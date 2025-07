Communiqué de presse : Sanofi fait galoper Zeus, le cheval mécanique de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, au Mont-Saint-Michel

Sanofi fait galoper Zeus, le cheval mécanique de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, au Mont-Saint-Michel

Zeus a été vu par un demi-million de personnes depuis le début de la tournée.

Photos et vidéos de l’installation sont téléchargeables sur le lien à la fin du communiqué.

Le Mont-Saint-Michel, le 9 juillet 2025. Zeus, le cheval mécanique conçu par l’Atelier blam pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, fait halte à l’abbaye du Mont-Saint-Michel du 9 juillet au 7 septembre 2025. L’œuvre y sera visible de 9h à 19h en juillet et août et de 9h à 18h en septembre. Zeus pourra également être admiré en soirée aux tarifs en vigueur, tous les soirs de 19h30 à minuit (dernière entrée 23h) jusqu’au 31 août, dans le cadre du nouveau parcours nocturne de l’abbaye intitulé « Rêve de Lune ».

Sanofi, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, propriétaire de l’œuvre et organisateur de la tournée, poursuit la cavalcade de Zeus. Depuis son premier galop le 3 mars à Paris, la sculpture vivante a parcouru plusieurs grandes villes françaises — Montpellier, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Strasbourg — ainsi que Milan, en Italie. Zeus a déjà attiré plus d’un demi-million de visiteurs depuis le début de sa cavalcade.

Symbole de force et de mouvement, fruit du savoir-faire et de l'innovation scientifique et artistique de l'Atelier blam, entreprise de design implantée en région nantaise, Zeus est une prouesse d’ingénierie, fusionnant art et technologie.

Audrey Duval

Présidente, Sanofi France

« Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à perpétuer l’héritage de Paris 2024. Avec déjà un demi-million de visiteurs, la tournée de Zeus rencontre un véritable succès. Zeus représente bien plus qu’une simple œuvre : il incarne des valeurs fortes que les équipes de Sanofi, en France comme à l’international, portent au quotidien — la résilience, l’excellence, la solidarité et la paix. Cette étape est pour nous un symbole fort : elle relie notre patrimoine culturel à l’innovation technologique. Cette cavalcade, c’est une façon de faire dialoguer la science, l’art et la société. »

Marie Lavandier

Présidente du Centre des monuments nationaux

« Après l’accueil enthousiaste de la Flamme Olympique l’an dernier, le Centre des monuments nationaux est très heureux d’accueillir aujourd’hui Zeus, le cheval mécanique, sur la terrasse de l'Ouest de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et faire perdurer l'héritage des Jeux Olympiques. Ce dialogue entre patrimoine, création contemporaine et technologie de pointe, incarne pleinement l'ambition de l'établissement : faire vivre les monuments en les ancrant dans le présent. Accueillir cette œuvre, c’est aussi inviter le public à renouveler son regard sur ce lieu emblématique, à travers une approche sensible, artistique et tournée vers l'avenir. »

Thomas Velter

Directeur général de l’Établissement public national du Mont Saint-Michel et Administrateur de l’abbaye

« L’Établissement public national du Mont-Saint-Michel est heureux de poursuivre l’aventure des Jeux Olympiques avec l’arrivée de Zeus, un an après le passage de la Flamme Olympique au Mont. Nous nous réjouissons d’impulser une programmation culturelle ambitieuse à la hauteur de ce site emblématique. Grâce à la confiance de Sanofi, nous poursuivons notre engagement pour faire du Mont-Saint-Michel un lieu de création vivante, au croisement du patrimoine et de l’art contemporain. »

Aurélien Meyer

Fondateur, Atelier blam

« Voir Zeus s’élever face à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel est une émotion particulière. Nous avons imaginé ce cheval comme une créature onirique, capable de dialoguer avec les lieux qu’il traverse. L’installer ici, c’est créer une rencontre entre deux monuments — l’un millénaire, l’autre contemporain — qui tous deux racontent une histoire de dépassement, de vision et de collectif. »

Une escale emblématique au cœur de l’été

Cette étape exceptionnelle au Mont-Saint-Michel marque un temps fort de l’été 2025. Le site, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’un des monuments les plus visités de France avec plus de 2,5 millions de visiteurs par an. Il accueille Zeus sur la Terrasse de l’Ouest de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

Installé dans ce décor naturel et historique exceptionnel, Zeus offre une rencontre inédite entre patrimoine millénaire et création contemporaine. Accessible librement au public, sans supplément au droit d’entrée du monument, cette étape estivale promet une expérience visuelle saisissante, en plein cœur d’un site chargé d’histoire.

