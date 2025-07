Medicines for Poland lance un avertissement : sans usines pharmaceutiques, aucune guerre ne pourra être gagnée en Europe

BRUXELLES, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une analyse de l’impact de la guerre sur la disponibilité des médicaments en Ukraine aboutit à la conclusion suivante : un fonds relevant du budget de l’UE doit être créé en soutien à la production de médicaments essentiels. Medicines for Poland : La Commission européenne se doit d’apporter un soutien concret à l’industrie pharmaceutique existante en Europe afin de permettre la relocalisation de la production de médicaments essentiels et de leurs composants au sein de l’UE, en privilégiant l’Europe centrale et orientale, région à fort potentiel industriel.

À l’occasion de la réunion de la commission de la santé publique (26 juin dernier) consacrée au projet de loi sur les médicaments essentiels (Act on Critical Medicines), les recommandations formulées dans le rapport intitulé « Medicines Supply Security for Poland's and Europe's Military Security » (« Sécurité de l’approvisionnement en médicaments pour la sécurité militaire de la Pologne et de l’Europe ») (https://www.sgh.waw.pl/sites/sgh.waw.pl/files/2025-06/think-tank-dla-ochrony-zdrowia-bezpieczenstwo-lekowe-polski.pdf) établi par des experts de l’École des hautes études commerciales de Varsovie et du ministère polonais de la Défense nationale ont été examinées.

Leçons tirées de la guerre

Les auteurs du rapport ont analysé la situation en Ukraine à la suite de l’invasion russe et ont formulé des recommandations à l’intention des pays membres de l’UE. Le rapport révèle que, bien que le marché pharmaceutique ukrainien ait connu une croissance rapide entre 2015 et 2022 et que la production nationale représentait environ 70 % de tous les produits pharmaceutiques vendus en pharmacie, au cours de la première phase de la guerre, les stocks de médicaments essentiels sont tombés dans de nombreux cas à moins de 10 jours d’approvisionnement. Et bien que 115 fabricants de produits pharmaceutiques et 400 distributeurs aient été enregistrés en Ukraine en 2020, une pénurie de médicaments est constatée. Cette pénurie concerne en particulier les médicaments cardiovasculaires et de chimiothérapie, ce qui met directement en péril la vie des patients.

À Marioupol, dans la région de Donetsk, par exemple, les pénuries de médicaments ont touché des patients atteints de cancer, de diabète, de tuberculose et de maladies thyroïdiennes. D’autres régions ont signalé des pénuries d’antibiotiques et de médicaments utilisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. Seuls les approvisionnements extérieurs en médicaments et en matériel médical ont pu apporter un soutien vital.

La coauteure du rapport, la professeure Monika Raulinajtys-Grzybek de l’École des hautes études commerciales de Varsovie, a appelé à l’élaboration d’une carte des ressources de l’industrie chimique et pharmaceutique dans l’UE et à l’intégration du thème de l’approvisionnement en médicaments dans les exercices de protection civile. Elle a recommandé la création d’un fonds dédié au soutien de la production de médicaments essentiels en vertu du nouveau cadre financier pluriannuel de l’UE, du financement de la production de médicaments essentiels figurant sur les listes nationales dans le cadre du programme STEP, et de la protection de l’industrie pharmaceutique contre les coupures d’approvisionnement énergétique en temps de crise. La professeure Joanna Żukowska, de l’École des hautes études commerciales de Varsovie, coauteure du rapport, a attiré l’attention sur la nécessité d’élargir la liste des besoins signalés au « Armed Forces Supply Security Plan » (« Plan de sécurité de l’approvisionnement des forces armées ») mis en œuvre par les entrepreneurs afin d’y inclure la production de médicaments et de fournitures médicales et le maintien de la capacité de production en temps de paix, ainsi que l’exemption du service militaire actif pour le personnel pharmaceutique clé en cas de mobilisation et en temps de guerre.

