Genfit : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 8 juillet 2025 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

201 100 titres

398 484,67 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

1 412 901 titres à l’achat pour un montant de 5 016 550,43 €

1 419 301 titres à la vente pour un montant de 5 061 074,96 €

Sur cette même période, ont été exécutées :

2 673 transactions à l’achat

1 894 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 911 titres

769 849,43 €

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT s’est construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de programmes aux stades de développement variés. La Société se focalise sur l’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF). Sa franchise ACLF inclut cinq actifs en cours de développement : VS-01, G1090N, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE, basés sur des mécanismes d’action complémentaires s’appuyant sur des voies d’administration différentes. D’autres actifs ciblent d’autres maladies graves, telles que le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés et dans la pré-commercialisation, a été démontrée par l'approbation accélérée d'Iqirvo® (elafibranor1) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency au Royaume-Uni (MHRA) pour la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique incluant NIS2+® dans la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, autrefois connue sous le nom de stéatohépatite non-alcoolique (NASH)) et TS-01 qui cible les niveaux d’ammoniac dans le sang. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées à la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de la Société déposé le 29 avril 2025 (n° D.25-0331) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

Annexe

S1 2025



Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 673 1 412 901 5 016 550,43 1 894 1 419 301 5 061 074,96 02/01/2025 18 7501 26 676,03 39 31501 113 126,08 03/01/2025 28 13001 46 608,72 14 8721 31 259,29 06/01/2025 28 8001 28 811,12 12 8281 29 928,03 07/01/2025 32 10501 37 433,65 10 3641 13 184,02 08/01/2025 31 10001 34 888,59 16 5692 19 853,18 09/01/2025 16 6387 22 067,79 20 14056 48 956,91 10/01/2025 38 11458 39 749,52 12 6458 22 766,00 13/01/2025 23 14422 48 540,41 6 2369 7 888,86 14/01/2025 26 11900 39 655,32 7 6554 22 253,58 15/01/2025 8 4170 13 775,47 15 8427 27 959,44 16/01/2025 19 10283 34 367,84 12 11643 39 169,03 17/01/2025 8 4501 15 048,33 13 8901 29 892,85 20/01/2025 17 11722 39 283,70 52 29101 100 887,06 21/01/2025 28 12501 43 013,57 17 8504 29 278,93 22/01/2025 8 7501 25 863,45 15 17501 60 478,56 23/01/2025 5 3463 11 780,02 8 3463 11 947,35 24/01/2025 67 20501 70 508,47 14 17501 61 078,49 27/01/2025 25 9424 32 139,80 6 6001 20 598,43 28/01/2025 7 4576 15 741,49 13 12424 43059,72 29/01/2025 24 13501 47 980,93 31 32076 114 587,98 30/01/2025 28 22901 82 748,18 41 22901 85 288,59 31/01/2025 28 21001 75 763,63 12 11001 40393,69 03/02/2025 25 8001 28 283,05 17 12001 42 550,99 04/02/2025 6 4001 14 288,61 29 15129 54 635,81 05/02/2025 5 4501 16 463,67 15 13873 51 378,93 06/02/2025 2 1001 3 803,82 17 17501 66 758,79 07/02/2025 18 21001 79 008,91 4 1001 3 823,82 10/02/2025 6 2001 7 523,76 15 11001 41 883,78 11/02/2025 28 9001 33 713,79 6 9001 33 978,78 12/02/2025 18 10001 37 563,76 14 20001 75 983,80 13/02/2025 18 8001 30 922,58 16 9001 35 273,93 14/02/2025 46 15533 60 444,34 10 6033 23 614,01 17/02/2025 46 29501 112 158,97 21 13001 51 038,94 18/02/2025 15 5001 18 853,77 1 1 3,76 19/02/2025 44 22501 83 673,79 1 1 3,77 20/02/2025 24 11501 42 095,16 4 4001 14 793,66 21/02/2025 17 6001 22 233,64 8 9001 33 653,66 24/02/2025 28 12626 46 526,18 11 5126 19 162,47 25/02/2025 27 14501 52 156,47 3 1501 5 448,66 26/02/2025 40 12501 44 135,28 3 1501 5 418,58 27/02/2025 34 13501 47 095,94 9 3001 10 593,50 28/02/2025 18 8001 27 670,98 14 8001 27 908,45 03/03/2025 17 7927 27 618,14 6 4501 15 858,51 04/03/2025 