Pour célébrer l’arrivée de Zeus au Mont-Saint-Michel, une journée de spectacles est prévue le 10 juillet. Au programme :

De 14h à 17h : déambulation équestre et musicale « Balades chimériques » par la compagnie Chimères et Singulières, sur site de la caserne, en amont du barrage – Gratuit – Départ au Centre d’information touristique.

par la compagnie Chimères et Singulières, sur site de la caserne, en amont du barrage – – À 15h : spectacle de danse hip-hop « Woman » par la compagnie Paradox-Sal – Sans supplément au droit d’entrée - Terrasse de l’ouest de l’abbaye.

« Woman » par la compagnie À 18h : spectacle de cirque équestre « Amzer » par la compagnie Lawen – Gratuit – Sur l’esplanade au pied du Mont.





À quelques kilomètres de là, le peloton du Tour de France prendra le départ de Saint-Malo le 11 juillet, contribuant à faire de cette semaine un véritable moment de convergence entre art, sport et tourisme en Normandie.

Zeus est arrivé par les airs ce mercredi 9 juillet, pour être exposé sur la Terrasse de l’Ouest du Mont-Saint-Michel

©Sanofi

Zeus :

Taille : 1,80 m au garrot (hauteur équivalente à celle d’un cheval réel)

Poids : environ 287 kg (hors socle)

Robe : feuilles d’argent

Vitesse : galope 1 minute toutes les 4 minutes

Informations pratiques :

Abbaye du Mont-Saint-Michel – Terrasse de l’Ouest

Du 9 juillet au 7 septembre 2025, de 9h à 19h en juillet/août et de 9h à 18h en septembre

️ Compris dans le droit d’entrée du monument www.abbaye-mont-saint-michel.fr

En soirée jusqu’au 31 août, au tarif des nocturnes : https://nocturnes-montsaintmichel.fr/

Infos pratiques des spectacles : www.montsaintmichel.gouv.fr

Lien de téléchargement des photos et vidéos de l’installation : cliquez ici, puis sur « Ou poursuivez en le téléchargeant uniquement ». ©Images Sanofi

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

À propos du Centre des monuments nationaux (CMN)

Le Centre des monuments nationaux (CMN) rassemble, depuis plus d'un siècle, le plus important réseau de sites et monuments de France, de la préhistoire à nos jours. Fort de la richesse de ce bien commun, de la diversité des lieux et savoir-faire de ses équipes, il œuvre chaque jour pour conserver, révéler et transmettre ces patrimoines naturels et culturels à tous les publics. En faisant dialoguer histoire, art et culture, il fait de ses monuments des lieux de connaissance, de création d'émotion et de partage qui contribuent à renforcer le lien social.

À propos l’Établissement public national du Mont-Saint-Michel

L’établissement public national du Mont-Saint-Michel a vocation à assurer une gestion unifiée du site du Mont-Saint-Michel ainsi que son développement en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Culture, il est chargé d’assurer le rayonnement national et international du Mont-Saint-Michel. À ce titre, il gère les équipements publics, suscite et coordonne les interventions des différents acteurs publics et privés et contribue au développement touristique, culturel, paysager et territorial du site du Mont-Saint-Michel. Dans le cadre d’une convention avec le Centre des monuments nationaux, dont l’abbaye du Mont Saint-Michel fait partie des sites patrimoniaux attribués, l’EPMSM participe et met en œuvre une politique ambitieuse et coordonnée en matière de programmation.

À propos de l’Atelier blam

Opérant à la croisée de l’architecture et du design, l’Atelier blam est spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs techniques et artistiques sophistiqués. Son champ de compétences mêle plusieurs échelles et métiers ; de l’architecture à l’ingénierie en passant par les interventions artistiques et les installations in situ. Assurant le développement et l’exécution de projets complexes, l’Atelier blam provoque l’idée pour la transformer en objet technique, fonctionnel et esthétique. Son approche définit un terrain d’expérimentation où sont affinées méthodes de production et matérialité.

Contacts

Victor Rouault (Sanofi) | +33 (0)6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Cécile Ozanne (Mt-St-Michel) | +33 (0)2 33 89 06 25 / +33 (0)6 22 07 11 75 | cecile.ozanne@montsaintmichel.gouv.fr

Agnès Renoult (Atelier blam) | + 33 (0)1 87 44 25 25 / +33 (0)6 804 888 26 | agnes@agnesrenoult.com

Centre des monuments nationaux | + 33 (0)1 44 61 21 86 | presse@monuments-nationaux.fr