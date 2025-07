KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 8 juillet 2025

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2025 :

Moyens disponibles au 30 juin 2025: 89 825 actions Klépierre et 9 639 816,34 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 913 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 937 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 273 996 titres pour 70 832 475,62 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 251 258 titres pour 70 311 164,14 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2024, les moyens disponibles étaient de 67 087 actions Klépierre et 10 037 145,16 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/01/2025 4 20 4 000 8 000 111 800,00 224 560,00 03/01/2025 7 10 4 000 4 000 112 600,00 113 280,00 06/01/2025 15 10 12 001 9 000 337 228,10 253 980,00 07/01/2025 55 38 30 000 12 000 841 200,00 339 360,00 08/01/2025 15 12 16 000 14 000 444 640,00 389 620,00 09/01/2025 - 37 - 16 000 - 450 240,00 10/01/2025 25 9 22 000 2 000 614 680,00 56 400,00 13/01/2025 27 - 22 000 - 605 660,00 - 14/01/2025 - 45 - 28 000 - 784 560,00 15/01/2025 8 31 6 000 30 000 168 960,00 855 300,00 16/01/2025 30 13 16 000 10 000 452 960,00 285 300,00 17/01/2025 34 23 20 000 6 000 569 600,00 171 780,00 20/01/2025 20 11 17 000 8 000 481 100,00 226 960,00 21/01/2025 41 - 16 000 - 450 560,00 - 22/01/2025 48 - 20 000 - 560 400,00 - 23/01/2025 7 21 8 000 16 000 223 200,00 448 000,00 24/01/2025 27 5 18 000 4 000 499 320,00 112 600,00 27/01/2025 2 22 2 000 18 654 55 200,00 522 498,54 28/01/2025 8 23 8 000 20 000 224 320,00 563 400,00 29/01/2025 15 12 14 001 12 000 393 148,08 337 800,00 30/01/2025 8 23 2 051 22 000 57 838,20 623 700,00 31/01/2025 7 27 8 000 20 000 228 160,00 572 400,00 Sous-total janvier 2025 403 392 265 053 259 654 7 432 574,38 7 331 738,54 03/02/2025 28 4 14,000 10,000 396,340.00 285,200.00 04/02/2025 18 1 17,000 3,000 483,310.00 85,500.00 05/02/2025 4 20 6,000 20,000 171,060.00 573,000.00 06/02/2025 25 16 32,000 18,041 917,440.00 518,137.52 07/02/2025 49 23 27,000 26,000 775,710.00 749,840.00 10/02/2025 3 40 2,391 24,000 69,243.36 697,200.00 11/02/2025 13 9 14,000 10,000 407,960.00 291,800.00 12/02/2025 21 7 20,000 8,000 582,000.00 234,320.00 13/02/2025 87 31 73,144 33,029 2,158,479.44 981,291.59 14/02/2025 37 18 40,000 18,000 1,199,600.00 550,440.00 17/02/2025 16 36 14,000 17,302 416,780.00 515,772.62 18/02/2025 16 18 12,000 11,000 356,640.00 327,250.00 19/02/2025 17 20 14,000 14,000 415,380.00 416,080.00 20/02/2025 19 18 15,000 17,700 447,750.00 528,699.00 21/02/2025 18 30 14,000 18,000 420,700.00 541,800.00 24/02/2025 32 33 15,271 25,000 461,336.91 758,250.00 25/02/2025 3 25 4,000 21,459 122,320.00 657,289.17 26/02/2025 8 38 10,000 25,000 307,400.00 770,000.00 27/02/2025 13 15 14,000 18,000 432,180.00 557,100.00 28/02/2025 47 - 26,000 - 799,240.00 - Sous-total février 2025 474 402 383 806 337 531 11 340 869,71 10 038 969,90





