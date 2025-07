Altezza Travel et des scientifiques découvrent une espèce de grenouille vivant à la plus haute altitude d’Afrique, sur le mont Kilimandjaro

MOSHI, Tanzanie, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des chercheurs ont découvert une espèce de grenouille vivant à la plus haute altitude du continent africain, sur le mont Kilimandjaro, à 4 000 mètres d’altitude. C’est à l’occasion d’une ascension menée en juin 2024 qu’Altezza Travel a fait cette découverte, qui a donné lieu à une étude scientifique visant à déterminer si ces grenouilles constituent une nouvelle espèce ou s’il s’agit d’une espèce connue vivant à une altitude beaucoup plus élevée qu’on ne le pensait auparavant. Jusqu’alors, les scientifiques estimaient qu’aucune grenouille ne vivait à plus de 3 000 mètres d’altitude sur le continent africain.

Cette découverte a d’abord fait l’objet d’un signalement auprès de l’Institut tanzanien de recherche sur la faune sauvage (TAWIRI), qui a lancé une expédition pour enquêter plus en détail. Le professeur Alan Channing, expert en amphibiens à la North-West University en Afrique du Sud, a confirmé qu’aucune espèce de grenouille n’avait jamais été observée à une telle altitude en Afrique.

Entre le 20 et le 25 février 2025, une équipe de recherche a exploré les réseaux fluviaux du mont Kilimandjaro entre 3 500 et 4 000 mètres d’altitude (entre 11 500 et 13 100 pieds). L’équipe est parvenue à localiser les grenouilles et à prélever des échantillons d’ADN en vue d’effectuer des analyses biologiques. Les analyses réalisées en Afrique du Sud ont révélé que ces grenouilles appartenaient à l’espèce Amietia wittei, ce qui indique que cette grenouille peut bel et bien survivre à des altitudes bien plus élevées que celles précédemment documentées. L’étude du professeur Channing dévoile davantage d’informations à ce sujet.

Altezza Travel a entièrement financé et organisé l’expédition, couvrant les frais liés au prélèvement d’échantillons d’ADN, aux analyses biologiques et aux trajets internationaux de l’équipe de recherche. Afin de garantir de bonnes conditions de travail dans cet environnement en haute altitude, la société a également fourni un soutien logistique, notamment des guides, des porteurs, des provisions alimentaires et des bouteilles d’oxygène. La société a récemment publié un rapport d’expédition recensant toutes les informations disponibles.

Les scientifiques ont fait part de leurs inquiétudes quant aux menaces éventuelles qui pèsent sur la survie des grenouilles, notamment la contamination de l’eau par les produits chimiques utilisés par les porteurs du Kilimandjaro pour laver la vaisselle, la diminution des ressources en eau due au changement climatique et la prédation par les oiseaux. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre l’impact de ces facteurs et orienter les efforts en matière de conservation des espèces.

« Cette découverte révèle la grande vulnérabilité de l’écosystème du Kilimandjaro et la nécessité d’une gestion environnementale responsable », a déclaré Dmitrii, membre de l’équipe d’expédition. « Nous espérons que ces recherches pourront contribuer au renforcement des stratégies de conservation des espèces pour la région, ainsi qu’à la poursuite d’études sur le sujet. Au cours de ce voyage, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle ces grenouilles pourraient vivre à une altitude encore plus élevée. Cependant, il est probable que l’absence de cours d’eau au-dessus de 4 050 mètres limite leur habitat. »

Altezza Travel est un tour-opérateur leader au Kilimandjaro, dédié au tourisme durable et à la préservation de l’environnement. Afin de protéger le patrimoine naturel de la Tanzanie, la société collabore régulièrement avec des chercheurs et des défenseurs de l’environnement.

