Communiqué de presse

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE S1 2025

Dijon, France 08 juillet 2025 (17h30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CROSSJECT à Invest Securities, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

59 366 titres CROSSJECT

65 238,75 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 822

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 873

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 175 279 titres pour 271 743,63 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 168 539 titres pour 264 511,58 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

52 626 titres CROSSJECT

71 832,67 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat avec Invest Securities le 12 janvier 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 430 titres

50 026,07 €

NB : Intérêts : 638,47€.

A propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs

investors@crossject.com

