PATTISON Affichage consolide sa position de principal fournisseur de publicité dans les transports en commun au Canada avec l'ajout de TransLink dans la région métropolitaine de Vancouver

SkyTrain automatisé à transport rapide dans la région métropolitaine de Vancouver

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, la plus importante société d'affichage au Canada, annonce qu'elle a remporté l'appel d'offres pour les droits publicitaires de TransLink - Metro Vancouver, la plus importante autorité régionale de transport en commun de la Colombie-Britannique. Cette réalisation historique fait de PATTISON le premier fournisseur de publicité dans les transports en commun au Canada, s'ajoutant à un portefeuille national déjà solide qui comprend des partenaires tels que la Toronto Transit Commission, Metrolinx et le Réseau Express Métropolitain.

À compter du 1er août 2025, PATTISON Affichage sera le fournisseur exclusif de publicité pour TransLink. Cet ajout au portefeuille de PATTISON offrira une portée inégalée dans le Lower Mainland de Vancouver. En tant que principal fournisseur de transport public de la région métropolitaine de Vancouver - comprenant un réseau d'autobus, de bus électrique, de SkyTrain, de SeaBus et de West Coast Express - les possibilités de publicité sont illimitées. La couverture étendue des itinéraires de TransLink permettra aux marques d'atteindre de nombreuses municipalités diverses au sein de Metro Vancouver et de créer une impression durable sur sa population de près de trois millions de personnes.

« Ce partenariat ouvre la voie à de formidables occasions de croissance et de rayonnement dans toute la région. Nous sommes extrêmement fiers de cette étape importante. »

— Jeff Richards, vice-président et directeur général, région du Pacifique chez PATTISON Affichage Extérieur

Grâce à cette entente, les annonceurs pourront désormais atteindre un public attentif dans les stations de transport exploitées par TransLink, via PATTISON Affichage Extérieur. Le réseau d’autobus de TransLink affiche le troisième taux d’achalandage parmi les principales autorités de transport en commun au Canada et aux États-Unis, tandis que le SkyTrain se classe au quatrième rang des réseaux de transport rapide les plus fréquentés en Amérique du Nord.

La marque PATTISON est depuis longtemps synonyme d’excellence en affichage extérieur en Colombie-Britannique. Des ajouts majeurs sont venus renforcer le portefeuille régional de PATTISON au cours des deux dernières années, notamment avec le stade BC Place et l’aéroport international de Vancouver (YVR). Grâce à une force de vente expérimentée, bien implantée localement et soutenue par une portée nationale, les annonceurs peuvent dès maintenant commencer à planifier leurs campagnes en vue de la date de lancement prévue le 1er août.

À propos de PATTISON Affichage Extérieur

PATTISON Affichage Extérieur, une division du Jim Pattison Group, est la principale entreprise de publicité extérieure au Canada. PATTISON aide les marques et les entreprises à exploiter tout le potentiel de l’affichage extérieur en offrant la gamme de produits, de marchés, d’analyses et de services à la clientèle la plus complète de l’industrie. Ancrée dans l’histoire canadienne depuis 1908, l’entreprise propose des solutions innovantes allant des panneaux traditionnels et affiches classiques à l’affichage en transport, numérique, en aéroport, en milieux résidentiels et commerciaux, ainsi que sur le mobilier urbain.

Basée à Toronto, en Ontario, PATTISON compte plus de 25 bureaux de vente à travers le pays, permettant aux annonceurs de bénéficier d’une portée inégalée, avec des produits disponibles dans plus de 200 marchés, d’un océan à l’autre.

www.pattisonoutdoor.com

À propos de TransLink

TransLink planifie, finance, exploite et gère le réseau de transport de la grande région métropolitaine de Vancouver, qui assure la circulation des personnes et des marchandises. L’organisation soutient la stratégie régionale de croissance, les objectifs provinciaux et régionaux en matière d’environnement et de réduction des émissions, ainsi que le développement économique dans sa zone de desserte.

TransLink est également responsable de l’acquisition, de la construction et de l’entretien des actifs, des infrastructures, des installations et des propriétés nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport régional. Ce réseau couvre 21 municipalités, dessert une population totale de trois millions de personnes et s’étend sur plus de 1 800 kilomètres carrés.

www.translink.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee577fb-7458-41d5-bf09-24fe8abb5d5d/fr