Mais de 2,7 Milhões de Pessoas Beneficiadas Pelas Startups de Educação Apoiadas Pelo Tec: IFE

O Instituto para o Futuro da Educação (IFE) alcançou marcos importantes nas suas principais áreas de foco: habilidades humanas, inclusão digital e tecnologia com impacto global.

Parcerias com a UNESCO e 43 universidades estão fortalecendo os esforços em direção a uma educação mais inclusiva e centrada no ser humano.

Os destaques incluem iniciativas como a IFE CONFERENCE 2025, que recebeu mais de 5.000 participantes, e o lançamento da AIGEN Network, onde a edição aberta do TECgpt será testada em dez universidades em 2025.



MONTERREY, México, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Instituto Tecnológico de Monterrey para o Futuro da Educação (IFE) divulgou seu Relatório do Impacto do IFE 2024–2025, mostrando o progresso em direção à sua missão de transformar o ecossistema do ensino superior. As prioridades do instituto se concentram na aprendizagem e na aceleração do desenvolvimento de talentos ao longo da vida, impulsionando a inovação e a inclusão, e promovendo a coexistência da inteligência humana com a artificial.

Em colaboração com parceiros globais, o IFE beneficiou milhões de estudantes e pessoas no México e em outras regiões. Com uma perspectiva baseada em evidências, o instituto aborda desafios como inteligência artificial, educação digital, credenciais alternativas e previsão de habilidades futuras, fortalecendo seu modelo de inovação educacional com impacto regional e global.

Pesquisa interdisciplinar: geração de novos conhecimentos e metodologias para abordagens baseadas em pesquisa e evidências para a inovação educacional.

Durante esse período, o IFE promoveu iniciativas como Shaping Skills, E4C&CT e MOCHILA, com foco em pensamento complexo, micro credenciais e fechamento das lacunas das habilidades. Essas iniciativas se alinham ao trabalho do Research Lab, que gerou 218 publicações científicas.

Em paralelo, o IFE Living Lab validou 27 projetos de inovação educacional e levou à criação do Experiential Classroom, enquanto o IFE Data Hub analisou fatores de evasão e bem-estar dos alunos usando a ferramenta Radar 7D.

Destaca-se também o El Camino, um projeto piloto híbrido de tutoria com inteligência artificial e mentoria humana via WhatsApp para jovens vulneráveis.

Além disso, a Rede AIGEN integra 43 universidades e catalisa aplicações de IA no ensino superior, e as colaborações com a UNESCO através do IFE Europe reforçam o compromisso do instituto com a educação inclusiva e baseada em evidências.

Empreendedorismo e transferência de tecnologia: apoio a startups e soluções EdTech que aprimoram a experiência educacional.

O ecossistema empreendedor também ganhou impulso com o apoio a mais de 30 startups de EdTech, gerando 9,6 milhões de dólares em receita e beneficiando 2,7 milhões de pessoas.

Além disso, foi formalizado um contrato de licença de co-publicação com a McGraw Hill Interamericana para a publicação do livro: “The Challenge of Sustainability. Key Competencies and Concepts.” (O Desafio da Sustentabilidade. Principais Competências e Conceitos)

Enquanto isso, o TecPrize recebeu 200 propostas de 26 países e empresas reconhecidas como Guayerd, Calificadas e Kaudal, com impacto de milhares de estudantes, professoras e mulheres profissionais.

Projetos de Impacto e Consultoria: design de modelos de nível educacional com alcance global que aprimoram as habilidades.

Na área de consultoria, o IFE desenvolveu 54 projetos em 16 países, incluindo o projeto do Instituto KEY em El Salvador e o redesenho do ecossistema de inovação educacional da Universidade Rafael Landívar, na Guatemala. Além disso, o MOOCs recebeu mais de 2,6 milhões de inscrições em plataformas como Coursera e edX.

Divulgação e Criação de Comunidades: O IFE promove comunidades educacionais globais com recursos e eventos abertos.

A comunidade global também cresceu: mais de 5.000 participantes de 40 países participaram da Conferência IFE 2025, e o IFE Observatory atraiu 3,4 milhões de usuários com recursos abertos sobre IA, sustentabilidade e educação, além da produção e gestão do EduTrends, um podcast de 11 episódios com experts internacionais em tópicos relacionados à inovação educacional.

“A nossa missão é clara: transformar a educação para melhorar a vida de milhões de pessoas. Este relatório reflete o trabalho conjunto com parceiros globais para enfrentar desafios como a exclusão digital, a requalificação da força de trabalho e o uso ético da IA”, disse Michael Fung, Diretor Executivo do IFE.

Consulte o Relatório de Impacto completo do IFE: https://tec.mx/en/ife/impact-report

Visite o Tecnológico de Monterrey no Press Center

Siga-nos:

Facebook: @TecdeMonterrey X: @TecdeMonterrey Instagram: @Tecdemonterrey

Facebook: @Institute for the Future of Education X: @EdInnovationIFE Instagram: @edinnovationife

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, ela está presente em 33 cidades de 20 estados mexicanos, com 60.000 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Certificada pela SACSCOC desde 1950, a Tec está classificada em 187º lugar no QS World University Rankings 2026 e 7º lugar na América Latina de acordo com o The Latin America University Rankings 2024. Também é reconhecida pelos seus programas globais de empregabilidade e de empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para mais detalhes, veja o nosso Boilerplate: https://tec.rs/Boilerplate