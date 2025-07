Chaque seconde compte : un outil de réalité augmentée aide les Canadiens à se préparer aux urgences d’incendie à domicile

« Préparez. Planifiez. Pratiquez. » de Kidde, une première du genre, est un simulateur numérique qui amène la formation à la sécurité incendie directement à la maison — sans téléchargement requis.

Le communiqué conjoint suivant a été publié au nom de Kidde, de Fire Marshal's Public Fire Safety Council, et de Ontario Association of Fire Educators (OAFE).

TORONTO, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les incendies résidentiels brûlent aujourd’hui à une vitesse alarmante, jusqu’à 8 fois plus rapidement qu’il y a 50 ans¹. Bien que de nombreux Canadiens pensent disposer de suffisamment de temps pour quitter leur domicile en toute sécurité, la réalité est qu’ils auront probablement deux minutes ou moins pour s’échapper. Cette idée fausse et dangereuse signifie que beaucoup ne seront pas prêts à faire face à un incendie domestique. Or, lorsque chaque seconde compte, être préparé — avec des avertisseurs de fumée fonctionnels et un plan d’évacuation — peut faire la différence entre la vie et la mort.

Kidde, un leader reconnu en sécurité incendie depuis plus de 100 ans, élargit sa campagne annuelle Alarmons-nous™, une initiative mondiale d’éducation à la sécurité incendie, avec le lancement de « Préparez. Planifiez. Pratiquez. » — un outil gratuit qui utilise la technologie de réalité augmentée (RA) pour donner vie à la sécurité incendie. Il s’agit d’un simulateur d’exercice d’incendie numérique, une première du genre à domicile, qui aide les utilisateurs à développer des compétences essentielles, à améliorer leur conscience des dangers et à apprendre à réagir rapidement en cas d’urgence.

« En tirant parti des technologies de RA les plus avancées, cet outil rend l’éducation à la sécurité incendie plus accessible, engageante et concrète, » explique Ivanette Bonilla, directrice des communications et des relations gouvernementales chez Kidde. « Les enfants peuvent participer à jusqu’à 10 exercices d’incendie à l’école chaque année, mais rares sont les familles qui en pratiquent à la maison — là où les incendies sont pourtant les plus susceptibles de se produire. Cela montre bien l’importance d'intégrer cette expérience dans les foyers, pour aider les familles à se préparer ensemble. »

« Préparez. Planifiez. Pratiquez. » est accessible à tous à partir d’un simple navigateur sur téléphone intelligent ou tablette, sans téléchargement, achat ou application requis. Les Canadiens peuvent ainsi vivre de façon sécuritaire mais réaliste une situation d’incendie résidentielle, découvrir des conseils de sécurité pièce par pièce, et pratiquer une évacuation en temps réel avec un compte à rebours de 2 minutes.

L’expérience propose les modes suivants :

Le mode Démonstration lance l’expérience en utilisant la technologie de réalité augmentée (RA) pour simuler à quoi pourrait ressembler un incendie dans la propre pièce de l’utilisateur. Cette mise en scène dramatique montre à quel point un feu peut croître et se propager rapidement en seulement deux minutes.

lance l’expérience en utilisant la technologie de réalité augmentée (RA) pour simuler à quoi pourrait ressembler un incendie dans la propre pièce de l’utilisateur. Cette mise en scène dramatique montre à quel point un feu peut croître et se propager rapidement en seulement deux minutes. Le mode Apprentissage permet aux utilisateurs d’explorer une maison numérique et de cliquer sur divers éléments pour découvrir les dangers d’incendie, les conseils sur les avertisseurs de fumée, la sécurité liée au monoxyde de carbone, et bien plus encore.

permet aux utilisateurs d’explorer une maison numérique et de cliquer sur divers éléments pour découvrir les dangers d’incendie, les conseils sur les avertisseurs de fumée, la sécurité liée au monoxyde de carbone, et bien plus encore. Le mode Pratique guide les utilisateurs dans la création d’un plan d’évacuation personnalisé, puis simule un incendie avec effets sonores réalistes et un compte à rebours de 2 minutes en temps réel. Il existe même un « mode Enfant », destiné aux familles avec de jeunes enfants, qui propose une version moins intense mais tout aussi éducative de la simulation.

guide les utilisateurs dans la création d’un plan d’évacuation personnalisé, puis simule un incendie avec effets sonores réalistes et un compte à rebours de 2 minutes en temps réel. L’outil comprend également un Centre de sécurité. Une fois l’expérience terminée, les utilisateurs sont dirigés vers ce centre de ressources, qui offre des liens vers des informations supplémentaires sur la sécurité incendie, des listes de vérification imprimables, des modèles de plans d’évacuation, et d’autres supports éducatifs.



Cet outil a été développé en consultation et en collaboration avec des organisations canadiennes et internationales de premier plan en matière de sécurité incendie, qui jouent un rôle essentiel pour garantir son exactitude, sa pertinence et son adéquation avec les besoins en sécurité incendie des Canadiens.