Powerless Act (Loi sur l’incapacité)

La loi sur les médicaments essentiels (Critical Medicines Act), présentée en mars dernier, vise à réduire au minimum le risque de pénurie de médicaments en Europe, en particulier ceux qui sont essentiels à la santé publique, en renforçant l’indépendance de l’UE vis-à-vis des fournisseurs de pays tiers. En 2024, l’Agence européenne des médicaments (AEM) a adopté une version actualisée de la liste européenne des médicaments essentiels, sur laquelle figure 270 substances actives.

« Je tiens à ce que nos actions soient réalistes et efficaces, et qu’elles ne se limitent pas à des discussions concernant la nécessité d’un renforcement de la sécurité. Les 80 millions d’euros alloués par la Commission européenne pour la période 2026–2027 à la mise en œuvre de la loi sur les médicaments essentiels dans 27 pays sont largement insuffisants », a déclaré le député européen Bartosz Arłukowicz. « Il est de notre devoir de garantir la sécurité de l’approvisionnement en médicaments au sein de l’UE, et la loi sur les médicaments essentiels constitue un excellent point de départ. Elle nécessite toutefois quelques modifications importantes. », a admis le député européen Adam Jarubas, président de la commission de la santé publique du Parlement européen. Le député européen Tomislav Sokol a mis l’accent sur le fait que nous devions faire pression pour obtenir des fonds supplémentaires en soutien à la production de médicaments essentiels. « Le cadre financier pluriannuel doit prévoir la mise en œuvre de la loi sur les médicaments essentiels », a-t-il fait valoir.

La professeure Monika Raulinajtys-Grzybek a ajouté qu’il serait utile d’envisager des synergies entre les dépenses militaires et celles consacrées aux médicaments essentiels.

Une nouvelle définition de la sécurité : les médicaments en tant qu’infrastructure stratégique

Lors d’un précédent débat sur ce rapport, le 25 juin, à l’occasion d’une réunion du Comité économique et social européen à Bruxelles, Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, directrice du département Politique des médicament et pharmacie au ministère de la Santé, a rappelé que la présidence polonaise avait sensibilisé Bruxelles à l’importance de la sécurité de l’approvisionnement en médicaments.

« Les médicaments, en particulier ceux qui sont essentiels, doivent être disponibles localement, indépendamment des bouleversements mondiaux, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou des conflits armés. Aujourd’hui, ce n’est plus un postulat, mais un impératif stratégique. Des instruments tels que le programme STEP doivent être développés. Les États membres devraient également avoir le droit de demander un financement pour des médicaments qui sont stratégiques de leur point de vue, mais qui ne figurent pas nécessairement sur la liste commune de l’UE. La sécurité de l’approvisionnement en médicaments n’est pas une question de marché, mais une question de résilience de l’Union européenne et de l’OTAN dans son ensemble », a souligné la députée européenne Elżbieta Łukacijewska.

Krzysztof Kopeć, président de Medicines for Poland, une organisation représentant les plus grandes entreprises pharmaceutiques fabriquant des médicaments sur le territoire polonais, a souligné que les fabricants étaient considérés comme des partenaires fiables en matière de sécurité et qu’ils étaient prêts à produire des médicaments essentiels. « Toutefois, la loi sur les médicaments essentiels doit être adaptée à l’évolution rapide de la situation géopolitique et garantir des conditions de concurrence équitables pour les fabricants européens qui sont en concurrence avec les producteurs asiatiques sur le marché de l’UE », a-t-il déclaré. Le député européen Adam Jarubas a révélé que la Pologne pourrait également devenir un centre de production majeur pour les médicaments essentiels destinés aux petits pays d’Europe de l’Est. Selon Grzegorz Rychwalski, conseiller du CESE ( Comité économique et social européen) et vice-président de Medicines for Poland, la Commission se doit d’apporter un soutien concret à l’industrie existante en Europe afin de permettre le retour de la production de médicaments essentiels et de leurs composants au sein de l’UE, en privilégiant l’Europe centrale et orientale, région à fort potentiel industriel.