56 27575 93 607,75 1 1 3,48 05/03/2025 12 5001 16 953,39 8 6001 20 583,37 06/03/2025 14 6001 20 526,54 17 12501 43 158,45 07/03/2025 19 9501 32 680,49 9 12001 41 523,46 10/03/2025 22 10390 35 334,10 6 2390 8 302,19 11/03/2025 30 17873 60 362,84 12 7612 26 437,16 12/03/2025 18 6018 20 285,59 14 9262 31 572,49 13/03/2025 19 12974 43 533,09 14 10491 35 670,87 14/03/2025 14 11501 38 110,86 9 11658 38 789,55 17/03/2025 8 4501 14 938,32 13 12344 41 027,14 18/03/2025 6 2001 6 743,35 6 12001 40 660,83 19/03/2025 5 4833 16 153,92 9 4833 16 270,05 20/03/2025 16 6395 21 319,84 8 2895 9 704,68 21/03/2025 21 11715 39 002,28 24 23001 78 600,86 24/03/2025 20 9001 30 091,96 10 9443 31 887,41 25/03/2025 17 15731 52 698,38 12 7002 23 694,07 26/03/2025 29 15500 51 262,53 6 7501 24 948,33 27/03/2025 8 9001 30 115,82 22 27001 90 988,24 28/03/2025 26 5999 20 299,06 21 13501 45 903,40 31/03/2025 18 12003 39 730,05 14 7957 26 311,33 01/04/2025 21 19430 63 908,96 24 17930 59 739,17 02/04/2025 20 10501 34 210,79 1 1 3,30 03/04/2025 11 3749 12 143,01 6 7102 23 247,76 04/04/2025 55 26310 82 970,69 3 1501 4 833,27 07/04/2025 24 13987 38 875,47 15 15287 46 151,91 08/04/2025 10 6001 18 798,13 12 21701 69 003,97 09/04/2025 22 19301 59 190,18 28 16655 49 241,01 10/04/2025 23 18647 54 485,97 28 18147 57 876,23 11/04/2025 12 6001 17 762,96 35 22147 65 890,65 14/04/2025 1 1 3,03 14 21501 66 128,05 15/04/2025 8 3501 10 903,09 8 14501 45 608,11 16/04/2025 7 4013 12 515,42 8 4013 12 565,75 17/04/2025 31 14001 43 387,14 2 1501 4 659,13 22/04/2025 16 8501 26 059,05 19 13501 41 697,03 23/04/2025 9 9501 29 894,04 22 29501 92 551,13 24/04/2025 21 12501 39 929,82 10 9001 29 004,19 25/04/2025 19 9001 29 006,26 22 11001 35889,22 28/04/2025 15 6501 21 538,27 17 13501 45075,25 29/04/2025 12 9001 31 239,41 26 23984 83 723,35 30/04/2025 26 24000 85776,96 16 17927 64 250,73 02/05/2025 24 15388 56 850,50 38 23913 88 319,08 05/05/2025 2 1501 5988,79 28 25237 101352,55 06/05/2025 17 10501 41 674,06 35 28830 115 996,35 07/05/2025 15 10001 39 741,07 6 2501 9 979,12 08/05/2025 42 14950 58602,65 10 4501 17 715,98 09/05/2025 37 22103 87 132,24 15 15052 60 102,03 12/05/2025 21 13501 51 579,90 19 13501 52 404,94 13/05/2025 22 12001 46 129,92 3 2001 7 739,89 14/05/2025 8 6001 22 746,85 37 29501 112 696,77 15/05/2025 42 23501 86 604,48 8 5001 18 724,74 16/05/2025 27 12001 44 615,52 28 18001 67 124,65 19/05/2025 33 25063 93167,19 15 10584 39 789,38 20/05/2025 1 1 3,71 25 23480 89 983,81 21/05/2025 9 7312 29347,96 44 32312 130 858,75 22/05/2025 16 8001 32 218,83 24 12001 48 707,02 23/05/2025 51 44001 172 316,72 1 1 4,05 26/05/2025 17 12002 46 390,73 11 6001 23 361,89 27/05/2025 22 12411 47 978,20 6 3412 13 358,83 28/05/2025 23 10004 38 375,34 21 13001 50 153,83 29/05/2025 23 17000 66 757,98 29 29001 113 577,78 30/05/2025 13 6501 25744,94 32 17018 67 628,17 02/06/2025 21 11001 43 788,05 9 7001 27 830,03 03/06/2025 11 9016 35 775,94 23 17501 69 705,08 04/06/2025 23 15501 60 720,98 18 11001 43 470,01 05/06/2025 32 25900 100 374,41 26 18300 71 216,65 06/06/2025 46 17768 67 098,54 1 1 3,83 09/06/2025 12 4010 14 927,59 20 11877 44 732,58 10/06/2025 6 3115 11 767,97 22 10106 38 561,06 11/06/2025 10 6992 26 467,73 17 7001 26 585,81 12/06/2025 38 13001 48 921,72 6 3001 11 289,79 13/06/2025 40 16740 61 246,64 14 7168 26 352,58 16/06/2025 20 12001 43 551,63 9 5501 20 145,65 17/06/2025 11 6439 23 061,99 17 11011 39 683,53 18/06/2025 31 12001 42 703,16 4 3001 10 776,59 19/06/2025 40 17001 59 357,63 4 3001 10 446,54 20/06/2025 24 13501 46 656,49 7 6001 20 961,43 23/06/2025 13 9001 30 057,31 30 21001 70 407,32 24/06/2025 9 5001 16 969,39 3 2001 6 803,40 25/06/2025 19 10001 33 485,35 10 4001 13 609,40 26/06/2025 4 1001 3 327,32 35 19001 63 977,32 27/06/2025 30 15530 51 764,13 14 9530 32 008,22 30/06/2025 33 10851 35 529,43 10 6751 22 149,29

1 Elafibranor est mis sur le marché et commercialisé aux Etats-Unis par Ipsen sous la marque Iqirvo®.

