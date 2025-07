Ageas en BlackRock, Inc.: Transparantiekennisgeving

BlackRock, Inc. informeerde Ageas op 3 juli 2025, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 1 juli 2025 de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen heeft overschreden en nu 7,78% bedraagt.

Reden van de kennisgeving

Verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent

Kennisgeving door

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)

Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding

1 juli 2025

Overschreden drempel (in %)

5%

Noemer

198.938.286

Details van de kennisgeving

Zie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatie

Als gevolg van de overname van HPS Investment Partners is er een wijziging doorgevoerd in de groepsstructuur van BlackRock. Na het afronden van de transactie heeft BlackRock, Inc. al haar aandelenbelangen in BlackRock Finance, Inc. en Global Infrastructure Management, LLC ingebracht in BlackRock Saturn Subco, LLC, een volledige dochteronderneming van de vennootschap.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Name Address (for legal entities) BlackRock, Inc. 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A. BlackRock (Singapore) Limited 20 Anson Road #18-01, Singapore, 79912, Singapore BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. BlackRock Advisors, LLC 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A. BlackRock Asset Management Canada Limited 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2S1, Canada BlackRock Asset Management Deutschland AG Lenbachplatz 1 1st Floor, Munich, 80333-MN3, Germany BlackRock Asset Management North Asia Limited 15/F, 16/F, 17/F Citibank Tower & 17/F ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong BlackRock Financial Management, Inc. 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A. BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. BlackRock Institutional Trust Company, National Association 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. BlackRock International Limited Exchange Place One, 1 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL, U.K. BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. BlackRock Investment Management, LLC 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, U.S.A. BlackRock Japan Co., Ltd. 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Trust Tower Main, Tokyo, 100-8217, Japan Aperio Group, LLC 3 Harbor Dr Suite 204, Sausalito, CA 94965, U.S.A. SpiderRock Advisors, LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, U.S.A.

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked to the securities Linked to securities Not linked to the securities S BlackRock, Inc. 0 0 0,00% 1 BlackRock (Singapore) Limited 26.755 26.310 0,01% 1 BlackRock Advisors (UK) Limited 2.917.790 3.172.318 1,59% 1 BlackRock Advisors, LLC 203.203 332.981 0,17% 1 BlackRock Asset Management Canada Limited 147.243 262.978 0,13% 1 BlackRock Asset Management Deutschland AG 1.811.227 1.362.308 0,68% 1 BlackRock Asset Management North Asia Limited 25.474 25.829 0,01% 1 BlackRock Financial Management, Inc. 50.348 190.132 0,10% 1 BlackRock Fund Advisors 3.769.688 3.810.650 1,92% 1 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.088.675 2.690.187 1,35% 1 BlackRock International Limited 1.637 12.647 0,01% 1 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 69.199 56.242 0,03% 1 BlackRock Investment Management (UK) Limited 895.264 1.142.495 0,57% 1 BlackRock Investment Management, LLC 418.682 373.405 0,19% 1 BlackRock Japan Co., Ltd. 285.173 300.448 0,15% 1 Aperio Group, LLC 18.343 21.757 0,01% 1 Subtotal 12.728.700 13.780.688 6,93% S TOTAL 13.780.688 0 6,93% 0,00%





financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement BlackRock Advisors, LLC Contract Difference 641.303 0,32% cash BlackRock Financial Management, Inc. Contract Difference 513.136 0,26% cash BlackRock Institutional Trust Company, National Association Contract Difference 326.027 0,16% cash BlackRock Investment Management (UK) Limited Contract Difference 13.097 0,01% cash BlackRock Investment Management, LLC Contract Difference 845 0,00% cash Aperio Group, LLC Depositary Receipt 195.684 0,10% SpiderRock Advisors, LLC Depositary Receipt 158 0,00% TOTAL 1.690.250 0,85%





TOTAL (A & B) # of voting rights % of voting rights CALCULATE 15.470.938 7,78%

