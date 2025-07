Ekopak benoemt Jean-Baptiste De Cuyper als nieuwe CEO

Ekopak (EKOP:xbru), een onderneming gespecialiseerd in circulaire wateroplossingen, kondigt de benoeming aan van Jean-Baptiste De Cuyper als nieuwe CEO. Deze aanstelling volgt op de eerdere communicatie van 12 mei 2025 waarin het bedrijf haar intentie bekendmaakte om een externe kandidaat aan te stellen voor deze sleutelrol. De benoeming past binnen Ekopak’s bredere inspanningen om haar governance en managementstructuur te versterken.

Jean-Baptiste De Cuyper brengt meer dan twintig jaar internationale ervaring met zich mee in de sectoren water, energie en infrastructuur, waarvan de laatste 15 jaar bij DEME. Daar stond hij aan het hoofd van de aanbestedingsafdeling van DEME Offshore en leidde hij recent de business development activiteiten van DEME HYPORT Energy, waar hij een sleutelrol speelde in de ontwikkeling van een wereldwijd portfolio van groene waterstofprojecten.

Met een achtergrond als burgerlijk ingenieur en bijkomende opleiding in corporate finance, koppelt hij technische expertise aan een sterke focus op innovatie, duurzaamheid en resultaatgerichtheid. Zijn uitgebreide ervaring in projectontwikkeling, internationale samenwerking en het aansturen van multidisciplinaire teams maken hem de geknipte persoon om Ekopak te leiden in de volgende groeifase.

Versterken managementstructuur

Tot de nieuwe CEO effectief in functie treedt, blijft de heer Pieter Loose aan als CEO ad interim. De heer Loose zal vervolgens binnen Ekopak de rol opnemen van Chief Strategy & Growth Officer (CSGO), waarbij hij zal focussen op het vormgeven en realiseren van de langetermijn groei en strategische ambities van de onderneming. Eerder dit jaar werd ook een nieuwe Chief Financial Officer (CFO) benoemd, de heer Geert Bossuyt.

Deze wijzigingen in het managementteam onderstrepen Ekopak’s engagement om haar governance- en managementstructuren te versterken, in lijn met de ambitieuze groeistrategie van het bedrijf.

Jean-Baptiste De Cuyper, toekomstige CEO van Ekopak: “Ekopak is een onderneming in volle verandering, met een duidelijke ambitie om haar positie als pionier in duurzame wateroplossingen verder te versterken. Het is een uitdaging die ik met veel energie en verantwoordelijkheidszin aanga. Ik geloof sterk in het potentieel van Ekopak en kijk ernaar uit om samen met het team deze volgende fase van groei en transformatie waar te maken.”

Jos De Vuyst, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ekopak: “Met Jean-Baptiste halen we een sterk profiel in huis dat technische expertise combineert met strategisch inzicht, internationale ervaring en vertrouwdheid met governance. Zijn visie en leiderschap zullen een grote meerwaarde betekenen in het realiseren van onze ambitieuze plannen. We kijken ernaar uit om deze volgende fase samen vorm te geven.”

Over Ekopak Sustainable Water

Ekopak is een Belgische onderneming gespecialiseerd in oplossingen voor industriële waterbehandeling en afvalwaterbehandeling. De oplossingen van de groep bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier te verlagen en om hun afvalwater te zuiveren. Ekopak stelt haar klanten ook in staat om zich los te koppelen van het reguliere waternetwerk en een circulair watergebruik op te starten. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van modulaire waterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat in de industriële processen van de klant kan worden gebruikt en hergebruikt.

Ekopak biedt haar oplossingen wereldwijd aan en opereert vanuit kantoren in België, Frankrijk, Nederland, Marokko, de Filipijnen, Thailand, Mexico, Singapore en de VS.

Alle Ekopak-aandelen zijn genoteerd aan de Euronext Brussels (ticker EKOP).

Meer informatie: www.ekopakwater.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Melissa Vanhoecke – Marketing Manager Ekopak

+32 496 36 22 17 - +32 51 75 51 05| marketing@ekopak.be