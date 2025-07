CGTN: Hvordan styrker BRIKS+ det globale syd?

BEIJING, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Som optakt til det 17. BRIKS-topmøde i Rio de Janeiro bød New Development Bank (NDB) Colombia og Usbekistan velkommen som nye medlemmer. Denne udvidelse understreger, hvordan BRIKS+, en udvidet, inkluderende platform, forstærker udviklingslandenes stemme og hjælper med at omforme den globale styring.

BRIKS' voksende tiltrækningskraft er tydelig. Vietnams nylige optagelse som partnerland i BRIKS har yderligere styrket BRIKS+-samarbejdet, da BRIKS-familien nu omfatter store økonomier i Asien, Afrika, Latinamerika og Mellemøsten, der repræsenterer næsten halvdelen af verdens befolkning og bidrager med over 50 procent af den globale vækst.

En plan for Syd-Syd-samarbejde

Den kinesiske præsident Xi Jinping har opfordret til at åbne op for "en ny horisont i udviklingen af BRIKS+-samarbejdet af høj kvalitet" og positionerer blokken som både "en primær kanal for solidaritet i det globale syd" og "en fortrop for reform af den globale styring".

Den kinesiske premierminister Li Qiang gentog opfordringen i Rio. I sin tale på plenarmødet om "Fred og sikkerhed og reform af global styring" på det 17. BRIKS-topmøde opfordrede Li om søndagen BRIKS-landene til at opretholde deres uafhængighed og selvstændighed og til at tage større ansvar i forhold til at skabe konsensus og synergi.

Kina former aktivt denne dagsorden. Ifølge Li vil Kina i år etablere et Kina-BRIKS-forskningscenter for nye kvalitetsproduktive kræfter. Han annoncerede også et stipendium til BRIKS-landene, der skal fremme talentudvikling i sektorer som industri og telekommunikation.

Faktisk har Kina længe spillet en ledende rolle i udformningen af BRIKS-samarbejdet. Landet var det første til at foreslå "BRIKS Plus"-modellen, som hjælper med at udvide BRIKS' rækkevidde til andre vækstøkonomier. Det lagde grundstenen til et bredere netværk af samarbejde i det globale syd. Præsident Xi fremlagde også en strategisk vision for opbygningen af et BRIKS, der er engageret i fred, innovation, grøn udvikling, retfærdighed og tættere mellemfolkelig udveksling.

Disse er ikke blot idealer. Kina har igangsat konkrete projekter. Som fredsforkæmper var Kina med til at lancere initiativet "Friends of Peace" i forbindelse med Ukraine-krisen og opfordrede til våbenhvile i Mellemøsten. Som udviklingspartner støttede Kina oprettelsen af NDB og lancerede samarbejdscentre for kunstig intelligens, bæredygtig industri, digital økonomi og særlige økonomiske zoner. Som kulturelt bindeled fremmer Kina platforme som BRIKS-civilisationsdialogen, alliancen for erhvervsuddannelse og ungdomsfora.

En nylig CGTN-undersøgelse viser, at 90,4 procent af de globale respondenter anerkender Kinas kritiske rolle inden for BRIKS-mekanismen og ser frem til, at Kina byder på mere erfaring og flere muligheder for vækstmarkedslande og nationer i det globale syd til at opnå modernisering.

Reform af global styring

BRIKS' fremgang skaber reel forandring. Omkring 91,2 procent af de internationale respondenter i en CGTN-undersøgelse mener, at BRIKS spiller en afgørende rolle i udformningen af en multipolær verden og fremmer en inkluderende, regelbaseret globalisering.

Brasiliens præsident Luiz Inacio Lula da Silva understregede søndag, at BRIKS-medlemslandene nu bidrager med 40 procent af det globale BNP med en vækstrate på 4 procent i 2024, hvilket overgår det globale gennemsnit. Disse tal afspejler ikke kun økonomisk fremdrift, men også et strukturelt skift i den globale magt.

NDB, som blev lanceret i 2015, symboliserer dette skift. NDB's præsident, Dilma Rousseff, bemærkede, at bankens mission er at tjene det globale syd: "En af vores vigtigste forskelle er, at alle medlemmer er lige, og at alle stemmer bliver hørt". Banken har godkendt over 120 projekter til en værdi af 40 milliarder dollars og tilbyder pragmatiske løsninger inden for handel, infrastruktur og finansiering.

På topmødet i Rio forenede BRIKS-landene sig for at udtrykke deres kollektive vision for et mere inkluderende, afbalanceret og repræsentativt globalt styringssystem. De vedtog Rio de Janeiro-erklæringen, hvor de bekræftede deres engagement i et dybere samarbejde og en reform af de multilaterale institutioner.

Premierminister Li afsluttede sin tale med et klart budskab: Kina er klar til at gå sammen med andre BRIKS-lande om at fremme global styring i en mere retfærdig, rimelig, effektiv og velordnet retning og arbejde sammen om at opbygge en bedre verden.

https://news.cgtn.com/news/2025-07-07/How-is-Greater-BRICS-empowering-the-Global-South--1EO4TCuNW48/p.html