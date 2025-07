CGTN: In che modo i Grandi BRICS stanno rafforzando il Sud del mondo?

PECHINO, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In vista del 17° vertice dei BRICS a Rio de Janeiro, la Nuova Banca di Sviluppo (NDB) ha accolto la Colombia e l'Uzbekistan come nuovi membri. Questa espansione sottolinea come i Grandi BRICS, una piattaforma allargata e inclusiva, stia amplificando la voce delle nazioni in via di sviluppo e contribuendo a rimodellare la governance globale.

La crescente attrattiva dei BRICS è evidente. La recente adesione del Vietnam come Paese partner dei BRICS ha ulteriormente rafforzato la cooperazione dei Grandi BRICS, poiché la famiglia BRICS ora abbraccia le principali economie di Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente, rappresentando quasi la metà della popolazione mondiale e contribuendo per oltre il 50 percento alla crescita globale.

Un progetto per la cooperazione Sud-Sud

Il Presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di aprire "un nuovo orizzonte nello sviluppo di alta qualità della cooperazione dei Grandi BRICS", posizionando la coalizione sia come "canale primario per la solidarietà del Sud del mondo" sia come "avanguardia per la riforma della governance globale".

Il premier cinese Li Qiang ha ribadito questo appello a Rio. Rivolgendosi durante la sessione plenaria "Pace, sicurezza e riforma della governance globale" del 17° vertice dei BRICS, domenica Li ha esortato i Paesi BRICS a sostenere l'indipendenza e l'autosufficienza e ad assumersi maggiori responsabilità nella creazione di consenso e sinergie.

La Cina sta attivamente definendo questo programma. Secondo Li, quest'anno la Cina istituirà un centro di ricerca Cina-BRICS sulle nuove forze produttive di qualità. Ha inoltre annunciato l'istituzione di una borsa di studio per i Paesi BRICS, volta a facilitare la crescita dei talenti in settori quali l'industria e le telecomunicazioni.

In effetti, la Cina svolge da tempo un ruolo di primo piano nel dare forma alla cooperazione tra i BRICS. Il Paese è stato il primo a proporre il modello "BRICS Plus", contribuendo ad ampliare la presenza dei BRICS verso altre economie emergenti. Ciò ha posto le basi per una rete più ampia di cooperazione nel Sud del mondo. Il Presidente cinese ha inoltre offerto una visione strategica per la costruzione di un gruppo BRICS impegnato nella pace, nell'innovazione, nello sviluppo ecologico, nella giustizia e in scambi più stretti tra le persone.

Questi non sono solo ideali. La Cina ha presentato progetti concreti. In qualità di promotrice della pace, la Cina ha contribuito a lanciare l'iniziativa "Amici della Pace" sulla crisi ucraina e ha chiesto un cessate il fuoco in Medio Oriente. In qualità di partner per lo sviluppo, ha sostenuto la fondazione della NDB e ha avviato centri di cooperazione su intelligenza artificiale, industria sostenibile, economia digitale e zone economiche speciali. In qualità di connettore culturale, la Cina promuove piattaforme come il BRICS Civilization Dialogue, la Vocational Education Alliance e gli Youth Forum.

Un recente sondaggio CGTN mostra che il 90,4 percento degli intervistati a livello mondiale riconosce il ruolo cruciale della Cina all'interno del meccanismo BRICS e si aspetta che la Cina offra maggiore esperienza e opportunità ai Paesi dei mercati emergenti e alle nazioni del Sud del mondo per raggiungere la modernizzazione.

Riformare la governance globale

L'ascesa di BRICS sta determinando un vero cambiamento. Circa il 91,2 percento degli intervistati a livello internazionale in un sondaggio CGTN ritiene che i BRICS stiano svolgendo un ruolo fondamentale nel plasmare un mondo multipolare e nel promuovere una globalizzazione inclusiva e basata su regole.

Il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva domenica ha sottolineato che i Paesi membri dei BRICS contribuiscono ora al 40 percento del PIL mondiale, con un tasso di crescita del 4 percento nel 2024, superando la media globale. Queste cifre riflettono non solo lo slancio economico, ma anche un cambiamento strutturale nel potere globale.

L’NDB, lanciato nel 2015, è il simbolo di questo cambiamento. Sottolineando che la missione della banca è quella di servire il Sud del mondo, la Presidente della NDB, Dilma Rousseff, ha affermato: "Una delle nostre principali differenze è che tutti i membri sono uguali e ogni voce viene ascoltata". La banca ha approvato oltre 120 progetti per un valore di 40 miliardi di dollari, offrendo soluzioni pragmatiche nei settori del commercio, delle infrastrutture e della finanza.

Al vertice di Rio, i Paesi BRICS si sono uniti nell'esprimere la loro visione collettiva per un sistema di governance globale più inclusivo, equilibrato e rappresentativo. Hanno adottato la Dichiarazione di Rio de Janeiro, ribadendo il loro impegno per una cooperazione più profonda e per una riforma delle istituzioni multilaterali.

Il Premier Li ha concluso il suo discorso con un messaggio chiaro: la Cina è pronta a collaborare con gli altri Paesi BRICS per promuovere una governance globale in una direzione più giusta, equa, efficiente e ordinata, lavorando collettivamente per costruire un mondo migliore.

https://news.cgtn.com/news/2025-07-07/How-is-Greater-BRICS-empowering-the-Global-South--1EO4TCuNW48/p.html