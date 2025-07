Le Conseil d'administration du Groupe Stingray annonce la candidature de l'honorable Jean Charest comme nouvel administrateur lors de l’Assemblée générale annuelle de 2025

MONTRÉAL, 07 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d'administration du Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (« Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui que l'honorable Jean Charest, C.P., ancien Premier ministre du Québec et vice-premier ministre du Canada, a été proposé comme candidat à l'élection au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA) de Stingray, qui se tiendra le 6 août 2025. M. Charest est l'une des figures politiques les plus connues du Canada.

« Nous sommes très heureux que Jean Charest ait accepté de se porter candidat à notre Conseil d'administration », a déclaré Mark Pathy, président du Conseil de Stingray. « La brillante carrière de M. Charest dans le service public, sa vaste expérience en politiques publiques et affaires internationales, ainsi que sa fine compréhension du contexte canadien, seraient des atouts précieux pour notre conseil. Son élection apporterait des perspectives stratégiques inestimables au moment où Stingray poursuit son expansion mondiale et son innovation dans les secteurs dynamiques des médias et de la technologie. »



François-Charles Sirois, co-fondateur de Stingray et administrateur depuis 2007, a informé le Conseil qu'il ne se représentera pas lors de la prochaine AGA.

M. Pathy a conclu : « Pour ses 18 années de service dévoué en tant qu'administrateur, ses contributions significatives et sa diligence, je le remercie sincèrement. Son esprit de collaboration et ses perspectives stratégiques, qui ont été essentiels au positionnement et au succès continu de Stingray, ont été grandement appréciés par le Conseil. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite pour ses projets futurs. »



Figure hautement respectée, l'honorable Jean Charest, C.P., a mené une carrière distinguée en politique et en droit. Premier ministre du Québec de 2003 à 2012, il a également occupé plusieurs postes ministériels au sein du cabinet fédéral, dont celui de vice-premier ministre du Canada en 1993. Actuellement associé et conseiller stratégique au cabinet d'avocats Therrien Couture Joli-Coeur, L.L.P. M. Charest met à profit sa vaste expérience en politiques publiques et en affaires canadiennes et internationales pour accompagner ses clients dans leurs transactions, projets et mandats internationaux. Son engagement continu envers le leadership stratégique se manifeste également par sa participation aux conseils d'administration de la Fondation Rideau Hall, d'Ondine Biomedical et d'Historica Canada, ainsi que par sa présidence du conseil consultatif de la Maison Dunham.



De plus amples renseignements sur les candidats proposés par Stingray se trouvent dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction. Ce document est accessible en ligne sur www.stingray.com, https://ray2025.webflow.io/?fr=1 ou sur le profil SEDAR+ de Stingray au www.sedarplus.ca.



