KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV

(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 3 juli 2025 een geactualiseerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock een aandeel in KBC Groep NV heeft van 4,12% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’). De reden van de actualisatie is een structuurwijziging in de BlackRock groep**.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving(en): “ acquisition or disposal of the control of an undertaking that holds a participating interest in an issuer”

Kennisgeving door: BlackRock Inc.

Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage

Transactiedatum / datum actualisatie: 1 juli 2025

Overschreden drempel: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan. De reden van deze kennisgeving is niet het over- of onderschrijden van een drempel, maar een structuurwijziging in de BlackRock groep*.

Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 417 544 151

Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).

De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

** “As a result of the acquisition of HPS Investment Partners, there has been a change to BlackRock’s group structure. Upon the close of the transaction, BlackRock, Inc. contributed all of its equity interests in BlackRock Finance, Inc. and Global Infrastructure Management, LLC to BlackRock Saturn Subco, LLC, a wholly owned subsidiary of the Company”





Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

E-mail: IR4U@kbc.com

Katleen Dewaele, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Bijlage