Les Émirats arabes unis approuvent le complément Longevity+ de BioAro, ouvrant la voie à un fort potentiel sur le marché mondial de la santé préventive

CALGARY, Alberta, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une avancée majeure à l’intersection de la biotechnologie, de la santé préventive et des tendances commerciales en matière de bien-être, la société canadienne de biotechnologie BioAro annonce le lancement de son tout premier produit nutraceutique, issu de sa nouvelle gamme de suppléments : Longevity+™. Cette capsule, en instance de brevet et scientifiquement formulée, vise à favoriser un vieillissement en bonne santé grâce à l'intégration synergique de plusieurs molécules. Déjà approuvé aux Émirats arabes unis (EAU), BioAro se prépare désormais à étendre sa présence en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, et au-delà.

Le lancement de Longevity+™ intervient à un moment clé, alors que le marché mondial de la longévité et du vieillissement en bonne santé devrait dépasser les 44 milliards de dollars d’ici 2030, porté par une demande croissante en nutraceutiques avancés allant au-delà de la supplémentation traditionnelle. L’arrivée de BioAro sur ce marché s’inscrit dans une démarche résolument innovante. Le produit allie recherche de pointe, expertise clinique et approche multi-omique, héritées directement de l’expertise biotechnologique de BioAro, pour offrir une solution fondée sur la science, loin du simple effet de mode.

Un protocole de longévité révolutionnaire et tout-en-un

Ce qui distingue Longevity+™, c'est autant sa formulation que sa philosophie : la simplicité au service de la synergie. Chaque dose quotidienne (deux gélules) renferme une synergie puissante de nicotinamide mononucléotide (NMN), resvératrol, coenzyme Q10, curcumine, vitamine D, et vitamine B12, des molécules reconnues pour leur action ciblée sur l’énergie cellulaire, la santé mitochondriale, la modulation de l’inflammation et la clarté cognitive. Pris ensemble dans un ratio précisément défini, ces composés pourraient, selon les premières recherches scientifiques, générer des effets synergiques qui renforcent leurs bienfaits respectifs, ouvrant la voie à une approche intégrée pour prolonger la santé au fil du temps.

« Nous ne voulions pas être une énième entreprise de compléments alimentaires » déclare le Dr Anmol Kapoor, fondateur de BioAro. « Cette formulation est l’aboutissement d’années de recherche avancée en santé de précision, croisant génomique, métabolomique et médecine personnalisée. Nous avons conçu Longevity+ selon une approche de biologie systémique, en nous concentrant sur les interactions entre les molécules, et non uniquement sur leurs effets isolés. »

Du laboratoire à la vie : l’ambition mondiale d’une biotech canadienne

Ancré dans l’héritage de BioAro en diagnostics de précision et analyses multi-omiques pilotées par IA, cette gamme de compléments est le premier produit de santé grand public de l’entreprise, fruit de nombreuses années de recherche transformées en un protocole quotidien facile à suivre.

Avec l’autorisation réglementaire et l’approbation pour la mise sur le marché aux Émirats arabes unis, l’un des marchés les plus avancés au monde en matière d’innovation santé et bien-être, BioAro finalise ses partenariats de distribution en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, en Inde et en Asie du Sud-Est. L’entreprise prévoit également d’intégrer Longevity+ dans ses programmes cliniques dédiés à la longévité, incluant des bilans de santé personnalisés et un suivi numérique du bien-être, afin de proposer un écosystème complet pour accompagner ceux qui souhaitent gérer de manière proactive leur vieillissement et leur vitalité.

Une composition qui fait toute la différence

NMN (nicotinamide mononucléotide) : un précurseur puissant de NAD+, essentiel pour la santé mitochondriale et la réparation cellulaire.

: un précurseur puissant de NAD+, essentiel pour la santé mitochondriale et la réparation cellulaire. Resvératrol : un polyphénol reconnu pour activer les sirtuines et reproduire les bienfaits de la restriction calorique.

: un polyphénol reconnu pour activer les sirtuines et reproduire les bienfaits de la restriction calorique. Coenzyme Q10 : indispensable au métabolisme cardiaque et énergétique, particulièrement chez les personnes âgées.

: indispensable au métabolisme cardiaque et énergétique, particulièrement chez les personnes âgées. Curcumine : un puissant composé anti-inflammatoire et antioxydant extrait du curcuma.

: un puissant composé anti-inflammatoire et antioxydant extrait du curcuma. Vitamines D et B12 : essentielles pour la modulation du système immunitaire, la santé neurocognitive et l’équilibre métabolique.



Cette formulation incarne une évolution vers une approche globale de la supplémentation, où l’objectif n’est pas de surcharger l’organisme en nutriments isolés, mais de rétablir l’harmonie au niveau moléculaire.

Brevet en instance, axé sur la performance

Longevity+™ fait actuellement l’objet d’un examen de brevet pour sa combinaison innovante et son mécanisme de délivrance, BioAro s’appuyant sur sa recherche propriétaire pour optimiser l’absorption des nutriments et leur biodisponibilité. Des études pilotes cliniques sont en cours de planification au Canada et aux Émirats arabes unis, mettant l’accent sur le suivi des biomarqueurs afin de valider les résultats chez des populations réelles.

Redéfinir l’avenir du vieillissement

Avec son entrée sur le marché des compléments pour la longévité, BioAro ne se contente pas de commercialiser des produits, mais façonne une nouvelle vision du vieillissement, centrée sur la prévention et l’optimisation des performances, et où des approches rigoureusement fondées sur la science supplantent les recommandations fragmentaires en matière de bien-être.

« Nous envisageons un avenir où chacun pourra gérer son vieillissement de manière proactive, grâce à des données précises, une médecine personnalisée et une science avancée », ajoute le Dr Kapoor. « Longevity+ n’est que le début. »

À propos de BioAro

BioAro Inc. est une entreprise canadienne de biotechnologie et santé de précision, spécialisée dans la multi-omique, les diagnostics pilotés par IA et la médecine préventive. Avec une présence au Canada, aux États-Unis, dans le Golfe (GCC), en Amérique du Sud, en Europe et au Royaume-Uni, BioAro se positionne en leader dans l’intégration de la génomique, des technologies portables et des thérapies personnalisées au service de la santé au quotidien.

Pour toute demande média, partenariat de distribution ou échantillon produit, veuillez contacter :

Contact presse :

Mohini

E-mail : info@bioaro.com

Téléphone : +1-403-250-2221

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.BioAro.com | www.biongevity.com

Longevity+™ est une marque déposée de BioAro Inc. Brevet en cours d’homologation. Ces déclarations n’ont pas été évaluées par les autorités réglementaires dans toutes les juridictions. Ce produit n’entend pas diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir quelconque maladie.

