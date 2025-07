Les équipes des couches Premium Royale et de Baby Love s’associent pour aider des familles torontoises

TORONTO, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- On a annoncé un nouveau partenariat entre les couches Premium Royale, une marque familière en qui les familles canadiennes ont confiance, et Baby Love, le plus grand donateur de couches au pays. Le programme Baby Love permet de fournir à des familles démunies de Toronto des couches hypoallergéniques de grande qualité fabriquées au Canada.

« Des partenariats comme celui-ci aident les familles lorsqu’elles en ont le plus besoin et offrent à nos collectivités ce qu’il leur faut pour se développer », indique Robert K. Irving, le président des Soins personnels Irving, l’entreprise qui produit les couches Royale.

Depuis sa création en 2022, l’équipe de Baby Love a distribué près de deux millions de couches à plus de 8 000 familles avec l’aide de 13 partenaires communautaires. À compter de juillet, Baby Love fournira des couches Premium Royale, de façon à assurer un accès constant à des couches de qualité aux familles qui ont de la difficulté à se procurer les couches dont elles ont besoin. Ce partenariat avec Royale aidera Baby Love à atteindre son objectif de distribuer un million de couches rien qu’en 2025.

« Nous remercions Royale de se joindre à nous pour lutter contre l’insécurité en matière d’approvisionnement en couches, une crise sanitaire qui touche une famille sur cinq dans notre ville », souligne Jessica van Rooyen, la directrice générale de Baby Love. « En tant qu’organisme caritatif canadien, nous sommes fiers d’offrir à nos familles des couches hypoallergéniques de grande qualité fabriquées au pays. Ensemble, nous protégeons la santé des bébés, contribuons à la paix d’esprit des parents et aidons les familles à s’épanouir. »

Les Soins personnels Irving fabriquent les couches Premium Royale, la seule couche pour bébé de marque fabriquée au Canada.

À propos de Royale

Il y a plus de 60 ans que les Canadiennes et Canadiens aiment les produits Royale. Outre des couches pour bébés de grande qualité, la marque offre une gamme complète de produits de papier à usage domestique, que ce soit du papier hygiénique, des essuie-tout, des mouchoirs ou des serviettes de table. Les couches Premium Royale sont vendues de la taille nouveau-né à la taille 7. Elle offrent une protection contre les fuites pouvant atteindre 12 heures. Au toucher, ces couches évoquent un tissu doux. L’enveloppe extérieure est soyeuse et respirante, ce qui offre plus de confort à bébé. Ces couches sont hypoallergéniques et exemptes de tout parfum et agent de blanchiment à base de chlore, afin de protéger la peau délicate des bébés.

À propos de Baby Love

Baby Love est le plus grand donateur de couches au Canada, puisque l’organisme fournit gratuitement chaque mois plus de 100 000 couches à des familles dans le besoin. En collaboration avec 13 partenaires communautaires de confiance, l’équipe de Baby Love s’assure que ses couches s’accompagnent de mesures d’aide globales comme l’accès au logement, à des soins de santé mentale et à suffisamment d’aliments. Depuis 2022, Baby Love a livré près de deux millions de couches à plus de 8 000 familles un peu partout à Toronto.

Pour en savoir plus au sujet de Royale, cliquez ici et au sujet de Baby Love, cliquez ici.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bfcdb33-31da-4d80-a705-045889084bd0/fr