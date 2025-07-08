莫希，坦桑尼亚, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 科研人员在乞力马扎罗山海拔 4000 米处发现了非洲已知栖息海拔最高的蛙类物种。 这项发现源于 Altezza Travel 2024 年 6 月的一次登山活动，随后引发了一项科学研究，以确定这些蛙类是否代表一个新物种，或是已知蛙类在比先前认知更高海拔的生存记录。 此前科学界认为非洲不存在栖息于海拔 3000 米以上的蛙类。

初步发现已上报坦桑尼亚野生动物研究所 (TAWIRI)，并由此组建专项科考队展开了进一步调查。 南非西北大学两栖动物学家 Alan Channing 教授证实，这是非洲首次在如此高海拔地区发现蛙类踪迹。

2025 年 2 月 20 日至 25 日，一个研究团队对乞力马扎罗山 3500 至 4000 米（11500 至 13100 英尺）海拔带的河网系统进行了考察。 该团队成功定位蛙群，并采集 DNA 样本送实验室分析。 南非的检测证实这些蛙类属于 Amietia wittei（威氏艾美蛙）物种，表明其生存海拔远超以往记录。 更多信息参见 Channing 教授研究报告。

Altezza Travel 全程资助并组织实施本次科考，承担了 DNA 采样、实验室检测及研究团队国际差旅费用。 该公司同时提供后勤保障，包括向导、背夫、食物补给及高海拔环境专用氧气罐。 所有细节详见该公司近期发布的考察报告。

科学家对蛙类生存面临的潜在威胁表示担忧，包括：乞力马扎罗背夫使用的洗碗化学品造成的水污染、气候变化导致的水资源减少，以及鸟类捕食。 需要进一步研究来了解这些因素的影响，并指导保护工作。

“这一发现凸显了乞力马扎罗脆弱生态系统的重要性，以及负责任环境管理的必要性，”科考队成员 Dmitrii 表示， “我们希望这项研究能为该地区更广泛的保护策略作出贡献，同时推动该课题的进一步研究。 在此次行程中，我们推测这些蛙类可能生活在更高海拔，但 4050 米以上缺乏河流很可能限制了它们的栖息范围。”

关于 Altezza Travel：

Altezza Travel 是乞力马扎罗地区领先的运营商，专注于可持续旅游和环境保护。 该公司定期与研究人员和保护主义者合作，以保护坦桑尼亚的自然遗产。

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