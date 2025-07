Bitget Wallet firma parceria com a Mastercard e a Immersve para lançar um cartão de criptomoedas com taxa zero

SAN SALVADOR, El Salvador, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet se uniu à líder em pagamentos Mastercard e à provedora de infraestrutura Immersve para lançar um novo cartão vinculado a criptomoedas que permite aos usuários fazer pagamentos diretamente de suas carteiras digitais nos mais de 150 milhões de estabelecimentos que aceitam Mastercard em todo o mundo. O produto tem como objetivo proporcionar facilidade de uso e eficiência no segmento de cartões criptográficos.

O cartão estará disponível no aplicativo Bitget Wallet e suporta financiamento em tempo real por meio de swaps e depósitos on-chain. Aproveitando a tecnologia Mastercard Digital First, os usuários podem solicitar o cartão digitalmente e, em poucos minutos, adicioná-lo às suas carteiras móveis para uso em estabelecimentos físicos e on-line.

Desenvolvidas pela Immersve, uma emissora licenciada pela Mastercard, as transações são liquidadas on-chain por meio da conversão de criptomoedas em moedas fiduciárias, respeitando a estrutura regulatória da Mastercard, incluindo os requisitos de KYC e AML. O cartão será lançado primeiro no Reino Unido e na União Europeia, com planos de expansão para América Latina, Austrália e Nova Zelândia nos próximos meses.

O lançamento ocorre em meio ao interesse constante em aplicações práticas de criptomoedas e aos esforços do ecossistema de pagamentos para conectar soluções habilitadas por blockchain ao mercado financeiro tradicional. A Bitget Wallet, que conta com mais de 80 milhões de usuários em todo o mundo, está posicionando o cartão como uma forma de estender os ativos de autocustódia para o comércio diário. O produto também inclui incentivos opcionais, como recompensas baseadas em transações, rendimentos sobre saldos ociosos na carteira e bônus únicos para a conclusão de verificações de identidade.

“Os pagamentos com criptomoedas devem ser tão simples e seguros quanto as transações tradicionais. Com essa parceria, os usuários da Bitget Wallet agora podem pagar com criptomoedas em qualquer lugar que aceite Mastercard”, declarou Jamie Elkaleh, diretor de marketing da Bitget Wallet. “Estamos observando uma demanda enorme por utilitários de criptografia do mundo real, e esta colaboração com a Mastercard e a Immersve fornece a infraestrutura para tornar essa visão realidade.”

“As carteiras digitais estão rapidamente se tornando tão onipresentes quanto os endereços de e-mail. Na Mastercard, estamos comprometidos em trabalhar com empresas inovadoras como a Bitget Wallet e a Immersve para tornar as transações com criptomoedas simples, seguras e acessíveis em grande escala”, declarou Scott Abrahams, vice-presidente executivo de Parcerias Globais da Mastercard. “Este é um passo crítico para aproximar os ativos digitais da utilidade pública.”

“A parceria com equipes inovadoras como a Mastercard e a Bitget Wallet é precisamente como dimensionamos o uso de criptomoedas no mundo real”, declarou Jerome Faury, CEO da Immersve. “Estamos preenchendo a lacuna entre a Web3 e as finanças tradicionais e, dessa forma, permitindo que os usuários gastem suas criptomoedas com a mesma facilidade com que gastam suas moedas fiduciárias, em escala global.”

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de cripto sem custódia que foi projetada para tornar as criptomoedas simples, integradas e seguras para todos. Com mais de 80 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços cripto, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, um navegador DApp e soluções de pagamento com cripto. Com suporte para mais de 130 blockchains, mais de 20.000 DApps e um milhão de tokens, a Bitget Wallet permite negociações multi-chain contínuas em centenas de DEXs e pontes cross-chain. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários. Sua visão é Crypto for Everyone (Criptomoedas para Todos): tornar as criptomoedas mais simples, seguras e parte da vida cotidiana de um bilhão de pessoas.

Sobre a Immersve

A Immersve é um dos membros principais da rede Mastercard. Sua plataforma de emissão como serviço oferece suporte a experiências de pagamento centralizadas e descentralizadas. Bolsas, carteiras web3 e protocolos DeFi podem ser facilmente integrados às APIs e contratos inteligentes da Immersve para a realização de transações em qualquer lugar que aceite Mastercard. A Immersve é uma provedora de serviços financeiros registrada. Para obter mais informações sobre as APIs, acesse docs.immersve.com.



Sobre a Mastercard www.mastercard.com

A Mastercard impulsiona economias e capacita pessoas em mais de 200 países e territórios no mundo todo. Com os nossos clientes, estamos construindo uma economia resiliente onde todos podem prosperar. Oferecemos suporte a uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa tecnologia e inovação, parcerias e redes se combinam para oferecer um conjunto exclusivo de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançarem o seu potencial máximo.

