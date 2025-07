EXP au cœur du réaménagement du Quartier des gares à Montréal

MONTRÉAL, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP est fière d’annoncer que ses équipes en infrastructures urbaines, ainsi qu’en surveillance ont récemment été sélectionnées par la Ville de Montréal pour participer au projet de réaménagement du Quartier des gares, afin de créer un milieu urbain attrayant et qui favorisera le transport actif et sécuritaire pour tous les usagères et usagers.

Le Quartier des gares, situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, est un espace vivant et dynamique où plusieurs résidentes, résidents, visiteuses et visiteurs, se réunissent en raison des restaurants, des lieux de divertissements et des nombreuses artères de déplacements qu’on y retrouve. EXP participera aux études d’avant-projet, à la conception des plans et devis, ainsi qu’à la surveillance durant les travaux du tronçon de la rue Saint-Antoine, entre la rue Guy et le boulevard Robert-Bourassa, ainsi que pour le futur Parc-Ville-Marie, qui regroupera plusieurs parcs résilients entre la rue Guy et la rue Jean D’Estrées. Le contrat d’EXP comprend également la surveillance des travaux du tronçon de la rue Saint-Jacques, située entre la rue Lucien L’Allier et le boulevard Robert-Bourassa. « Nos équipes en infrastructures urbaines, ainsi qu’en surveillance, seront mobilisées afin de concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ce projet de revitalisation de grande envergure. Ce projet permettra de redynamiser le secteur sud du centre-ville de Montréal, d’améliorer la qualité de l’espace public et de créer un grand parc urbain pour le secteur », affirme Gabriel Soufo, vice-président, Développement stratégique – Infrastructures.

Chez EXP, nous concevons des milieux naturels et bâtis qui ont des impacts positifs sur les collectivités. En plus de créer un espace invitant, ce projet de réaménagement s’inscrit également dans une approche de développement durable. Il permettra le verdissement des lieux grâce à l’ajout de végétations, ainsi que l’optimisation de la gestion des eaux de ruissellement avec la mise en place d’infrastructures vertes drainantes. Un parc avec du mobilier urbain y sera également aménagé, à quelques pas du Centre Bell.

Pour en apprendre davantage au sujet des projets et services d’EXP en infrastructures : www.exp.com.

