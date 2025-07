TCM Group A/S: Storaktionærmeddelelse

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 219/2025

Tvis, 9. juli 2025



Storaktionærmeddelelse

TCM Group A/S ("Selskabet") kan med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyse, at BofA Securities Europe SA har meddelt, at de pr. 7. juli 2025 har ændret deres besiddelse af aktier og stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i henhold til Kapitalmarkedslovens § 39 stk. 2 i TCM Group A/S som følger:

Aktiekapital og stemmerettigheder Besiddelse i TCM Group A/S tidligere Besiddelse i TCM Group A/S pr. 7. juli 2025 Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til aktier i % 0,202% 0,200% Aktiekapital og stemmerettigheder knyttet til finansielle instrumenter i % 0,000% 9,013% BofA Securities Europe SA samlede aktiekapital og stemmerettigheder i % 0,202% 9,213%

Pr. 7. juli 2025 kontrollerer BofA Securities Europe SA direkte eller indirekte 968.646 aktier / stemmerettigheder og andre finansielle instrumenter i TCM Group A/S, svarende til 9,213% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i TCM Group A/S.

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

