Dynacor signe un accord d'achat d'actions pour acquérir une usine de traitement et des actifs en Équateur

MONTRÉAL, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisier d'annoncer qu'elle a signé un accord d'achat d'actions en vue d'acquérir Arkham Metals SAS (Équateur) auprès de Pelorus Minerals Limited, une filiale en propriété exclusive d'Arkham Metals Limited Australia. Comme annoncé précédemment, Dynacor versera 9,75 millions $ pour acquérir 100 % des actions de l'usine de traitement autorisée d'une capacité de 1 500 t/j. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

« Svetlana », l'usine de traitement nouvellement acquise, est située à Portovelo, dans la province d'El Oro, au sud de l'Équateur. L'usine de carbone en pulpe (CIP) a fonctionné de manière intermittente entre 2011 et 2020et est en maintenance depuis le deuxième trimestre 2020. Dans le cadre de son plan d'expansion internationale, Dynacor prévoit de moderniser l'usine et de se préparer à passer à une capacité d'exploitation de 300 tpj en 2026. La transaction sera financée par le produit du financement de 22,1 millions $ réalisé plus tôt cette année.

Jean Martineau, Président et Chef de la direction, a déclaré : « Cette acquisition en Équateur est une première étape et un jalon important dans notre cheminement vers la production d'un demi-million d'onces d'or. En plus de marquer notre transition vers un processeur d'or géographiquement diversifié, l'acquisition de Svetlana représenterait une augmentation significative de notre capacité installée. Il est important de noter que l'usine autorisée offre une longue piste de croissance grâce à l'optimisation et à l'expansion de notre réseau d'achat de minerai. Au nom de l'équipe de Dynacor, je souhaite remercier nos actionnaires qui ont soutenu nos ambitions de croissance et je me réjouis de mettre en œuvre notre stratégie de création de valeur ».

Pour plus d'informations, veuillez consulter la présentation sur Svetlana ici .

Faits marquants de la transaction

Conforme au plan visant à devenir un transformateur d'or multi-actifs : l’acquisition stratégique de la deuxième usine de traitement de Dynacor, et de la première en Équateur, qui renforce sa présence en Amérique latine. « Svetlana » est une usine de traitement entièrement financée et autorisée qui, après la mise en service initiale, devrait augmenter la production annuelle d'environ 75 000 onces d'or équivalentes (300 tpj).

Une usine CIP de qualité qui tire parti du savoir-faire unique de Dynacor : ce projet s'inscrit parfaitement aux compétences de Dynacor et à son expérience de plusieurs décennies dans l'exploitation d'une usine de lixiviation au carbone (CIL) au Pérou.

Offre un potentiel de hausse : L'usine est autorisée à produire 1 500 tpj mais sera initialement lancée à 300 tpj. Le prix d'achat comprend l'usine, le parc minier et un parc à résidus relativement récente. La Société estime que son modèle d'entreprise différencié la place en bonne position pour répondre à la croissance continue du marché de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (MAPE) en Équateur.

Emplacement au cœur du district minier aurifère de l'Équateur : L'emplacement de l'usine dans la principale région de traitement de l'or de l'Équateur, un pays avec une riche histoire de MAPE, fournit une plate-forme solide pour la croissance.

Détails de la transaction

Le montant total payable est de 9,75 millions $, payable en espèces.

La clôture de l'accord d'achat d'actions est prévue pour le 14 juillet 2025.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

