Volatus Aerospace livre ~1,8 million de dollars en drones ISR tactiques au pays de l'OTAN

TORONTO, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV :FLT) (OTCQX :TAKOF) (Francfort : ABB), un chef de file canadien en matière de renseignement aérien et de solutions de fret, est heureux d'annoncer la livraison réussie d'une flotte de systèmes de drones tactiques de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) à un partenaire dans un pays membre de l'OTAN. La transaction, évaluée à environ 1,85 million de dollars canadiens, a été conclue la semaine dernière, et tous les systèmes sont maintenant entièrement livrés et opérationnels. Le contrat devrait être exécuté à des marges brutes conformes à l'approvisionnement standard en équipement de défense de la Société.

Les systèmes de drones livrés sont des aéronefs tactiques sans pilote légers équipés de capteurs thermiques et visuels, permettant des opérations jour/nuit par tous les temps. Optimisés pour la reconnaissance à courte portée, les systèmes améliorent la connaissance de la situation de première ligne et sont bien adaptés à un déploiement rapide dans des environnements opérationnels dynamiques.

« Cette livraison souligne notre capacité à contribuer à des technologies innovantes et prêtes à la mission pour les opérations de défense alliées », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « À mesure que les conflits mondiaux évoluent, le besoin de capacités de RSI agiles et éprouvées sur le terrain augmente également. »

Cette étape importante reflète le rôle croissant de Volatus dans le soutien à la défense et s'harmonise avec les investissements croissants de l'OTAN dans des plateformes de RSI rentables et de haute capacité. La Société continue de rechercher des occasions au Canada et auprès des gouvernements alliés à la recherche de technologies de drones évolutives qui répondent à des exigences de performance rigoureuses dans des environnements à enjeux élevés.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées dans le domaine de l'aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, les soins de santé, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes importants connus et inconnus. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant l'approbation du placement LIFE à la TSXV; l'utilisation du produit du placement LIFE; et les activités, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et les objectifs de la Société ou impliquant celle-ci. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur l'information dont elle dispose actuellement. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « prédit », « a l'intention de », « cible », « vise », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions ou peuvent être identifiés par des énoncés à l'effet que certaines actions « peuvent », « pourraient », « devraient », « serait », « pourrait » ou « sera » prise, se produira ou sera réalisée. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, l'incidence de la conjoncture économique générale, de la conjoncture de l'industrie et de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation de la TSXV. Certaines hypothèses importantes concernant ces énoncés prospectifs peuvent être abordées dans le présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent s'avérer imprécises et, à ce titre, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

