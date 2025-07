TrueCommerce udnævner Bill Glass til CEO og markerer en ny fase af vækst og innovation

KØBENHAVN, Danmark og PITTSBURGH, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af konnektivitet, integration og omnichannel-løsninger til forsyningskæden og handelspartnere, annoncerede i dag Bill Glass som administrerende direktør (Chief Executive Director – CEO). Dette lederskifte signalerer et nyt kapitel for virksomheden, som fokuserer på at fremskynde innovation og forstærke virksomhedens mangeårige engagement i kundeoplevelsen og driftsmæssig ekspertise.

Glass træder ind i rollen med dokumenteret erfaring med at lede private equity-støttede SaaS-virksomheder med høj vækst, såsom Bazaarvoice og Accruent. Han startede som salgsdirektør hos TrueCommerce i 2022, hvor han havde en væsentlig rolle i udformningen af virksomhedens go-to-market-strategi og opbygning af momentum på tværs af den globale salgsindsats. Før da var han senior vicedirektør for globalt salg hos insightsoftware, hvor han var med til at femdoble omsætningen både organisk og på tværs af 18 opkøb i Nordamerika, EMEA og APAC, samtidig med at han opbyggede en skalerbar global salgsorganisation med høj hastighed.

"Det er mig en ære at lede TrueCommerce ind i denne næste fase", siger Glass. "Vi har et fantastisk fundament at bygge videre på, og nu skærper vi vores fokus omkring tre kernesøjler: innovation, kundeoplevelsen og driftsmæssig ekspertise. Disse skal være retningsgivende for alle beslutninger, vi træffer, når vi skalerer virksomheden, uddyber vores kundepartnerskaber og leder markedet inden for konnektivitetsløsninger til forsyningskæden".

Virksomheden har også annonceret Ray Greer som bestyrelsesformand, hvilket understøtter denne strategiske udvikling. Greer bidrager med mere end 35 års ledererfaring inden for forsyningskæden, transport og logistik. Han arbejder i øjeblikket som Driftspartnerkonsulent (Operating Partner Consultant) hos Welsh, Carson, Anderson & Stowe, TrueCommerces private equity-partner. Derudover indtræder Kimberly Williams, CEO for Absorb LMS Software, i bestyrelsen med tre årtiers ledelseserfaring på tværs af teknologisektoren.

"Dette er et spændende vendepunkt for TrueCommerce", siger Greer. "Med Bill ved styret og et klart strategisk fokus er virksomheden godt stillet til at lede branchen gennem den næste vækstbølge. Bestyrelsen er helt på linje og har tillid til lederteamets evne til at skabe værdi for både kunder og interessenter".

Glass overtager stillingen efter Randy Curran, som for nylig trak sig tilbage fra stillingen som CEO. "Vi takker Randy for hans lederskab og den centrale rolle, han har spillet i de sidste tre år hos TrueCommerce", siger Glass. "Hans fokus på drift og organisatorisk tilpasning har lagt et stærkt fundament for vores fortsatte udvikling og langsigtede succes".

Kontakt TrueCommerce

Om TrueCommerce

Hos TrueCommerce giver vi virksomheder mulighed for at forbedre effektiviteten af deres forsyningskæde og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende globale forsyningskædenetværk modtager virksomheder mere end blot EDI; de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores cloud-baserede, fuldt administrerede tjenester hjælper virksomheder med at opnå end-to-end-styring i forsyningskæden, strømlinet levering og forenklet drift. Med mere end 25 års ekspertise og betroet partnerskab hjælper TrueCommerce virksomheder med at nå deres reelle forsyningskædepotentiale i dag, mens vi forbereder dem til fremtiden med vores integrations-agnostiske netværk. Det er grunden til, at tusindvis af virksomheder – fra små og mellemstore virksomheder til de globale Fortune 100, på tværs af forskellige brancher – stoler på os. Besøg https://www.truecommerce.com for at få flere oplysninger.

TrueCommerce er et varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Om Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS er en førende amerikansk kapitalfond med fokus på to målindustrier: sundhedspleje og teknologi. Siden sin grundlæggelse i 1979 har firmaets strategi været at samarbejde med fremragende ledelsesteams og skabe værdi for investorerne gennem en kombination af driftsforbedringer, vækstinitiativer og strategiske opkøb. Firmaet har tilvejebragt og forvaltet midler for i alt over 27 milliarder dollars i forpligtet kapital. Du kan finde flere oplysninger på WCAS.

Et billede til denne meddelelse findes på: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bed328f-be3f-48c3-aa8c-c77f5fee0133