BaBylissPRO🅫 lance le séchoir multi-coiffant STYLE/SWITCH🅪 au Canada

TORONTO, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BaBylissPROMD, un chef de file mondial en matière d’outils de coiffure professionnels, fait sensation au Canada avec le lancement de son séchoir multi-coiffant ionique STYLE/SWITCHMC. Cet outil tout-en-un révolutionnaire est conçu pour offrir des résultats dignes d’un salon, avec un maximum de facilité et en format petit.

Doté des technologies Ionique et à Nano -TitaniumMC, cet outil puissant sèche les cheveux efficacement, tout en réduisant les frisottis, en rehaussant l’éclat et en préservant la santé des cheveux, avec aucun dommage par une chaleur extrême*. Sa conception légère et ergonomique est jumelée à un affichage à DEL, à une multitude de réglages de températures et de vitesses, à un bouton d’air froid et à une fonction de mémoire intelligente qui mémorise votre dernière configuration. De plus, grâce à sa compatibilité avec la capacité bitension automatique et à l’étui de transport fourni, il convient parfaitement aux déplacements et est prêt à fonctionner où que vous alliez.

L’outil STYLE/SWITCHMC comprend cinq accessoires interchangeables pour faciliter une vaste gamme de styles et de textures :

Accessoire ajustable pour sécher : Débit d’air concentré avec 3 options de séchage sur mesure

Débit d’air concentré avec 3 options de séchage sur mesure Accessoire lissant : Pour des cheveux lustrés et sans frisottis

Pour des cheveux lustrés et sans frisottis Brosse ronde 1 ¾ po : Donne du volume, des ondulations lisses et un fini lustré

Donne du volume, des ondulations lisses et un fini lustré Brosse plate : Lisse et démêle les cheveux en une étape

Lisse et démêle les cheveux en une étape Diffuseur extra-profond : Rehausse et définit les boucles, tout en réduisant les frisottis





En quoi cet outil se distingue-t-il?

La poignée multi-coiffante la plus petite et la plus légère **

** Bitension automatique pour une utilisation sans effort à l’échelle mondiale

pour une utilisation sans effort à l’échelle mondiale Bouton de pause pour interrompre temporairement le débit d’air sans réinitialiser la température

pour interrompre temporairement le débit d’air sans réinitialiser la température Couvercle de filtre magnétique pour un entretien facile

pour un entretien facile Étui de voyage pour ranger les accessoires et vous offrir ainsi plus de commodité lors de vos déplacements





« Avec STYLE/SWITCHMC, nous avons créé un outil qui n’est pas que performant; il s’adapte à la façon dont les gens vivent et coiffent leurs cheveux, explique Andrea Barbieri, à la direction marketing de BaBylissPROMD. Que vous souhaitiez un fini impeccable ou une coiffure volumineuse, cet outil vous offre tout ce dont vous avez besoin en seul appareil épuré. »

Le séchoir multi-coiffant ionique BaBylissPROMD STYLE/SWITCHMC est maintenant offert à 329,99 $ à l’adresse BaBylissPRO.ca.

* Les dommages causés par la chaleur extrême surviennent à une température supérieure à 150 °C (302 °F). La température maximale de cet appareil est de 112 °C (235 °F). Les dommages peuvent varier selon l’état des cheveux.

** En comparaison avec Shark FlexStyleMC et Dyson





_______________________________________________________________________________________________________

À propos de BaBylissPROMD

BaBylissPROMD est le chef de file mondial des outils professionnels auxquels les stylistes et les coiffeurs font confiance depuis plus de 60 ans. Fondée à Paris en 1961, BaBylissPROMD continue d’innover grâce à une technologie de pointe conçue pour la précision, l’efficacité et la durabilité.

Des tondeuses et des tondeuses de finition performantes aux outils de coiffure à la technologie Nano-TitaniumMC, BaBylissPROMD offre aux professionnels et aux consommateurs une innovation de référence qui offre des résultats exceptionnels. Notre engagement envers la qualité et la performance fait de nous un incontournable dans les salons de coiffure et les maisons du monde entier.

_______________________________________________________________________________________________________

Source :

Brill Communications –

chloe@brillcommunications.com

416 533-6425

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ad5465c-f698-4298-ba47-8db211b89f35/fr