« Préparez. Planifiez. Pratiquez. » bénéficie du soutien et de l’approbation des organisations suivantes :

National Fire Protection Association (NFPA)

Conseil de la sécurité-incendie publique du Commissaire des incendies

Ontario Association of Fire Educators (OAFE)



« Il est essentiel de continuer à faire évoluer notre façon de sensibiliser et de préparer les gens aux situations d’urgence. Préparez. Planifiez. Pratiquez. est un excellent exemple de la façon dont la technologie peut être utilisée pour rendre les connaissances vitales en matière de sécurité incendie plus engageantes, accessibles et concrètes pour les familles d’aujourd’hui », déclare Laura King, directrice canadienne de la National Fire Protection Association® (NFPA®).

« Nous sommes fiers de voir les messages issus du Référentiel des messages éducatifs du comité consultatif de la NFPA — la ressource mondiale en matière de communication éducative au public — intégrés à des solutions innovantes qui contribuent à faire progresser la sécurité publique. »

« L’un des engagements fondamentaux du Fire Marshal’s Public Fire Safety Council a toujours été de rendre l’éducation à la sécurité-incendie et à la sécurité des personnes accessible à tous », déclare Jamie Kovacs, directeur exécutif du Conseil. « Ce nouvel outil inestimable soutient cette mission en impliquant directement les familles dans leur propre foyer. C’est une manière puissante de renforcer ce que les enfants apprennent à l’école et de combler le fossé en matière de préparation aux incendies à la maison. »

Rendez-vous sur https://www.kiddecanada.com/fr/alarmons-nous pour accéder gratuitement à l’outil et faire un pas essentiel vers la protection de vous-même et de vos proches. Vous y trouverez également une panoplie complète de ressources en sécurité incendie, incluant : un livre pour enfants intitulé La sécurité sauve la journée ! une chanson éducative sur la sécurité incendie pour enfants : « La comptine de la vie » et la Trousse d’outils pour la sécurité incendie de Kidde, disponible en sept langues différentes.

Références :

¹ FSRI, Comparison of Natural and Synthetic Home Furnishings, https://fsri.org/research/new-comparison-natural-and-synthetic-home-furnishings

² Étude commandée par Kidde, réalisée par Maru Blue en septembre 2024

³ Statistique Canada. « Statistiques des incendies basées sur les incidents, par type d’incendie et type de structure », de 2017 à 2021

⁴ Statistique Canada. « Décès non intentionnels liés aux incendies au Canada », de 2011 à 2020

À propos de Kidde

Kidde, fabricant de premier plan d’avertisseurs de fumée résidentiels, d’avertisseurs de monoxyde de carbone, d’extincteurs et d’accessoires de sécurité, contribue à rendre le monde plus sûr depuis plus de 100 ans. Kidde a conçu il y a un siècle le premier système intégré de détection de fumée et poursuit aujourd’hui son héritage en offrant des technologies avancées de sécurité incendie. Kidde fait partie de Kidde Global Solutions, un leader mondial des solutions de sécurité incendie et de protection des personnes.

Pour en savoir plus, visitez kiddecanada.com ou suivez @KiddeCanada sur Facebook et Instagram.

À propos de la National Fire Protection Association (NFPA)

Fondée en 1896, la NFPA (National Fire Protection Association) est une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à l’élimination des décès, des blessures, ainsi que des pertes matérielles et économiques causées par les incendies, les risques électriques et autres dangers connexes. L’association diffuse de l’information et des connaissances par l’intermédiaire de plus de 300 codes et normes consensuels, de la recherche, de la formation, de l’éducation, de la sensibilisation et du plaidoyer, tout en collaborant avec d’autres partenaires partageant la même mission.

Pour en savoir plus, visitez le site www.nfpa.org .

Tous les codes et normes de la NFPA peuvent être consultés gratuitement en ligne à l’adresse : www.nfpa.org/freeaccess .

À propos du FMPFSC

Le Fire Marshal’s Public Fire Safety Council (FMPFSC) est un organisme de bienfaisance enregistré en Ontario, dédié à la promotion de la prévention des incendies et de l’éducation du public à l’échelle de la province. Créé en 1993, le Conseil collabore avec les services d’incendie, les organisations communautaires et des partenaires du secteur privé afin de renforcer la sensibilisation à la sécurité-incendie et de soutenir des initiatives de formation.

À propos de l’OAFE

The Ontario Association of Fire Educators (OAFE) est une organisation professionnelle dédiée au soutien des éducateurs en sécurité incendie et en sécurité des personnes à travers la province. L’OAFE conçoit et fournit des ressources efficaces pour l’éducation du public, fait la promotion de la sensibilisation à la sécurité incendie, et encourage le développement professionnel par la formation, la collaboration et un solide réseau provincial.

