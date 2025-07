PÉKIN, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du 17ᵉ Sommet des BRICS+ à Rio de Janeiro, la Nouvelle Banque de Développement (NDB) a accueilli la Colombie et l’Ouzbékistan en tant que nouveaux membres. Cette expansion illustre comment les BRICS+, une plateforme élargie et inclusive, permet aux pays en développement de faire entendre leur voix et contribue à remodeler la gouvernance mondiale.

L’intérêt croissant pour les BRICS+ est manifeste. L’adhésion récente du Vietnam en tant que pays partenaire a encore renforcé la coopération au sein des BRICS+. La famille BRICS englobe désormais de grandes économies d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient, représentant près de la moitié de la population mondiale et contribuant à plus de 50 % de la croissance globale.

Une feuille de route pour la coopération Sud-Sud

Le président chinois Xi Jinping a appelé à « ouvrir un nouvel horizon dans le développement de haute qualité de la coopération élargie des BRICS+ », positionnant le groupe à la fois comme « un canal majeur de solidarité du Sud global » et comme « un fer de lance pour la réforme de la gouvernance mondiale ».

Le Premier ministre chinois Li Qiang a relayé cet appel à Rio. S’exprimant dimanche lors de la session plénière sur « la paix, la sécurité et la réforme de la gouvernance mondiale » du 17ᵉ Sommet des BRICS+, Li a exhorté les pays BRICS à défendre l’indépendance et l’autonomie, et à jouer un rôle plus actif dans la construction de consensus et de synergies.

La Chine joue un rôle moteur dans cet agenda. Selon Li, la Chine créera cette année un centre de recherche Chine-BRICS sur les nouvelles forces productives de qualité. Il a également annoncé la mise en place d’une bourse d’études destinée aux pays BRICS+, pour favoriser la formation de talents dans des domaines tels que l’industrie et les télécommunications.

En réalité, la Chine a depuis longtemps un rôle de premier plan dans le développement de la coopération BRICS+. Elle a été la première à proposer le modèle « BRICS Plus », élargissant l’ouverture du groupe à d’autres économies émergentes, jetant ainsi les bases d’un réseau plus vaste de coopération Sud-Sud. Le président Xi a également présenté une vision stratégique pour bâtir un groupe BRICS+ engagé en faveur de la paix, de l’innovation, du développement vert, de la justice et des échanges humains renforcés.

Ces ambitions ne sont pas de simples déclarations. La Chine mène des projets concrets. En tant que défenseur de la paix, elle a lancé l’initiative « Friends of Peace » (Amis de la Paix) concernant la crise ukrainienne et a appelé à des cessez-le-feu au Moyen-Orient. En tant que partenaire du développement, elle a soutenu la création de la NDB et mis en place des centres de coopération sur l’intelligence artificielle, l’industrie durable, l’économie numérique et les zones économiques spéciales. En tant que pont culturel, la Chine promeut des plateformes telles que le Dialogue des Civilisations BRICS, l’Alliance pour l’Éducation Professionnelle et les Forums de la Jeunesse.

Un récent sondage de CGTN révèle que 90,4 % des personnes interrogées dans le monde reconnaissent le rôle central de la Chine au sein du mécanisme des BRICS+ et espèrent que la Chine partagera davantage son expérience et ses opportunités avec les pays émergents et les nations du Sud global pour faciliter leur modernisation.

Réformer la gouvernance mondiale

L’essor des BRICS+ entraîne de véritables transformations. Selon un sondage CGTN, 91,2 % des personnes interrogées estiment que les BRICS+ jouent un rôle essentiel dans l’émergence d’un monde multipolaire et dans la promotion d’une mondialisation inclusive fondée sur des règles.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a souligné dimanche que les pays membres des BRICS+ contribuent désormais à 40 % du PIB mondial, avec un taux de croissance de 4 % en 2024, dépassant la moyenne mondiale. Ces chiffres reflètent non seulement un dynamisme économique, mais aussi un changement structurel du pouvoir mondial.

Créée en 2015, la NDB incarne ce changement. Sa présidente, Dilma Rousseff, a rappelé que la mission de la banque est de servir le Sud global : « L’une de nos différences majeures est que tous les membres sont égaux et que chaque voix compte. » La banque a approuvé plus de 120 projets d’une valeur de 40 milliards de dollars, proposant des solutions concrètes dans les domaines du commerce, des infrastructures et des finances.

Au sommet de Rio, les pays BRICS+ ont affirmé leur vision commune d’un système de gouvernance mondiale plus inclusif, équilibré et représentatif. Ils ont adopté la Déclaration de Rio de Janeiro, réaffirmant leur engagement en faveur d’une coopération approfondie et d’une réforme des institutions multilatérales.

Le Premier ministre Li a conclu son discours avec un message clair : la Chine est prête à unir ses efforts à ceux des autres pays BRICS+ pour promouvoir une gouvernance mondiale plus juste, équitable, efficace et ordonnée, œuvrant collectivement à la construction d’un monde meilleur.

