Crédit Agricole Assurances annonce le lancement d’un placement accéléré de la totalité de sa participation dans FDJ United

8 juillet 2025 – Crédit Agricole Assurances (“CAA”), qui détient actuellement, via ses filiales à 100% Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, une participation de 6 110 156 actions FDJ United (la “Société”), représentant environ 3,3% du capital et 4,5% des droits de vote de la Société, annonce le lancement de la cession de la totalité de sa participation dans FDJ United (les “Actions”). Ces Actions seront placées auprès d’investisseurs qualifiés par le biais d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres (le “Placement”).

CAA est actionnaire de FDJ United, acteur international dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, depuis son introduction en bourse en novembre 2019, et a accompagné la Société tout au long de son développement avec notamment le succès récent de l’acquisition de Kindred. CAA a réalisé une première cession de c. 4,1 millions d’actions en novembre 2024 dans le cadre de sa stratégie de rationalisation du portefeuille d’investissements. A l’issue du Placement, CAA ne sera plus actionnaire de la Société.

Le Placement débutera immédiatement après cette annonce. Les conditions définitives du Placement seront déterminées et annoncées après la fin du processus de construction du livre d’ordres.

Le règlement-livraison du Placement devrait intervenir le 11 juillet 2025.

Les actions FDJ United sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013451333).

Ce communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d’une offre ni d’une sollicitation d’achat d’actions FDJ United, et le Placement ne saurait en aucun cas constituer une offre au public (autre qu’à des investisseurs institutionnels) dans une quelconque juridiction, y compris en France.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Morgan Stanley Europe SE agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre du Placement.





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

Contacts presse

Géraldine Bailacq +33 (0)6 81 75 87 59

Nicolas Leviaux +33 (0)6 19 60 48 53

Julien Badé +33 (0)7 85 18 68 05

service.presse@ca-assurances.fr