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 03/03/2025 17 22 7 788 25 000 238 468,56 769 500,00 04/03/2025 37 26 22 000 32 000 661 760,00 965 440,00 05/03/2025 50 25 54 000 24 185 1 623 780,00 730 387,00 06/03/2025 59 1 40 000 2 000 1 177 200,00 59 000,00 07/03/2025 - 49 - 54 000 - 1 606 500,00 10/03/2025 9 18 10 000 25 000 301 900,00 757 500,00 11/03/2025 45 17 40 000 14 000 1 200 800,00 423 220,00 12/03/2025 19 24 10 000 20 000 297 400,00 596 000,00 13/03/2025 35 2 17 000 2 000 504 220,00 59 520,00 14/03/2025 - 49 - 34 000 - 1 014 560,00 17/03/2025 - 32 - 20 000 - 605 000,00 18/03/2025 8 16 10 572 16 000 320 120,16 486 240,00 19/03/2025 19 13 19 000 14 000 577 980,00 426 860,00 20/03/2025 11 45 10 000 24 000 304 000,00 731 520,00 21/03/2025 19 26 22 000 18 000 669 900,00 549 900,00 24/03/2025 41 3 34 000 2 000 1 037 680,00 61 400,00 25/03/2025 25 23 24 000 20 000 736 320,00 615 600,00 26/03/2025 1 20 2 000 28 000 61 200,00 864 080,00 27/03/2025 45 15 34 000 16 000 1 048 560,00 496 160,00 28/03/2025 1 23 2 000 20 000 61 920,00 621 200,00 31/03/2025 16 14 20 000 10 000 617 600,00 309 600,00 Sous-total mars 2025 457 463 378 360 420 185 11 440 808,72 12 749 187,00 01/04/2025 22 45 24 000 32 000 747 360,00 1 000 320,00 02/04/2025 35 1 20 000 2 000 621 400,00 62 400,00 03/04/2025 54 65 35 000 45 000 1 091 300,00 1 408 050,00 04/04/2025 49 8 49 910 6 000 1 534 732,50 186 900,00 07/04/2025 77 17 56 000 26 000 1 630 720,00 770 900,00 08/04/2025 1 20 2 000 20 000 57 800,00 585 800,00 09/04/2025 57 11 40 000 13 553 1 131 600,00 384 363,08 10/04/2025 - 59 - 40 000 - 1 167 600,00 11/04/2025 5 54 8 000 40 000 231 040,00 1 173 200,00 14/04/2025 3 32 6 000 17 000 178 380,00 508 810,00 15/04/2025 - 31 - 26 000 - 789 620,00 16/04/2025 12 7 10 000 12 000 305 600,00 367 920,00 17/04/2025 5 50 8 000 16 000 245 280,00 493 760,00 22/04/2025 27 8 16 000 6 000 497 920,00 187 200,00 23/04/2025 25 7 30 000 6 000 935 100,00 187 860,00 24/04/2025 34 9 26 000 12 000 804 700,00 373 680,00 25/04/2025 24 34 18 000 26 977 562 500,00 844 919,64 28/04/2025 21 27 22 002 20 023 687 782,52 626 319,44 29/04/2025 25 17 25 998 20 000 815 297,28 629 200,00 30/04/2025 - 45 - 38 000 - 1 209 160,00 Sous-total avril 2025 476 547 396 910 424 553 12 078 512,30 12 957 982,16





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/05/2025 - 20 - 14 000 - 456 680,00 05/05/2025 25 21 14 998 16 000 492 384,34 526 400,00 06/05/2025 19 33 18 000 24 000 592 920,00 793 200,00 07/05/2025 22 26 28 000 18 000 917 560,00 591 480,00 08/05/2025 47 9 30 000 10 000 985 800,00 329 900,00 09/05/2025 1 28 2 000 16 000 65 720,00 526 720,00 12/05/2025 27 13 22 389 16 000 731 896,41 525 280,00 13/05/2025 45 11 19 611 11 000 642 456,36 362 670,00 14/05/2025 42 4 30 127 9 000 980 935,12 294 750,00 15/05/2025 6 62 4 000 32 000 130 800,00 1 055 360,00 16/05/2025 27 33 24 024 26 000 801 440,64 869 700,00 19/05/2025 30 37 30 000 34 000 1 007 400,00 1 142 400,00 20/05/2025 9 30 10 000 14 000 336 800,00 473 060,00 21/05/2025 24 40 12 000 18 000 405 240,00 610 380,00 22/05/2025 37 25 18 000 14 561 608 040,00 492 744,24 23/05/2025 32 23 24 000 34 000 810 000,00 1 152 600,00 26/05/2025 6 22 4 006 16 000 136 844,96 547 520,00 27/05/2025 40 20 33 342 16 000 1 143 297,18 549 920,00 28/05/2025 50 4 44 000 6 000 1 503 040,00 206 160,00 29/05/2025 3 47 4 000 34 000 135 800,00 1 163 820,00 30/05/2025 42 33 38 000 28 000 1 311 000,00 968 240,00 Sous-total mai 2025 534 541 410 497 406 561 13 739 375,01 13 638 984,24 02/06/2025 20 23 30 000 24 000 1 028 400,00 826 080,00 03/06/2025 44 27 46 000 16 000 1 577 800,00 553 440,00 04/06/2025 27 32 34 000 24 000 1 149 880,00 815 040,00 05/06/2025 47 16 34 987 22 000 1 174 163,72 741 400,00 06/06/2025 18 8 15 000 6 000 501 000,00 200 640,00 09/06/2025 5 30 4 000 26 631 134 400,00 896 399,46 10/06/2025 24 24 12 383 22 000 416 811,78 743 160,00 11/06/2025 30 7 19 000 6 000 638 780,00 202 260,00 12/06/2025 42 10 30 000 8 000 1 005 600,00 268 880,00 13/06/2025 65 - 24 000 - 798 960,00 - 16/06/2025 - 80 - 52 000 - 1 749 800,00 17/06/2025 18 38 16 000 32 000 537 760,00 1 083 200,00 18/06/2025 16 43 16 000 32 450 542 880,00 1 104 598,00 19/06/2025 50 11 30 000 8 000 1 015 500,00 271 840,00 20/06/2025 10 110 14 000 24 500 472 500,00 830 305,00 23/06/2025 37 14 20 000 16 000 675 000,00 541 120,00 24/06/2025 16 17 18 000 14 000 607 860,00 475 160,00 25/06/2025 28 4 24 000 2 710 805 200,00 91 598,00 26/06/2025 63 11 40 000 10 000 1 323 600,00 331 500,00 27/06/2025 8 56 10 000 34 148 327 600,00 1 122 786,24 30/06/2025 1 31 2 000 22 335 66 640,00 745 095,60 Sous-total juin 2025 569 592 439 370 402 774 14 800 335,50 13 594 302,30 TOTAL 1er SEMESTRE 2025 2 913 2 937 2 273 996 2 251 258 70 832 475.62 70 311 164.14

