NGen annonce un financement de 1,29 million $ pour soutenir les grappes de fabrication de pointe au Canada

HAMILTON, Ontario, 09 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen, l’organisation dirigée par l’industrie qui pilote la Grappe d’innovation mondiale pour la fabrication de pointe au Canada, est fière d’annoncer un investissement de 1,29 million $ dans le cadre de son Réseau d’accélération des grappes, au bénéfice de 13 organisations à travers le pays. Cet investissement renforcera l’écosystème manufacturier canadien en favorisant la collaboration, l’innovation et la croissance dans des secteurs clés.

Dans le cadre de la mission de NGen de développer des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial, ce financement appuiera les organisations de grappes dans la création de nouveaux outils, l’amélioration de la productivité et la création d’opportunités à haute valeur pour les manufacturiers canadiens. Les projets financés couvrent des domaines cruciaux tels que l’intelligence artificielle, la robotique, la fermentation de précision, l’aérospatiale et la fabrication durable, positionnant ainsi le Canada comme un leader mondial dans la fabrication de pointe.

« La Grappe de la fabrication de pointe, l’une des pierres angulaires de l’initiative des grappes d’innovation mondiales du Canada, est un moteur essentiel qui renforce la compétitivité et la croissance durable de notre secteur manufacturier, a affirmé la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly. En misant sur le pouvoir de la collaboration et en investissant dans des domaines cruciaux comme l’intelligence artificielle et la robotique, la Grappe contribue ainsi à accélérer la mise au point, l’adoption et la commercialisation de technologies de pointe. Je suis fière de souligner notre engagement à favoriser l’innovation et à soutenir le développement économique régional tout en créant des possibilités pour l’écosystème de la fabrication. »

« Ces organisations de grappes sont au cœur de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « En soutenant un réseau d’organisations de grappes, NGen aide les PME à accéder aux outils et au soutien dont elles ont besoin pour croître, ce qui renforce le secteur de la fabrication de pointe et le rend plus résilient. »

Organisations et projets financés :

Centre de valorisation des données manufacturières (CVDM) (QC) – Développement d’une plateforme de jumelage basée sur l’IA pour connecter les manufacturiers québécois à de nouvelles opportunités, en partenariat avec Crenéau Machines, Alliance Métal Québec et Réseau de la Transformation Métallique du Québec.

– Développement d’une plateforme de jumelage basée sur l’IA pour connecter les manufacturiers québécois à de nouvelles opportunités, en partenariat avec Crenéau Machines, Alliance Métal Québec et Réseau de la Transformation Métallique du Québec. Canadian Kitchen Cabinet Association (ON) – Création du Groupe Technologie et Automatisation CKCA pour faire avancer l’automatisation dans l’industrie des armoires de cuisine.

– Création du Groupe Technologie et Automatisation CKCA pour faire avancer l’automatisation dans l’industrie des armoires de cuisine. Downsview Aerospace Innovation & Research Centre (DAIR) (ON) – Renforcement des capacités d’innovation et de recherche en aérospatiale.

– Renforcement des capacités d’innovation et de recherche en aérospatiale. Szolyd Concrete Corp (BC) – Création d’un centre pour la réduction des coûts des produits à base de bois et de matériaux biosourcés.

– Création d’un centre pour la réduction des coûts des produits à base de bois et de matériaux biosourcés. Canada Makes (QC) – Soutien à la fabrication additive et à la collaboration industrielle.

– Soutien à la fabrication additive et à la collaboration industrielle. Verschuren Centre Inc. (NS) – Avancement de la grappe de numérisation de la fermentation de précision pour des bioproduits durables.

– Avancement de la grappe de numérisation de la fermentation de précision pour des bioproduits durables. AI4Manufacturing Canada (QC) – Promotion de l’adoption de l’IA dans la fabrication pour améliorer la productivité et l’innovation.

– Promotion de l’adoption de l’IA dans la fabrication pour améliorer la productivité et l’innovation. OCNI (ON) – Création de l’Alliance canadienne pour la fabrication de pointe dans le nucléaire (CAMiNA) pour faire progresser les capacités de fabrication nucléaire.

– Création de l’Alliance canadienne pour la fabrication de pointe dans le nucléaire (CAMiNA) pour faire progresser les capacités de fabrication nucléaire. Alliance of Manufacturers & Exporters Canada (NL) – Expansion de la grappe de fabrication de pointe de CME de Terre-Neuve-et-Labrador à l’ensemble de l’Atlantique.

– Expansion de la grappe de fabrication de pointe de CME de Terre-Neuve-et-Labrador à l’ensemble de l’Atlantique. Wood Manufacturing Cluster of Ontario (WMCO) (ON) – Soutien à l’innovation dans le secteur de la fabrication de bois en Ontario.

– Soutien à l’innovation dans le secteur de la fabrication de bois en Ontario. Vehicle Technology Centre Inc. (MB) – Avancement de l’innovation en technologie des véhicules.

– Avancement de l’innovation en technologie des véhicules. Canadian Robotics Council (ON) – Promotion de la collaboration dans l’écosystème de la robotique au Canada.

– Promotion de la collaboration dans l’écosystème de la robotique au Canada. Optonique (QC) – Création d’une grappe pour faire progresser les technologies en photonique et optique.

Le Réseau d’accélération des grappes de NGen soutient des projets qui renforcent la collaboration entre les grappes de fabrication de pointe pour stimuler l’innovation, la commercialisation, la durabilité et le développement de la main-d’œuvre. Il vise à favoriser la transformation numérique, la croissance économique et la compétitivité mondiale du secteur manufacturier canadien. Pour plus d’informations sur le programme de financement des grappes de NGen ou pour découvrir comment s’impliquer, visitez www.ngen.ca.

À propos de NGen

NGen est une organisation à but non lucratif dirigée par l’industrie qui pilote la Grappe mondiale de l’innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Sa mission est de développer des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au bénéfice des Canadiens. NGen renforce la collaboration entre ses plus de 5 000 membres, incluant des manufacturiers, des entreprises technologiques, des centres d’innovation et des chercheurs, et offre du financement et du soutien commercial à des initiatives dirigées par l’industrie visant à développer, appliquer ou mettre à l’échelle des solutions manufacturières transformatrices au Canada pour une commercialisation sur les marchés mondiaux.

