Más de 2.7 millones de personas se benefician por startups educativas impulsadas desde el Tec: IFE

El Institute for the Future of Education presentó avances clave en sus distintas líneas de trabajo: habilidades humanas, inclusión digital y tecnología con impacto global.

Se fortalecen alianzas con la UNESCO y 43 universidades para una educación más inclusiva y centrada en el ser humano.

Destacan proyectos como IFE CONFERENCE 2025, que registró más de 5 mil asistentes; y la conformación de la Red AIGEN, en donde se pilotea la edición abierta de TECgpt en diez universidades durante 2025.



MONTERREY and NUEVO LEÓN, Mexico, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, presentó el IFE Impact Report 2024–2025, informe que destaca el avance en los objetivos de transformar el ecosistema de la educación superior. Las prioridades del instituto se basan en el aprendizaje a lo largo de la vida y con énfasis acelerar el desarrollo del talento, detonar la innovación y la inclusión, e impulsar la convivencia de las inteligencias humana y artificial.

En colaboración con socios globales, el IFE ha beneficiado a millones de estudiantes y personas en México y otras regiones. Con una perspectiva basada en evidencia, el instituto aborda desafíos como la inteligencia artificial, la educación digital, las credenciales alternativas y la prospección de habilidades, fortaleciendo su modelo de innovación educativa con impacto regional y global.

Investigación interdisciplinaria: generación de nuevo conocimiento y metodologías para enfoques basados en la investigación y evidencia hacia la innovación educativa.

Durante este periodo, el IFE impulsó iniciativas como Shaping Skills, E4C&CT y MOCHILA, enfocadas en pensamiento complejo, microcredenciales y el cierre de brechas de habilidades. Estas iniciativas se alinean con el trabajo del Research Lab, que generó 218 publicaciones científicas.

En paralelo, el IFE Living Lab validó 27 proyectos de innovación educativa y dio paso a la creación del Experiential Classroom, mientras que el IFE Data Hub analizó factores de abandono escolar y bienestar estudiantil mediante la herramienta Radar 7D.

Destaca también El Camino, proyecto piloto híbrido de tutoría con inteligencia artificial y mentoría humana vía WhatsApp para jóvenes vulnerables.

Además, la red AIGEN integra a 43 universidades y cataliza las aplicaciones de IA en la educación superior; y colaboraciones con UNESCO desde IFE Europe refuerzan el compromiso del instituto con una educación inclusiva y basada en evidencia.

Emprendimiento y transferencia tecnológica: impulso a startups y soluciones EdTech que mejoran la experiencia educativa.

El ecosistema emprendedor también cobró fuerza con el apoyo a más de 30 startups EdTech, generando 9.6 millones de dólares en ingresos y beneficiando a 2.7 millones de personas.

Asimismo, se formalizó un acuerdo de licencia de coedición con McGraw Hill Interamericana para la publicación del libro: “El reto de la sostenibilidad. Competencias y conceptos clave”.

Por su parte, TecPrize recibió 200 propuestas de 26 países y reconoció a empresas como Guayerd, Calificadas y Kaudal, con impacto en miles de estudiantes, docentes y mujeres profesionales.

Proyectos de Impacto y Consultoría: diseño de modelos a nivel educativos de alcance global que mejoran habilidades.

En el ámbito de consultoría, el IFE desarrolló 54 proyectos en 16 países, entre ellos el diseño del KEY Institute en El Salvador y el rediseño del ecosistema de innovación educativa en la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. Además, se registraron más de 2.6 millones de inscripciones en MOOCs a través de plataformas como Coursera y edX.

Diseminación y Construcción de Comunidades: El IFE fomenta comunidades educativas globales con recursos abiertos y eventos.

La comunidad global también creció: más de 5,000 asistentes de 40 países participaron en la IFE Conference 2025, y el IFE Observatory atrajo a 3.4 millones de usuarios con recursos abiertos sobre IA, sostenibilidad y educación; así como la producción y gestión de EduTrends, podcast de 11 episodios en donde se invitó a expertos internacionales en temas referentes a innovación educativa.

“Nuestra misión es clara: transformar la educación para mejorar la vida de millones de personas. Este reporte refleja el trabajo conjunto con aliados globales para enfrentar desafíos como la brecha digital, la reconversión laboral y el uso ético de la IA”, afirmó Michael Fung, director ejecutivo del IFE.

Consulta el IFE Impact Report completo: https://tec.mx/es/ife/impact-report

