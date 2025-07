Technologies D-BOX annonce un départ au sein de la haute direction

MONTRÉAL, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX: DBO), un chef de file mondial des expériences de mouvement immersives pour les salles de cinéma, la simulation de course automobile, les jeux vidéo et la simulation et formation, a annoncé aujourd'hui que Jean-François Gagnon, vice-président principal, quittera ses fonctions à compter du 15 août 2025. Suite à son départ, les équipes des ventes et du marketing relèveront directement de Naveen Prasad, chef de la direction par intérim, pour le moment.

Cette transition fait progresser les efforts continus de D-BOX pour optimiser sa structure organisationnelle afin d'apporter une plus grande harmonisation et une exécution plus ciblée à ses activités commerciales dans le but de stimuler une croissance rentable future.

Monsieur Gagnon collaborera étroitement avec l'équipe de direction afin d'assurer une transition harmonieuse au cours des prochaines semaines. D-BOX le remercie pour ses contributions et lui souhaite un succès continu dans ses projets futurs.

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/.

Daniel Le Blanc

Vice-Président, Affaires juridiques et secrétaire corporatif

Technologies D-BOX Inc.

dleblanc@d-box.com

