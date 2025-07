Le 03 juillet 2025

XAVIER DEROT EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

Martin Thomas, Directeur Général de Mobilize Financial Services, annonce la nomination de Xavier Derot en tant que Directeur Général Délégué, à compter du 1er juillet 2025. Celle-ci est soumise à l’approbation de la Banque Centrale Européenne.

Xavier Derot, Directeur Ventes et Opérations et membre du Comité Exécutif de Mobilize Financial Services depuis le 1er septembre 2024, est nommé Directeur Général Délégué, à compter du 1er juillet 2025 aux côtés de Vincent Gellé.

Cette seconde nomination vise à renforcer la gouvernance de la banque.

A propos de Xavier Derot

Xavier Derot, 52 ans, a commencé sa carrière chez RCI Banque en 2000, comme responsable du développement international.

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Grenoble en 1994, il a occupé différents postes chez RCI Banque, à l’international dans trois pays, et dans des fonctions corporate.

Au cours de son parcours, il a notamment été responsable des relations de la banque avec Nissan entre 2006 et 2010 et directeur régional des opérations de RCI Banque pour ses filiales du G10 et Euromed.

A l’étranger, Xavier a occupé le poste de Directeur Général de filiale allemande, puis de RN Bank Russia, la joint-venture de RCI Bank-Nissan avec UniCredit en Russie, entre 2013 et 2022. Depuis octobre 2022, Xavier occupait la fonction de Directeur International de Mobilize Financial Services, en charge des activités dans 12 pays du Groupe.

Il occupe depuis le 1er septembre 2024, le poste de Directeur des Ventes et des Opérations au comité exécutif de Mobilize Financial Services.

Xavier est marié, et père de deux enfants.





À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,3 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2024 et vendu 3,7 millions de services. A fin décembre 2024, les actifs productifs moyens sont de 55,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2024, le montant net des dépôts collectés représente 30,5 milliards d’euros soit 50% des actifs nets de l’entreprise.

