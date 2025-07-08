Altezza Travel 聯同科學家在乞力馬扎羅山發現非洲棲息海拔最高蛙類

莫希，坦桑尼亞, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究人員於乞力馬扎羅山海拔 4000 米處，發現非洲棲息位置最高的青蛙物種。 Altezza Travel 在 2024 年 6 月登山期間意外發現這些蛙類，隨後展開研究，探討其為新品種，還是棲息高度打破以往認知的已知品種。 過往科學家一直以為，非洲並無生存於海拔 3,000 米以上的青蛙物種。

Altezza Travel 第一時間將此發現報告給 Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI)，該研究所隨即派遣考察隊展開進一步的考察行動。 南非西北大學兩棲動物專家 Alan Channing 教授確認，非洲從未在如此高海拔地區發現過青蛙物種。

2025 年 2 月 20 日至 25 日期間，研究團隊勘查了乞力馬扎羅山海拔 3,500 至 4,000 米（11,500 至 13,100 呎）的河流系統。 團隊成功尋獲青蛙蹤跡，並採集 DNA 樣本送往實驗室檢驗分析。 南非實驗室檢測顯示，這些蛙類屬於Amietia wittei物種，證明該品種能在遠超既往紀錄的海拔高度生存。 有關更多細節，請參閱 Channing 教授的研究報告。

Altezza Travel 全額資助並籌劃了此次考察，承擔了研究團隊的 DNA 採樣、實驗室檢測和國際運輸費用。 另外，該公司還提供後勤支援，包括嚮導、挑夫、食物補給和高海拔環境所需的氧氣樽。 所有細節皆載於該公司最新發佈的考察報告中。

科學家對蛙類生存面臨的潛在威脅表示憂慮，包括乞力馬扎羅挑夫所用化學洗潔精造成的水源污染、氣候變化導致的水資源減少，以及天敵鳥類捕食。 後續需要進一步展開研究，以深入了解這些因素的影響，才能制定有效的保育對策。

考察隊成員 Dmitrii 表示：「這項發現彰顯乞力馬扎羅脆弱生態系統的重要性，而建立負責任的環境監管系統也是當務之急。」 「我們希望此研究能夠有助於制訂該區的廣泛保護策略，並促進更深入的學術探討。 此行中，我們推測這些青蛙或能在更高處生存，但 4,050 米以上缺乏河流，可能局限了其棲息地。」

關於 Altezza Travel：

Altezza Travel 是乞力馬扎羅山的領先營運公司，致力推動可持續旅遊及環境保育。 一直以來，此公司攜手研究人員及保育先鋒，守護着坦桑尼亞的自然遺產。

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