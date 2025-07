iPronics collabore avec Ansys pour améliorer la fiabilité des infrastructures d’IA et des centres de données

iPronics et Ansys ont annoncé une collaboration visant à accélérer le développement des circuits intégrés photoniques (CIP) de nouvelle génération.

Cette coopération renforcera le rôle d’Ansys dans le secteur en pleine croissance de la photonique ainsi que l’engagement d’iPronics en faveur d’une infrastructure d’IA évolutive et hautement performante.

VALENCE, Espagne, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, société pionnière dans le domaine de la photonique programmable par logiciel, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Ansys, leader mondial dans le domaine de la simulation technique. Cette collaboration allie la conception de pointe des composants photoniques tolérants à la fabrication d’iPronics aux puissants outils de simulation multiphysique d’Ansys afin de faire avancer le développement de technologies optiques de haute performance destinées à l’IA et aux centres de données sur cloud.

iPronics intègre les solutions d’Ansys dans l’ensemble de ses principales activités de développement, de la configuration optique à l’emballage, en passant par les simulations thermiques, ce qui garantit une conception et une validation robustes et complètes des circuits intégrés photoniques (CIP), qui fonctionnent de manière fiable malgré les variations de fabrication. Ces composants résilients sont essentiels à la création de futures interconnexions de centres de données économes en énergie et à faible latence, indispensables aux demandes de l’IA.

« Les exigences d’échelle et de trafic des centres de données modernes nécessitent une plus grande fiabilité, qui passe par des architectures, des systèmes et des composants de réseau innovants », a déclaré Daniel Pérez López, cofondateur et directeur technique d’iPronics. « À l’heure où les pannes des centres de données ont de plus en plus d’impact sur les applications finales, les technologies telles que la commutation de circuits optiques semblent essentielles aux infrastructures d’IA de nouvelle génération. Chez iPronics, nous développons des solutions de commutation sur puce photonique fiables et rentables. Notre collaboration avec Ansys accélère nos cycles de développement et améliore la fiabilité des systèmes, de sorte que nous sommes en mesure de proposer des moteurs optiques de pointe dotés de circuits à haute densité et optimisés pour les systèmes d’IA, qu’il s’agisse des cœurs optiques, de l’électronique ou du conditionnement thermique. »

Grâce à cette collaboration, Ansys va pouvoir étendre son champ d’action au secteur de la photonique, qui évolue rapidement, en répondant aux besoins de production réels d’un client.

« Nous avons hâte de collaborer avec iPronics pour stimuler l’innovation dans le domaine des réseaux optiques », a indiqué Sanjay Gangadhara, directeur principal de programme chez Ansys. « Ses travaux dans le domaine de la photonique reconfigurable à haute performance témoignent de la puissance des technologies de simulation d’Ansys. Ensemble, nous façonnerons l’infrastructure qui assurera les besoins de l’IA de demain, grâce à une fiabilité et à des performances accrues. »

Face à la complexité croissante des modèles d’IA et à l’augmentation du volume des données, les interconnexions électroniques traditionnelles sont de plus en plus soumises à des contraintes de latence, d’alimentation et d’évolutivité. L’approche photonique sur silicium d’iPronics, appuyée par les simulations d’Ansys, ouvre une nouvelle voie en proposant des composants programmables et tolérants à la fabrication qui s’adaptent efficacement aux déploiements à grande échelle.

À propos d’iPronics

Basée en Espagne, iPronics Programmable Photonics est une entreprise pionnière dans le domaine de la photonique programmable par logiciel. La société a présenté le premier commutateur de circuit optique à faible latence, rentable et peu énergivore afin d’accélérer la transformation optique des systèmes de communication des clusters d’IA et de pérenniser l’infrastructure des centres de données. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ipronics.com ou contactez press@ipronics.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3c84d2c-964d-4351-b85a-db8b9a4501e6