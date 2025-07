La construction du nouvel atelier de peinture au centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill progresse comme prévu et la structure prend forme

Le nouvel atelier de peinture de 4 800 m² (51 000 pi²) en construction adjacent à l’établissement de service élargira l’engagement soutenu de Bombardier envers ses clients

L’atelier à deux zones de travail sera le complément parfait du centre de service de près de 23 250 m² (250 000 pi²) et emploiera plus de 50 techniciens en peinture qualifiés

Peter Fortune, député de Bromley et Biggin Hill, s’est rendu au centre de service de Londres-Biggin Hill le 4 juillet pour une visite des installations





MONTRÉAL, 08 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que la construction d’un nouvel atelier de peinture de 4 800 m² (51 000 pi²) au centre de service de Londres-Biggin Hill va bon train et que plusieurs interventions clés ont été exécutées, dont la stabilisation du sol et le travail de fondation du hangar. L’édification de la structure d’acier du hangar continue aussi de progresser et les travaux de recouvrement mural extérieur ont commencé. Peter Fortune, député de Bromley et Biggin Hill, a visité le centre de service de Londres-Biggin Hill le 4 juillet, ce qui lui a permis d’observer de plus près l’expertise aérospatiale exceptionnelle au centre de service et la construction de son plus récent agrandissement.

Le nouvel atelier à deux zones de travail de Bombardier devrait employer plus de 50 techniciens en peinture qualifiés et sera le parfait complément du centre de service de près de 23 250 m² (250 000 pi²), entièrement équipé pour effectuer de la maintenance programmée ou non programmée, des modifications et des installations avioniques pour les avions Bombardier Global, Challenger et Learjet. Le nouvel atelier de peinture, dont l’achèvement est prévu pour la seconde moitié de 2026, ajoutera aux options de service complètes du centre, assurant aux clients de Bombardier une solution haut de gamme pour tous leurs besoins de peinture.

« L’ajout du nouvel atelier de peinture à l’aéroport de Londres-Biggin Hill vient élargir l’offre déjà remarquable que nous faisons à nos clients en leur proposant un élément de service essentiel de manière à nous assurer qu’ils bénéficient d’une expérience de maintenance complète et à les aider à conserver leurs avions en bon état de navigabilité », a déclaré Sander Podgoric, directeur général du centre de service de Londres-Biggin Hill. « Le centre de service de Londres-Biggin Hill génère des centaines d’emplois bien rémunérés dans le comté de Bromley et Biggin Hill. Nous sommes enchantés de faire visiter cet important établissement à Peter Fortune, député de Bromley et Biggin Hill, misant sur une vision commune consistant à offrir des emplois bien rémunérés dans la région. »

« C’était incroyable de voir les coulisses de ces installations d’ingénierie ultramodernes. C’est un grand avantage pour le borough d’accueillir une multinationale comme Bombardier, qui y a installé son centre de service phare pour l’Europe », a déclaré Peter Fortune, député de Bromley et Biggin Hill. « Il est passionnant de voir l’engagement de l’entreprise à se développer dans Bromley avec la construction de son nouvel atelier de peinture, créant ainsi davantage d’emplois et de possibilités au niveau local, et cela en dit long sur le travail fantastique que fait l’aéroport de Londres-Biggin Hill pour attirer des investissements dans la région. »

Inauguré en 2017 et agrandi en 2022 à près de 23 250 m² (250 000 pi²), le centre de service Bombardier de Biggin Hill joue un important rôle économique à l’aéroport de Londres-Biggin Hill et dans le borough londonien de Bromley. Ce centre illustre brillamment comment Bombardier continue d’améliorer l’accessibilité de son expertise d’équipementier d’origine pour les clients du monde entier et de redéfinir sa position de leader en service et soutien.

L’ajout du nouvel atelier de peinture n’est pas le seul fait nouveau des récents mois dans ce centre de service. En 2024, Bombardier et F/LIST annonçaient l’ouverture d’un salon des matériaux de 65 m² (700 pi²) d’allure contemporaine, qui présente aux clients le portefeuille de matériaux d’intérieur le plus vaste et le plus complet de tous ses centres de service dans le monde.

Bombardier a également annoncé l’an dernier l’ajout de plus de 3 000 panneaux solaires sur le toit du centre de service et une nouvelle escale de maintenance en ligne à l’aéroport voisin de Farnborough pour assurer des travaux légers de maintenance programmée ou non programmée, ainsi que du soutien aux avions immobilisés au sol.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire général de relations médias

Mark Masluch

+1-514-855-7167

M ark.masluch@aero.bombardier.com

Bombardier, Learjet, Challenger et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d75be28-e95c-45df-b0b2-1a87a332597e/fr