal da Oil-Dri® Corporation of America, aprofunda sua presença no mercado de gado do Brasil por meio de uma parceria de distribuição com a Boviz Saúde Animal. Como parte dessa colaboração, as duas empresas participarão do próximo Rio Preto Country Bulls Rodeo, que acontecerá de 9 a 13 de julho de 2025, em São José do Rio Preto SP.

Como o segundo maior produtor e o maior exportador de carne bovina do mundo, o Brasil é responsável por aproximadamente 18% da produção global de carne bovina, com uma produção de cerca de 12 milhões de toneladas por ano.

Para apoiar esse mercado próspero e competitivo, as parcerias regionais estratégicas são essenciais para o fornecimento de soluções avançadas que atendam às necessidades em evolução dos produtores locais.

A Boviz, uma empresa brasileira focada no fornecimento de soluções inovadoras e naturais para produtores de gado, atua como distribuidora da Amlan que possui tecnologia de aditivos para rações no segmento de gado no Brasil. Juntas, a Boviz e a Amlan estão empenhadas em fornecer produtos apoiados pela ciência que melhorem a saúde, o desempenho e a rentabilidade dos animais.

“O foco da Boviz é oferecer soluções naturais e cientificamente comprovadas para o campo”, disse Jose Victor Costantini, Sócio-Gerente da Boviz. “A parceria com a Amlan e a participação em eventos icônicos do setor como o Rio Preto Country Bulls Rodeo, nos permite conectar diretamente com produtores de gado que valorizam o desempenho, a sustentabilidade e o bem-estar animal.”

Desde a sua fundação em 1997, o Rio Preto Country Bulls Rodeo tornou-se um dos eventos de pecuária e entretenimento mais conhecidos do Brasil, atraindo cerca de 100.000 participantes em cinco dias. O evento reúne produtores de carne bovina, profissionais do agronegócio e famílias, competições de rodeio de classe mundial e apresentações de alguns dos principais artistas da música brasileira.

“Estamos muito contentes em a nossa parceria com a Boviz, pois o mercado de produção de gado do Brasil passa por um desenvolvimento rápido e estratégico”, disse o Dr. Robin Jarquin, Diretor Regional da América Latina, Amlan International. “Juntos, pretendemos capacitar os produtores com aditivos alimentares inovadores, como o Calibrin®-Z, que os ajudarão a aumentar a eficiência da produção de forma responsável, atendendo à crescente demanda de carne bovina de alta qualidade.”

O Rio Preto Country Bulls Rodeo apresenta uma oportunidade valiosa para ambas as empresas se conectarem diretamente com os produtores, obterem uma compreensão mais profunda dos seus desafios e mostrarem como as soluções naturais baseadas em minerais podem apoiar a saúde do rebanho e impulsionar a produtividade sustentável.

Sobre a Sobre a Amlan International

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em minerais adsorventes. Com mais de 80 anos de experiência em ciências minerais, a Oil-Dri Corporation of America (NYSE: ODC) entrega soluções inovadoras através da Amlan International, oferecendo aditivos para alimentação animal que apoiam a saúde e o desempenho animal em todo o mundo. A disponibilidade e as descrições dos produtos podem variar de acordo com o país, e os requisitos regulamentares podem ser diferentes.

Sobre a Boviz Saúde Animal

A Boviz é uma empresa brasileira representante exclusiva da Amlan International no mercado de gado. Oferecemos soluções naturais, eficazes e sem resíduos químicos com foco na saúde intestinal, desempenho e sustentabilidade na produção de carne e laticínios.

Com produtos de alto desempenho e suporte técnico especializado, oferecemos inovação para o campo, combinando a ciência e a natureza para promover uma indústria pecuária moderna e eficiente. Visite boviz.com.br para obter mais informações.

Contato:

Reagan Culbertson, Vice-Presidente de Marketing Estratégico, B2B

Reagan.culbertson@amlan.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6ece832-cf54-4240-ba23-bd80851f4f29/pt