Bitget Wallet 與 Mastercard 及 Immersve 攜手推出零手續費加密貨幣卡

聖薩爾瓦多，薩爾瓦多, July 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet 與支付領導品牌 Mastercard 及基礎設施服務商 Immersve 合作，推出新型加密貨幣支付卡，讓用戶直接從數碼錢包向全球超過 1.5 億間接受 Mastercard 的商家付款。 這款產品旨在推動加密貨幣卡領域的簡便操作及高效體驗。

此卡將透過 Bitget Wallet 應用程式發出，並支援透過鏈上兌換及存款即時增值。 憑著 Mastercard Digital First 技術，用戶可網上申請此卡，並在幾分鐘內即可加入流動錢包，於實體及網上商家使用。

相關交易由 Mastercard 授權發行商 Immersve 提供技術支援，透過加密貨幣兌換法幣的鏈上結算完成，同時符合 Mastercard 的監管框架，包括 KYC（認識你的客戶）及 AML（反洗黑錢）要求。 此卡將率先在英國及歐盟地區推出，並計劃在未來幾個月擴展至拉丁美洲、澳洲及紐西蘭。

此產品推出之際，市場對加密貨幣實際應用持續密切關注，支付生態系統亦正致力將區塊鏈解決方案融入主流金融體系。 Bitget Wallet 全球用戶突破 8,000 萬，此次將支付卡打造為自主託管資產進軍日常消費交易的橋樑。 這款產品更包括自選激勵措施，例如交易獎勵、錢包閒置資金收益，以及完成身分驗證的一次性獎勵。

Bitget Wallet 市場推廣總監 Jamie Elkaleh 表示：「加密支付理應像傳統交易般安全順暢。 藉此合作，Bitget Wallet 用戶現在可於任何接受 Mastercard 的商戶以加密資產消費。 目前市場對加密實用性需求龐大，與 Mastercard 與 Immersve 聯手合作正是實現此願景的關鍵基礎。」

Mastercard 全球合作夥伴行政副總裁 Scott Abrahams 指出：「數碼錢包正迅速發展，普及程度已堪比電郵地址。 Mastercard 致力與 Bitget Wallet 及Immersve 等創新企業合作，讓加密貨幣交易更簡單、安全且廣泛普及。 此舉是推動數碼資產融入主流應用的關鍵一步。」

Immersve 行政總裁 Jerome Faury 補充：「與 Mastercard 及 Bitget Wallet 等充滿前瞻思維的團隊合作，正是我們擴展加密貨幣實際應用的策略。 我們正在彌合 Web3 與傳統金融之間的鴻溝，讓用戶在全球享有暢通無阻的加密消費體驗，就如使用法幣一樣。」

若要進一步了解 Bitget Wallet 如何實現無縫加密支付，請瀏覽 Bitget Wallet 網站 web3.bitget.com 及網誌。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管加密錢包，旨在讓每個人都能簡單、順暢、安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 8,000 萬用戶，提供全套加密貨幣服務，包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 瀏覽器和加密貨幣支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈、2 萬多個去中心化應用程式和一百萬種代幣，可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行順暢多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金，可為用戶資產提供最高級別的安全保障， 其願景是 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」） — 令加密貨幣變得更簡單、更安全，並成為大眾日常生活的一部分。

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關於 Immersve

Immersve 是 Mastercard 網絡的主要成員， 透過發卡服務平台兼容中心化與去中心化支付場景。 交易所、Web3 錢包及 DeFi（去中心化金融）協議皆可輕鬆整合 Immersve 的 API 及智能合約，暢通穿梭 Mastercard 全球支付網絡。 Immersve 為註冊金融服務供應商。 有關 API 的更多資訊，請瀏覽 docs.immersve.com。



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關於 Mastercard www.mastercard.com

Mastercard 服務遍及全球逾 200 個國家及地區，持續推動經濟增長並為個人賦能， 與客戶攜手建構穩健的經濟體系，實現全民共榮的願景。 我們支援各式各樣的數碼支付選項，使交易更安全可靠、智能便捷、包容普及。 我們集結科技創新、夥伴關係與網絡資源，打造一系列別樹一幟的產品及服務，協助大眾、商界及政府發揮最大潛能。

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