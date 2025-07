Bavarian Nordic modtager ny ordre på koppe-/mpoxvacciner fra europæisk land

Gentagen ordre fra unavngivet europæisk land til styrkelse af det offentlige beredskab.

Sammen med andre nylige ordrer fra ikke-europæiske lande har selskabet nu sikret kontrakter for mere end DKK 3.000 mio. i Public Preparedness-forretningen i 2025, og rammer dermed det forventede interval for dette forretningsområde.

KØBENHAVN, Danmark, 9. juli 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har modtaget en kontrakt til en værdi på over DKK 200 mio. på levering af MVA-BN® koppe-/mpoxvaccine til et europæisk land. Dette er endnu en større ordre i de senere år fra landet med det formål at styrke det nationale beredskab mod biologiske trusler og epidemier, såsom kopper og mpox.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: “Europa er i gang med at styrke sin position over for skiftende geopolitiske trusler, og vi er stolte over at støtte indsatsen for at øge den offentlige sundhedssikkerhed gennem leverancer af vores MVA-BN®-vaccine mod kopper og mpox, som fortsat udgør et vigtigt redskab til håndtering af mpox-udbrud samt til beskyttelse af befolkningen mod fremtidige koppetrusler. Denne nye ordre understreger den stigende anerkendelse af biologisk beredskab som en hjørnesten i national og regional sikkerhed. Vi vil fortsat samarbejde med EU og dets medlemsstater for at sikre hurtig adgang til kritiske medicinske modforanstaltninger, styrke den offentlige sundhedsinfrastruktur og bidrage til en tryggere og mere sikker fremtid. Vi er også glade for at udvide samarbejdet med lande uden for Europa, hvilket understreger værdien af langsigtede partnerskaber omkring opbygning og styrkelse af beredskaber.”

Ordren vil blive leveret i 2025. Sammen med andre nylige ordrer fra ikke-europæiske lande bringer det den samlede værdi af sikrede kontrakter i forretningsområdet Public Preparedness op på lidt over DKK 3.000 mio., og dermed inden for det forventede interval for dette forretningsområde i 2025 (DKK 3.000-4.000 mio.). Den samlede omsætning og EBITDA-margin for året forbliver uændret på henholdsvis DKK 5.700-6.700 mio. og 26-30%.

Om koppe-/mpoxvaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpoxvaccine som er godkendt i USA, Schweiz og Singapore og Mexico (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre tilgængeligheden af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle voksne befolkning, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

